Třinec - Karlovy Vary 6:3. Dominance domácích, zářil Daňo. Frodl střídal

Marek Daňo se raduje z gólu do sítě Karlových Varů
Marek Daňo se raduje z gólu do sítě Karlových VarůZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Tomáš Kundrátek v utkání proti Karlovým Varům
Tomáš Kundrátek slaví se spoluhráči gól proti Karlovým Varům
Tomáš Kundrátek během utkání proti Karlovým Varům
Rozhodčí vyndává puk z lapačky Marka Mazance
Překonaný brankář Dominik Frodl a střelec gólu Marko Daňo
Tomáš Kundrátek během utkání proti Karlovým Varům
Vladimír Dravecký překonává Dominika Frodla
Hokejisté Třince porazili v dohrávaném utkání 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí Pardubice, které odehrály o zápas méně, mají Slezané sedmibodové manko.

Za dnešním triumfem vykročili pod Javorovým hned v první třetině, kterou vyhráli 3:0, po 35 minutách pak měli na své straně už pětibrankový náskok. Po dvou gólech vstřelili Marko Daňo a Michal Kovařčík, Daňo zaznamenal navíc i asistenci.

V brance Ocelářů nastoupil Mazanec, jenž v probíhající sezoně neodešel dosud z domácího ledu s porážkou. Jeho tým začal dobře i tentokrát. Už na začátku páté minuty našel Flynn před brankou nekrytého Daňa, který poslal kotouč karlovarskému gólmanovi Frodlovi do protisměru nad rameno a otevřel skóre. O minutu a půl později už byl rozdíl ve skóre dvougólový, když si po kombinaci v přečíslení dvou na jednoho připsal trochu šťastný zásah Michal Kovařčík.

Tým Energie se mohl vrátit do zápasu v polovině třetiny během početní převahy. I s přispěním třineckého brankáře ale Oceláři první komplikaci zápasu ustáli. Hosté se z úvodní studené sprchy postupně přece jen trochu oklepali a vytvořili si pár slibných příležitostí, ale necelé tři minuty před první přestávkou je poslalo ještě více do kolen další přečíslení dvou na jednoho v podání domácích, které po Ciencialově nahrávce zakončil Dravecký.

Tři minuty po začátku druhé části měli hosté k dispozici další přesilovku, ale se stejným výsledkem jako při první početní výhodě. Vzápětí dostali stejnou možnost také Oceláři, ale navázali v tomto ohledu na poslední zápasy a potvrdili, že přesilovka je pro ně v současnosti obtížnou disciplínou. Mnohem nebezpečnější byli domácí při hře pět na pět.

V polovině zápasu nachytal Daňo brankáře Frodla střelou z takřka nulového úhlu a navýšil skóre už na 4:0. Když pak Hudáček ve 35. minutě přidal dělovkou další zásah, Frodl přenechal místo v brankovišti svému kolegovi Královi. Energie se pak přece jen dočkala alespoň dílčí radosti, když se v závěru druhého dějství blýskl krásnou individuální akcí Minárik, na jejím konci si pohrál s Mazancem a snížil.

Ve třetí třetině už hráli domácí ve větší pohodě, ale definitivně rozhodnuto ještě zdaleka nebylo. Hudáček si vysloužil potlesk diváků, když si sám před brankářem Králem prostrčil hokejku s pukem mezi nohama, zakončil však mimo branku. Hosté dohráli utkání se ctí. V 55. minutě se vydal dopředu Šťastný a trochu šťastnou střelou snížil na 2:5.

V čase 58:36 se Západočeši dostali dokonce už na rozdíl dvou branek zásluhou využité přesilovky a gólu Jonese. Energie to pak zkusila ještě s hrou bez gólmana, Michal Kovařčík ale trefil prázdnou branku a definitivně potvrdil výhru Třince trefou na 6:3.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3822259120:8575
2Třinec39186114118:9667
3Plzeň38183611107:7566
4K. Vary3819221594:9663
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta37164215114:9658
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice41164219109:11858
9Olomouc4016321993:11556
10Č. Budějovice38145316100:10355
11Brno38152516100:10554
12Kladno3911451991:11346
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3911242285:12141
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

