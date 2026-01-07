Předplatné

ONLINE: Třinec - Karlovy Vary 5:1. Dominance domácích, září Daňo. Frodl střídal

Radost hokejistů Třince z druhé branky
Radost hokejistů Třince z druhé brankyZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Vladimír Dravecký překonává Dominika Frodla
Radost hokejstů Třince z druhé branky
Zleva Miloš Roman z Třince brání Haraldse Egla z Karlových Varů.
Patrik Koch z Třince brání Jana Bambulu z Karlových Varů.
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Hokejisté Třince budou v dnešní dohrávce 39. kola extraligy proti Karlovým Varům hájit vítěznou sérii pod vedením nového hlavního trenéra Borise Žabky. Oceláři po rezignaci Zdeňka Motáka vyhráli všechny čtyři zápasy a jsou třetí v tabulce o bod před dnešním soupeřem. ONLINE přenos sledujte od 17.00 na iSportu.

51

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3822259120:8575
2Plzeň38183611107:7566
3Třinec38176114112:9364
4K. Vary3719221491:9063
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta37164215114:9658
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice41164219109:11858
9Olomouc4016321993:11556
10Č. Budějovice38145316100:10355
11Brno38152516100:10554
12Kladno3911451991:11346
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3911242285:12141
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

