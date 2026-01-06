Kelemen štval Spartu, Krejčík mu dal hlavičku. Chlapík na sudího: Tak běž žalovat, ty p...
Dopoledne se dočkali odtajnění reprezentační nominace do Milána v pražském hotelu Stages. Vpodvečer už olympionici Lukáš Sedlák a Roman Červenka vedli Pardubice ve vedlejší budově do boje se Spartou. Gól z jejich akce vrátil Dynamo do utkání, po výhře 3:2 v prodloužení ve 39. kole extraligy brali hosté dva body. „Zápas byl vyrovnaný, my měli lepší vstup, pak Sparta převzala iniciativu. Vyrovnaný zápas, dělba bodů zasloužená,“ hodnotil hostující kouč Filip Pešán cennou výhru, pod níž se výrazně podepsal útočník Miloš Kelemen.
Nabruslil si do útočného pásma, na levé straně dostal puk od parťáka Romana Červenky a nechytatelně zamířil pod horní tyč. Lukáš Sedlák se spoluhráčem z lajny dali pochybovačům další argument k tomu, proč nechybí v olympijské nominaci Radima Rulíka. „Všichni jsme se to dozvěděli už trošku s předstihem, pan Rulík nám už v prosinci zdůrazňoval, že nám dá vědět co nejdřív, abychom se na to mohli hlavou nachystat. Jsem za to hrozně rád. Bude to událost mojí kariéry, budou tam nejlepší hráči na světě,“ vykládal pardubický kapitán před utkáním pro Oneplay.
Stejně jako zbytek aktérů mače upozorňoval, že šlágr se Spartou může rozhodnout jakýkoliv detail. Dynamo v první části přehrávalo domácí rychlostí, ale ve všech možnostech ztroskotalo na brankáři Jakubu Kovářovi. „Drželi jsme se systému. Každý se bojí udělat chybu, bude to o malých detailech,“ velel o první přestávce domácí útočník Ondřej Najman.
Sparta potrestala soupeřovu chybu jako první, když Tomáše Vondráčka u mantinelu umotal Niko Seppälä a z mezikruží zamířil přesně k tyči. Za pražský klub hrál už 46. zápas, gólovou radost zažil vůbec poprvé. Na svátečního střelce navázal po chvíli dorážkou Michal Řepík, jeho zásah však kvůli nedovolenému bránění brankáři po pardubické trenérské výzvě neplatil. Když Sedlák přesnou ranou srovnal, o slovo se přihlásil další neobvyklý kanonýr David Němeček.
Článek pokračuje pod infografikou.V tu chvíli už na ledové ploše scházeli kvůli trestu do konce utkání Jakub Krejčík a Ondřej Mikliš. Po srážce Miloše Kelemena se sparťanským brankářem v polovině utkání se na ledě strhla solidní mela. „Dá mu krosček, ty vole, a pak se to strhne. Tak jste slepí?“ spílal kapitán Filip Chlapík rozhodčím. „Tak běž žalovat, ty p*čo,“ vypálil pak na sudího Pražáka, když hráčům oznámil, že situaci bude řešit s trenéry. Sedlák ho následně upozornil na Krejčíkovu hlavičku do Kelemena. Domácí bek kvůli zmíněnému kiksu dohrál, utkání skončilo i pro Mikliše, jenž naskočil do šarvátky ze střídačky.
„Žádné zákeřné fauly tam nebyly, jen potyčky, které k takovému zápasu patří. Já jsem zakopl o jejich hokejku a spadl do gólmana, oni ho bránili, na tom nevidím nic špatného. Jemu (Krejčíkovi) to trošku ujelo, faul to byl,“ komentoval vyostřenou situaci Kelemen.
Sám na sebe vzal roli hlavní hvězdy zápasu. Krátce po přestávce po Shoreově ztrátě propálil z kruhu Kováře a smazal rozdíl, hodně aktivní byl i při rozmíšce kapitánů. Nejdůležitější moment si však nechal až na prodloužení, kdy vymíchal Kováře a rozhodl o druhém bodu pro Dynamo.
„Byl to play off zápas, obě mužstva předváděla skvělý hokej. Byly tam i šarvátky. Parádní podívaná, při troše štěstí jsme mohli vyhrát. Dělba bodů asi spravedlivá. Prohrát druhé prodloužení během dvou zápasů je hořké. Zápas jsme ale odmakali,“ pravil po utkání domácí kouč Jaroslav Nedvěd. Se Spartou prohrál čtvrtý z posledních pěti extraligových duelů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|38
|22
|2
|5
|9
|120:85
|75
|2
Plzeň
|38
|18
|3
|6
|11
|107:75
|66
|3
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|37
|16
|4
|2
|15
|114:96
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|41
|16
|4
|2
|19
|109:118
|58
|9
Olomouc
|40
|16
|3
|2
|19
|93:115
|56
|10
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|11
Brno
|38
|15
|2
|5
|16
|100:105
|54
|12
Kladno
|39
|11
|4
|5
|19
|91:113
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|39
|11
|2
|4
|22
|85:121
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž