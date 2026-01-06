Předplatné

ONLINE: Sparta ve šlágru s Pardubicemi, Kometa hraje bez Pokorného. Litvínov hostí Kladno

Devin Shore ze Sparty proti pardubickému brankáři Romanu Willovi
Devin Shore ze Sparty proti pardubickému brankáři Romanu WilloviZdroj: Michal Beránek (Sport)
Kouč Komety Kamil Pokorný během utkání s Karlovými Vary
Olomoučtí hokejisté se radují z výhry nad Pardubicemi
Devin Shore ze Sparty proti Romanu Willovi z Pardubic
Trenér Róbert Petrovický na střídačce Olomouce
Pardubický Jakub Lauko v pěstním souboji s Adamem Raškou ze Sparty
Petr Fridrich slaví se spoluhráči gól do sítě Olomouce
Kometa doma podlehla Karlovým Varům
Tipsport extraliga
Nový týden hokejové Tipsport extraligy začíná čtyřmi zápasy 39. kola. Nejzajímavější podívanou nepochybně nabízí od 18.30 večerní šlágr mezi Spartou a Pardubicemi. Mistrovská Kometa po konci trenéra Kamila Pokorného hraje v Olomouci. Rozjeté Kladno má možnost navýšit náskok na poslední Litvínov. Vítkovice hostí Plzeň. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3721259117:8372
2Třinec38176114112:9364
3Plzeň37173611101:7163
4K. Vary3719221491:9063
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta36164214112:9358
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice40164218105:11258
9Č. Budějovice38145316100:10355
10Brno3715251598:10254
11Olomouc3915321990:11353
12Kladno3811451890:10946
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3810242281:12038
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

