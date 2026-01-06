Předplatné

ONLINE: Spartě vzala gól výzva, Sedlák srovnává. Litvínov vede nad Kladnem 2:1

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Spartě
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti SpartěZdroj: Michal Beránek (Sport)
Závar před bránou sparťanského gólmana Jakuba Kováře v utkání proti Pardubicím
Sparťanský Michal Řepík před pardubickým brankářem Romanem Willem
Sparťanský Filip Chlapík v utkání proti Pardubicím
Pardubický trenér Filip Pešán uděluje pokyny svým svěřencům během utkání proti Spartě
Pardubický Daniel Gazda a sparťanský Michal Vitouch
Pardubický Miguël Tourigny a Pavel Kousal ze Sparty
Sparťanský Jan Eberle proti pardubickému brankáři Romanu Willovi
Nový týden hokejové Tipsport extraligy začíná čtyřmi zápasy 39. kola. Nejzajímavější podívanou nepochybně nabízí od 18.30 večerní šlágr mezi Spartou a Pardubicemi. Mistrovská Kometa po konci trenéra Kamila Pokorného hraje v Olomouci. Rozjeté Kladno má možnost navýšit náskok na poslední Litvínov. Vítkovice hostí Plzeň. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
Detail
LIVE 3. třetina
Detail
LIVE 3. třetina
Detail
LIVE 2. třetina
Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3721259117:8372
2Třinec38176114112:9364
3Plzeň37173611101:7163
4K. Vary3719221491:9063
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta36164214112:9358
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice40164218105:11258
9Č. Budějovice38145316100:10355
10Brno3715251598:10254
11Olomouc3915321990:11353
12Kladno3811451890:10946
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3810242281:12038
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

