ONLINE: Spartě vzala gól výzva, Sedlák srovnává. Litvínov vede nad Kladnem 2:1
Nový týden hokejové Tipsport extraligy začíná čtyřmi zápasy 39. kola. Nejzajímavější podívanou nepochybně nabízí od 18.30 večerní šlágr mezi Spartou a Pardubicemi. Mistrovská Kometa po konci trenéra Kamila Pokorného hraje v Olomouci. Rozjeté Kladno má možnost navýšit náskok na poslední Litvínov. Vítkovice hostí Plzeň. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|37
|21
|2
|5
|9
|117:83
|72
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Plzeň
|37
|17
|3
|6
|11
|101:71
|63
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|40
|16
|4
|2
|18
|105:112
|58
|9
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|10
Brno
|37
|15
|2
|5
|15
|98:102
|54
|11
Olomouc
|39
|15
|3
|2
|19
|90:113
|53
|12
Kladno
|38
|11
|4
|5
|18
|90:109
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž