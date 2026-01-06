Porážka i pod Horáčkem. Chybí malý dílek, mínil nový kouč Komety. Vrací se Flek
Výsledkový zmar pokračuje. Kometa navyšuje sérii porážek z pěti na šest. Obhájce titulu zatím nenakopla ani trenérská rošáda. Povýšený asistent Jiří Horáček přivezl strádající soubor do Olomouce pro výsledek 2:3 v 39. kole extraligy. Hanáci rozhodli ve třetí třetině dvěma trefami v rozmezí necelé minuty a půl. Přitom herně to nebylo od hostů až tak špatné. „Chtěli jsme do toho trošku šlápnout, být hodně aktivní bez kotouče. Výkon byl velice dobrý. Ještě chybí malý dílek, aby se to překlopilo na naši stranu,“ uvedl Horáček po své premiéře v roli hlavního trenéra.
Už nestřídá obránce, ale útočníky a kouká se na hru komplexně. Z Jiřího Horáčka je těsně před koncem základní části první muž střídačky Komety. Po svém nástupu pozměnil pár detailů. „Když bude každý hráč plnit pokyny, vrátí se nám to,“ nepochyboval nástupce Kamila Pokorného. „Celý systém překopávat nechceme, protože je vítězný,“ dodal po prohře v Olomouci. Pracuje se prý i na posílení. „Děláme pro to maximum,“ ujistil.
Co se po abdikaci Kamila Pokorného narychlo změnilo ve hře Komety? Na první pohled nic zásadního. Se sestavou se už ani moc rotovat nedá, neboť kádr je úzký, navíc stále schází nemocný kapitán a nejlepší extraligový střelec Jakub Flek. Jako první lajna tentokrát nastoupili bratři Zohornové s Pospíšilem, šanci opět dostal junior Michal Hartl a do klece se vrátil Aleš Stezka.
K tomu opakovaně přichází hrubky jednotlivců. Jednu takovou vyrobil v první třetině Andrej Kollár, jehož přihrávku naslepo od mantinelu zachytil Jakub Orsava a pohotově otevřel skóre.
Domácí se radovali z vedení, ovšem brzy jim úsměv zatuhnul poté, co zůstal na ledě ležet Viliam Čacho. Nejspíš najel do rýhy, anebo se mu prostě podsekla brusle. Každopádně ze strany Michala Gulašiho, jenž souboj dohrál, nešlo o faul. Sedmadvacetiletý útočník se zranil sám a nevypadalo to s ním vůbec dobře. Na střídačku se odbelhal s pomocí. Úraz kolena ho podle všeho připraví o olympiádu v Turíně, kde se mohl ukázat s reprezentací Slovenska.
Hostům rozhodně nechyběl zápal, snažili se hrát přímočaře, tečovat nahozené puky od modré. Jedna taková akce skončila vyrovnáním, když Tomáš Zohorna obratně usměrnil za Oldřicha Cichoně pobídku od Rhetta Hollanda.
Na domácích byla také dlouho znát aktuální nepohoda, vyhráli jedno utkání z posledních šesti. Spasil je však krásnou individuální akcí Renars Krastenbergs. Navíc šel mistr vzápětí do tří, neboť neuspěl s trenérskou výzvou za postavení soupeře v brankovišti. „Nevyčítáme si to. Dostali jsme signál od kluků seshora, že je to padesát na padesát,“ vysvětlil Horáček.
Ve dvojnásobné početní výhodě trestal povedenou ránou bek Trevor Cosgrove. Kouče mrzelo, že se předtím nechal vyloučit Tomáš Zohorna za to, že při dojezdu k bráně při brzdě osprchoval gólmana sněhem. „Tohle by se nemělo stávat,“ reagoval trenér, jenž se chce zpětně podívat na video celé situace. „Dával jsem si na to pozor, byl jsem ještě daleko,“ bránil se zkušený útočník. „Víc vám k tomu říct nemůžu.“
Stránského přesilovková korekce se dostavila pozdě. „Náš výkon se celkově zlepšil. Odehráli jsme poctivý zápas. Skvělý výkon od gólmana po posledního hráče,“ shrnul spokojeně olomoucký kouč Róbert Petrovický. Chválu směřoval na Cichoně, ovšem blízko je i návrat jednička Matěje Machovského po zranění.
Kometě může už v pátek pomoct po nemoci tahoun Flek. K dispozici bude po opožděném návratu z Kanady také junior Danny Chludil. „Až lehce vystřízliví,“ pousmál se Horáček v narážce na oslavy stříbra z MS hráčů do 20 let. Co Arttu Ilomäki? Rovněž s ním to vypadá nadějně. „Blíží se to. Už to není week-by-week, ale day-to-day,“ informoval kouč o comebacku finského útočníka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|38
|22
|2
|5
|9
|120:85
|75
|2
Plzeň
|38
|18
|3
|6
|11
|107:75
|66
|3
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|37
|16
|4
|2
|15
|114:96
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|41
|16
|4
|2
|19
|109:118
|58
|9
Olomouc
|40
|16
|3
|2
|19
|93:115
|56
|10
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|11
Brno
|38
|15
|2
|5
|16
|100:105
|54
|12
Kladno
|39
|11
|4
|5
|19
|91:113
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|39
|11
|2
|4
|22
|85:121
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž