Třinec - Karlovy Vary 6:3. Dominance domácích, zářil Daňo. Frodl střídal
Hokejisté Třince porazili v dohrávaném utkání 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí Pardubice, které odehrály o zápas méně, mají Slezané sedmibodové manko.
Za dnešním triumfem vykročili pod Javorovým hned v první třetině, kterou vyhráli 3:0, po 35 minutách pak měli na své straně už pětibrankový náskok. Po dvou gólech vstřelili Marko Daňo a Michal Kovařčík, Daňo zaznamenal navíc i asistenci.
V brance Ocelářů nastoupil Mazanec, jenž v probíhající sezoně neodešel dosud z domácího ledu s porážkou. Jeho tým začal dobře i tentokrát. Už na začátku páté minuty našel Flynn před brankou nekrytého Daňa, který poslal kotouč karlovarskému gólmanovi Frodlovi do protisměru nad rameno a otevřel skóre. O minutu a půl později už byl rozdíl ve skóre dvougólový, když si po kombinaci v přečíslení dvou na jednoho připsal trochu šťastný zásah Michal Kovařčík.
Tým Energie se mohl vrátit do zápasu v polovině třetiny během početní převahy. I s přispěním třineckého brankáře ale Oceláři první komplikaci zápasu ustáli. Hosté se z úvodní studené sprchy postupně přece jen trochu oklepali a vytvořili si pár slibných příležitostí, ale necelé tři minuty před první přestávkou je poslalo ještě více do kolen další přečíslení dvou na jednoho v podání domácích, které po Ciencialově nahrávce zakončil Dravecký.
Tři minuty po začátku druhé části měli hosté k dispozici další přesilovku, ale se stejným výsledkem jako při první početní výhodě. Vzápětí dostali stejnou možnost také Oceláři, ale navázali v tomto ohledu na poslední zápasy a potvrdili, že přesilovka je pro ně v současnosti obtížnou disciplínou. Mnohem nebezpečnější byli domácí při hře pět na pět.
V polovině zápasu nachytal Daňo brankáře Frodla střelou z takřka nulového úhlu a navýšil skóre už na 4:0. Když pak Hudáček ve 35. minutě přidal dělovkou další zásah, Frodl přenechal místo v brankovišti svému kolegovi Královi. Energie se pak přece jen dočkala alespoň dílčí radosti, když se v závěru druhého dějství blýskl krásnou individuální akcí Minárik, na jejím konci si pohrál s Mazancem a snížil.
Ve třetí třetině už hráli domácí ve větší pohodě, ale definitivně rozhodnuto ještě zdaleka nebylo. Hudáček si vysloužil potlesk diváků, když si sám před brankářem Králem prostrčil hokejku s pukem mezi nohama, zakončil však mimo branku. Hosté dohráli utkání se ctí. V 55. minutě se vydal dopředu Šťastný a trochu šťastnou střelou snížil na 2:5.
V čase 58:36 se Západočeši dostali dokonce už na rozdíl dvou branek zásluhou využité přesilovky a gólu Jonese. Energie to pak zkusila ještě s hrou bez gólmana, Michal Kovařčík ale trefil prázdnou branku a definitivně potvrdil výhru Třince trefou na 6:3.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|38
|22
|2
|5
|9
|120:85
|75
|2
Třinec
|39
|18
|6
|1
|14
|118:96
|67
|3
Plzeň
|38
|18
|3
|6
|11
|107:75
|66
|4
K. Vary
|38
|19
|2
|2
|15
|94:96
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|37
|16
|4
|2
|15
|114:96
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|41
|16
|4
|2
|19
|109:118
|58
|9
Olomouc
|40
|16
|3
|2
|19
|93:115
|56
|10
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|11
Brno
|38
|15
|2
|5
|16
|100:105
|54
|12
Kladno
|39
|11
|4
|5
|19
|91:113
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|39
|11
|2
|4
|22
|85:121
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž