Daňo po nemoci řádí. Je to profík, smekl parťák Hudáček. Pateru naštvala první třetina

Překonaný brankář Dominik Frodl a střelec gólu Marko Daňo
Překonaný brankář Dominik Frodl a střelec gólu Marko DaňoZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Tomáš Kundrátek v utkání proti Karlovým Varům
Tomáš Kundrátek slaví se spoluhráči gól proti Karlovým Varům
Marek Daňo se raduje z gólu do sítě Karlových Varů
Tomáš Kundrátek během utkání proti Karlovým Varům
Rozhodčí vyndává puk z lapačky Marka Mazance
Tomáš Kundrátek během utkání proti Karlovým Varům
Vladimír Dravecký překonává Dominika Frodla
Fotogalerie
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Se žádným jiným extraligovým soupeřem nemají Oceláři tak pozitivní domácí bilanci. Až do této sezony porazili Karlovy Vary před vlastními fanoušky v jednačtyřiceti z celkových čtyřiapadesáti duelů. Další zelenou fajfku zaškrtli v dohrávce 39. kola, kdy Energii rozstříleli 6:3. Třemi kanadskými body se blýskl Marko Daňo. „Je to profík. Vrátil se po nemoci a rychle se dostal do formy. Jsem rád, že ho máme v lajně,“ pokývl jeho parťák z útoku Libor Hudáček. 

Na daleký moravskoslezský trip, který zakončí v pátek ve Vítkovicích, vyrazili karlovarští hokejisté s denním předstihem. Na utkání v Třinci zkrátka chtěli být co nejlépe připraveni. Jenže v první třetině to vypadalo, jak by nohy ještě nechali v autobuse. Počtem střel na branku sice drželi krok, v defenzivě ale hořeli. 

„Soupeři, jakým je Třinec, nemůžeme v první třetině nabídnout takové šance, oni na to čekají. Dvakrát měli přečíslení dvou na jednoho a sehráli si to do prázdné. První třetina skončila 0:3 a s takovým soupeřem se už pak hraje těžko,“ pokrčil rameny David Šťastný, jeden ze tří karlovarských střelců. 

Slezané byli v úvodní dvacetiminutovce maximálně efektivní, brankář Dominik Frodl ze sedmi ran inkasoval třikrát. Gólům, které dostal, mohl těžko zabránit. Slabší moment si vybral až v polovině utkání, kdy jej ze záporného úhlu nachytal Marko Daňo. „Je to taková jeho specialitka. My víme, že to zkouší. Je super, že se mu to tam takhle odrazilo,“ líčil Daňův pobočník Libor Hudáček.

Když on sám přidal o chvíli později pátou branku, bylo prakticky hotovo. Nic na tom nezměnily ani trefy Jakuba Minárika, Davida Šťastného a Nicholase Jonese. Tečku za třineckým vítězstvím 6:3 dodal dvougólový Michal Kovařčík. Jindy bruslivé a nepříjemné Energii tentokrát chyběla jiskra. 

„Všechno ovlivnila první třetina, kdy jsme do toho vstoupili fakt hodně špatně. Akorát bych se opakoval, my se tady můžeme chválit za něco, co máme v jiných zápasech, ale tentokrát to vůbec neplatilo. Je potřeba se vrátit k tomu, co umíme,“ nabádal kouč Pavel Patera.

Jeho tým možná doplatil na nezkušenost. Však posuďte sami, hned deset hráčů Karlových Varů se narodilo později než nejmladší Ocelář Miloš Roman. „Nechtěl bych se vymlouvat na to, že Třinec je zkušenější a my jsme naopak mladší. Však když jsme mladší, měli bychom rychleji bruslit, a to se nestalo,“ poukázal Patera. 

„Samozřejmě, mužstvo máme mladé, ale v jiných zápasech jsme ukázali, že to nehraje roli. Na to bych to nesváděl. Tentokrát jsme se na to špatně připravili,“ nehledal výmluvy Šťastný.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3822259120:8575
2Třinec39186114118:9667
3Plzeň38183611107:7566
4K. Vary3819221594:9663
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta37164215114:9658
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice41164219109:11858
9Olomouc4016321993:11556
10Č. Budějovice38145316100:10355
11Brno38152516100:10554
12Kladno3911451991:11346
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3911242285:12141
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

