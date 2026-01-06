Předplatné

Střelec i hříšník Zohorna. Trenér není hodný policajt, říká. Krize? Ne!

Zklamaní hokejisté Komety Brno po prohraném utkání v Olomouci
Zklamaní hokejisté Komety Brno po prohraném utkání v OlomouciZdroj: ČTK / Luděk Peřina
Hynek Zohorna z Komety Brno v souboji v utkání proti Olomouci
Zklamaní hokejisté Komety Brno po prohraném utkání v Olomouci
Brněnský brankář Aleš Stezka zasahuje v utkání proti Olomouci
Brněnský brankář Aleš Stezka inkasuje v utkání proti Olomouci
Nový trenér Komety Brno Jiří Horáček
Nový trenér Komety Brno Jiří Horáček
Nový trenér Komety Brno Jiří Horáček
8
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Dal gól a vyfasoval trest za to, že při zabrždění ohodil sněhem brankáře Oldřicha Cichoně. Také v Olomouci byl Tomáš Zohorna (38) vidět, postupně se stal důležitou postavou ofenzivy Komety. To ovšem dál těžce strádá. Další porážka 2:3 přišla v Olomouci. „Nedáváme hlavy dolů,“ ujistil útočník.

Co chybí Kometě, aby konečně zase vyhrála?
„Dva góly…Teď už to byl zase o kousek lepší zápas. Všechny nás štve, že jsme prohráli několik utkání za sebou. Budeme se připravovat na pátek (doma s Litvínovem), kde to už chceme utnout a vyhrát. Úplně se nám nedaří, je potřeba hru trošku zjednodušit. Radši dávat puky na bránu, než jezdit okolo ní a hrát hezký hokej, který není účelný. V tom jsme se trošku zlepšili, ale je to málo.“

Došlo po výměně trenérů k úpravě hry?
„Pár věcí se změnilo. Jirka Horáček nastoupil v nelehké situaci. Není to úplně optimální. Ale není to o trenérech, ale o nás hráčích. Hráli jsme skvěle pětapadesát minut. Chce to hrát šedesát bez nějakých chyb. Musíme to prostě zlomit, domlátit první výhru a jet dál. Leden bude hodně rozhodovat. Potřebujeme dělat body. Nenazýváme to krizí. Všichni chtějí makat, děláme všechno pro výhru. Ještě nám něco malého chybí.“

Jaký je vlastně Jiří Horáček, váš vrstevník? Takový hodný policajt?
„Věřte tomu, že to není hodný policajt.“

Překvapil vás konec Kamila Pokorného?
„Trošku ano. Ale není to na nás. My máme dodržovat systém, který nám dávají, a vyhrávat zápasy.“

Štve vás vyloučení za ohození gólmana sněhem?
„Dával jsem si pozor, abych ho nenahodil. Jsem zvyklý brzdit před gólmanem. Dával jsem si bacha. Pak už je to na rozhodčích. To je bohužel všechno, co vám k tomu můžu říct.“

Jak se vám hraje s Kristiánem Pospíšilem, což je hodně specifický hráč?
„Specifický? (úsměv) Je stejný jako my ostatní. Má brusle a hraje s hokejkou a pukem. Hraje skvěle, je silný na puku. Hodně ho využíváme tím, že mu dáme puk a on dokáže vytvářet šance, dostat se před soupeře.“

Co to jeho speciální bruslení při rozjezdu? Troufnul byste si na to také?
„Jsou hráči jako on, kteří to mají naučené. Je v tom odrazu neuvěřitelně rychlý. Je super, že to využívá. Myslím, že je těžké to bránit. Já se nepouštím do ničeho, co jsem nikdy nedělal. Moje tělo by mi asi nepoděkovalo.“

KonecLIVE
32

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3822259120:8575
2Plzeň38183611107:7566
3Třinec38176114112:9364
4K. Vary3719221491:9063
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta37164215114:9658
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice41164219109:11858
9Olomouc4016321993:11556
10Č. Budějovice38145316100:10355
11Brno38152516100:10554
12Kladno3911451991:11346
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3911242285:12141
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů