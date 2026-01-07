Předplatné

Pátá výhra v řadě i první gól v extralize. Plzeňský Sedláček: Návrat z Finska? Velký skok

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
ZIMÁK: Kundrátek na ZOH? Kde je spravedlnost, diví se Duda. Augustu ať nahradí… • Zdroj: isport.cz
Ivo Sedláček z Plzně v šarvátce se dvěma karlovarskými hráči
Plzeňští hokejisté se radují z gólu v utkání proti Karlovým Varům
Plzeňský útočník Ivo Sedláček se pokouší vzít puk Griffinu Mendelovi z Kladna
Vítkovický Jan Šír a Ville Lajunen z Plzně
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina zasahuje proti zakončení Ondřeje Rohlíka z Plzně
Plzeňský brankář Nick Malík v utkání proti Karlovým Varům
20
Fotogalerie
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Od konce vánočních svátků v hokejové extralize nenajdete lepší a gólovější mužstvo. Plzeňská Škoda vyhrála v úterý ve Vítkovicích (6:4) popáté za sebou a zároveň v posledních třech duelech nastřílela dohromady dvacet branek. Jednu z nich měl v Ostravě na svědomí dvaadvacetiletý útočník Ivo Sedláček, jenž se v české nejvyšší soutěži trefil poprvé. „Je to skvělý pocit. Už pár zápasů jsem na to čekal, takže jsem rád, že se to zlomilo,“ usmíval se odchovanec Komety.

Nejen ve Vítkovicích předvedla Plzeň pořádný fičák. Zkraje ledna zdemolovala 8:1 Litvínov a o dva dny později rozstřílela 6:2 Mladou Boleslav. Další kupu gólů si nechala na úterý, kdy zvítězila 6:4. 

„Samozřejmě nás to těší, ale tyto výsledky se nerodily lehce. V extralize není slabého soupeře, takže klukům patří dík za to, jak to odmakali a brankáři to zavřeli. Jsme rádi, že jsme udělali takovou sérii, ale zápasy jdou hrozně rychle za sebou, takže se musíme připravit na další,“ komentoval formu týmu Václav Pletka, jeden z asistentů kouče Josefa Jandače.

Zatímco v Litvínově a proti Mladé Boleslavi šli Indiáni pokaždé do vedení, v Ostravě naopak dotahovali. Na úvodní gól Jindřicha Abdula ale zareagovali bleskurychle, k vyrovnání jim stačilo jen jednatřicet sekund. Po přečíslení dvou na jednoho se radoval Ivo Sedláček. „Přišla mi senzační nahrávka, takže to bylo jen o tom trefit bránu,“ vyzdvihl Sedláček pas obránce Igora Merežka.

Dvaadvacetiletý útočník se na premiérový extraligový zářez dlouho načekal, vždyť v české nejvyšší soutěži začal naskakovat už v sezoně 2021/22 coby nadějný junior brněnské Komety. Radost přišla až v osmačtyřicátém utkání, tentokrát už v dresu Plzně. „Na Spartě mi jeden gól neuznali, takže celá kabina čekala, kdy to přijde. Všichni mi drželi palce, od vedení po posledního hráče. Byla to jen otázka času,“ vykládal Sedláček.

Co se týče bránění, byl jsem hodně nezkušený

Bývalý mládežnický reprezentant v kategoriích do šestnácti, sedmnácti, devatenácti a dvaceti let odešel v roce 2023 z Komety do finské Mestis, kde hrál dva roky za Joensuun Kiekko-Pojat. Dařilo se mu, celkově sesbíral 80 kanadských bodů ve 111 duelech.

V létě se však vrátil do Česka, tentokrát se upsal Plzni. „Rozdíl jsem pociťoval velký, protože ve Finsku se hodně útočí. Co se týče bránění, byl jsem hodně nezkušený. Je známo, že extraliga je hodně bránící soutěž, takže pozice v obranném pásmu jsem se musel hodně doučit. Myslím si, že teď už jsem se trošku adaptoval. Trvalo mi to, ale momentálně hraju to, co po mně trenéři chtějí. Každopádně skok to byl pro mě velký,“ nezastíral Sedláček.

„V Brně po mně nic nechtěli a neočekávali, tady už nějakou roli plnit musím. Přece jen už nejsem žádný junior, takže svou práci musím dělat,“ popisoval šikovný pravák, jenž momentálně naskakuje ve čtvrté brázdě vedle Ondřeje Pšeničky a zkušenějšího Jakuba Lva. „Máme čtyři lajny, které pracují, jak trenér chce. I když tam teď jsou nějaké ztráty, furt to je poskládané tak, že to funguje. Jsme za to rádi,“ pokyvoval Sedláček.

Výsledky i výkony mužstva mu dělají radost, po pěti výhrách v řadě se Plzeň vyšvihla na druhé místo extraligové tabulky. Víc bodů mají jen favorizované Pardubice. „Kluci říkali, že tohle v Plzni dlouho nebylo, takže sám jsem překvapený, že jsme takhle nahoře,“ líčil.

„Nálada je furt stejná. Jestli vyhráváme, nebo prohráváme? Jsme pořád stejná parta. Na psychiku jsou vítězství určitě lepší, ale nijak se na to nedíváme a prostě hrajeme jako vždycky. Do každého zápasu jdeme ve stejném tempu,“ doplnil Sedláček.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3822259120:8575
2Plzeň38183611107:7566
3Třinec38176114112:9364
4K. Vary3719221491:9063
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta37164215114:9658
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice41164219109:11858
9Olomouc4016321993:11556
10Č. Budějovice38145316100:10355
11Brno38152516100:10554
12Kladno3911451991:11346
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3911242285:12141
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů