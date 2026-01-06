Střelec i hříšník Zohorna. Trenér není hodný policajt, říká. Krize? Ne!
Dal gól a vyfasoval trest za to, že při zabrždění ohodil sněhem brankáře Oldřicha Cichoně. Také v Olomouci byl Tomáš Zohorna (38) vidět, postupně se stal důležitou postavou ofenzivy Komety. To ovšem dál těžce strádá. Další porážka 2:3 přišla v Olomouci. „Nedáváme hlavy dolů,“ ujistil útočník.
Co chybí Kometě, aby konečně zase vyhrála?
„Dva góly…Teď už to byl zase o kousek lepší zápas. Všechny nás štve, že jsme prohráli několik utkání za sebou. Budeme se připravovat na pátek (doma s Litvínovem), kde to už chceme utnout a vyhrát. Úplně se nám nedaří, je potřeba hru trošku zjednodušit. Radši dávat puky na bránu, než jezdit okolo ní a hrát hezký hokej, který není účelný. V tom jsme se trošku zlepšili, ale je to málo.“
Došlo po výměně trenérů k úpravě hry?
„Pár věcí se změnilo. Jirka Horáček nastoupil v nelehké situaci. Není to úplně optimální. Ale není to o trenérech, ale o nás hráčích. Hráli jsme skvěle pětapadesát minut. Chce to hrát šedesát bez nějakých chyb. Musíme to prostě zlomit, domlátit první výhru a jet dál. Leden bude hodně rozhodovat. Potřebujeme dělat body. Nenazýváme to krizí. Všichni chtějí makat, děláme všechno pro výhru. Ještě nám něco malého chybí.“
Jaký je vlastně Jiří Horáček, váš vrstevník? Takový hodný policajt?
„Věřte tomu, že to není hodný policajt.“
Překvapil vás konec Kamila Pokorného?
„Trošku ano. Ale není to na nás. My máme dodržovat systém, který nám dávají, a vyhrávat zápasy.“
Štve vás vyloučení za ohození gólmana sněhem?
„Dával jsem si pozor, abych ho nenahodil. Jsem zvyklý brzdit před gólmanem. Dával jsem si bacha. Pak už je to na rozhodčích. To je bohužel všechno, co vám k tomu můžu říct.“
Jak se vám hraje s Kristiánem Pospíšilem, což je hodně specifický hráč?
„Specifický? (úsměv) Je stejný jako my ostatní. Má brusle a hraje s hokejkou a pukem. Hraje skvěle, je silný na puku. Hodně ho využíváme tím, že mu dáme puk a on dokáže vytvářet šance, dostat se před soupeře.“
Co to jeho speciální bruslení při rozjezdu? Troufnul byste si na to také?
„Jsou hráči jako on, kteří to mají naučené. Je v tom odrazu neuvěřitelně rychlý. Je super, že to využívá. Myslím, že je těžké to bránit. Já se nepouštím do ničeho, co jsem nikdy nedělal. Moje tělo by mi asi nepoděkovalo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|38
|22
|2
|5
|9
|120:85
|75
|2
Plzeň
|38
|18
|3
|6
|11
|107:75
|66
|3
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|37
|16
|4
|2
|15
|114:96
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|41
|16
|4
|2
|19
|109:118
|58
|9
Olomouc
|40
|16
|3
|2
|19
|93:115
|56
|10
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|11
Brno
|38
|15
|2
|5
|16
|100:105
|54
|12
Kladno
|39
|11
|4
|5
|19
|91:113
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|39
|11
|2
|4
|22
|85:121
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž