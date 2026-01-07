Daňo po nemoci řádí. Je to profík, smekl parťák Hudáček. Pateru naštvala první třetina
Se žádným jiným extraligovým soupeřem nemají Oceláři tak pozitivní domácí bilanci. Až do této sezony porazili Karlovy Vary před vlastními fanoušky v jednačtyřiceti z celkových čtyřiapadesáti duelů. Další zelenou fajfku zaškrtli v dohrávce 39. kola, kdy Energii rozstříleli 6:3. Třemi kanadskými body se blýskl Marko Daňo. „Je to profík. Vrátil se po nemoci a rychle se dostal do formy. Jsem rád, že ho máme v lajně,“ pokývl jeho parťák z útoku Libor Hudáček.
Na daleký moravskoslezský trip, který zakončí v pátek ve Vítkovicích, vyrazili karlovarští hokejisté s denním předstihem. Na utkání v Třinci zkrátka chtěli být co nejlépe připraveni. Jenže v první třetině to vypadalo, jak by nohy ještě nechali v autobuse. Počtem střel na branku sice drželi krok, v defenzivě ale hořeli.
„Soupeři, jakým je Třinec, nemůžeme v první třetině nabídnout takové šance, oni na to čekají. Dvakrát měli přečíslení dvou na jednoho a sehráli si to do prázdné. První třetina skončila 0:3 a s takovým soupeřem se už pak hraje těžko,“ pokrčil rameny David Šťastný, jeden ze tří karlovarských střelců.
Slezané byli v úvodní dvacetiminutovce maximálně efektivní, brankář Dominik Frodl ze sedmi ran inkasoval třikrát. Gólům, které dostal, mohl těžko zabránit. Slabší moment si vybral až v polovině utkání, kdy jej ze záporného úhlu nachytal Marko Daňo. „Je to taková jeho specialitka. My víme, že to zkouší. Je super, že se mu to tam takhle odrazilo,“ líčil Daňův pobočník Libor Hudáček.
Když on sám přidal o chvíli později pátou branku, bylo prakticky hotovo. Nic na tom nezměnily ani trefy Jakuba Minárika, Davida Šťastného a Nicholase Jonese. Tečku za třineckým vítězstvím 6:3 dodal dvougólový Michal Kovařčík. Jindy bruslivé a nepříjemné Energii tentokrát chyběla jiskra.
„Všechno ovlivnila první třetina, kdy jsme do toho vstoupili fakt hodně špatně. Akorát bych se opakoval, my se tady můžeme chválit za něco, co máme v jiných zápasech, ale tentokrát to vůbec neplatilo. Je potřeba se vrátit k tomu, co umíme,“ nabádal kouč Pavel Patera.
Jeho tým možná doplatil na nezkušenost. Však posuďte sami, hned deset hráčů Karlových Varů se narodilo později než nejmladší Ocelář Miloš Roman. „Nechtěl bych se vymlouvat na to, že Třinec je zkušenější a my jsme naopak mladší. Však když jsme mladší, měli bychom rychleji bruslit, a to se nestalo,“ poukázal Patera.
„Samozřejmě, mužstvo máme mladé, ale v jiných zápasech jsme ukázali, že to nehraje roli. Na to bych to nesváděl. Tentokrát jsme se na to špatně připravili,“ nehledal výmluvy Šťastný.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|38
|22
|2
|5
|9
|120:85
|75
|2
Třinec
|39
|18
|6
|1
|14
|118:96
|67
|3
Plzeň
|38
|18
|3
|6
|11
|107:75
|66
|4
K. Vary
|38
|19
|2
|2
|15
|94:96
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|37
|16
|4
|2
|15
|114:96
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|41
|16
|4
|2
|19
|109:118
|58
|9
Olomouc
|40
|16
|3
|2
|19
|93:115
|56
|10
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|11
Brno
|38
|15
|2
|5
|16
|100:105
|54
|12
Kladno
|39
|11
|4
|5
|19
|91:113
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|39
|11
|2
|4
|22
|85:121
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž