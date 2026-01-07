Pátá výhra v řadě i první gól v extralize. Plzeňský Sedláček: Návrat z Finska? Velký skok
Od konce vánočních svátků v hokejové extralize nenajdete lepší a gólovější mužstvo. Plzeňská Škoda vyhrála v úterý ve Vítkovicích (6:4) popáté za sebou a zároveň v posledních třech duelech nastřílela dohromady dvacet branek. Jednu z nich měl v Ostravě na svědomí dvaadvacetiletý útočník Ivo Sedláček, jenž se v české nejvyšší soutěži trefil poprvé. „Je to skvělý pocit. Už pár zápasů jsem na to čekal, takže jsem rád, že se to zlomilo,“ usmíval se odchovanec Komety.
Nejen ve Vítkovicích předvedla Plzeň pořádný fičák. Zkraje ledna zdemolovala 8:1 Litvínov a o dva dny později rozstřílela 6:2 Mladou Boleslav. Další kupu gólů si nechala na úterý, kdy zvítězila 6:4.
„Samozřejmě nás to těší, ale tyto výsledky se nerodily lehce. V extralize není slabého soupeře, takže klukům patří dík za to, jak to odmakali a brankáři to zavřeli. Jsme rádi, že jsme udělali takovou sérii, ale zápasy jdou hrozně rychle za sebou, takže se musíme připravit na další,“ komentoval formu týmu Václav Pletka, jeden z asistentů kouče Josefa Jandače.
Zatímco v Litvínově a proti Mladé Boleslavi šli Indiáni pokaždé do vedení, v Ostravě naopak dotahovali. Na úvodní gól Jindřicha Abdula ale zareagovali bleskurychle, k vyrovnání jim stačilo jen jednatřicet sekund. Po přečíslení dvou na jednoho se radoval Ivo Sedláček. „Přišla mi senzační nahrávka, takže to bylo jen o tom trefit bránu,“ vyzdvihl Sedláček pas obránce Igora Merežka.
Dvaadvacetiletý útočník se na premiérový extraligový zářez dlouho načekal, vždyť v české nejvyšší soutěži začal naskakovat už v sezoně 2021/22 coby nadějný junior brněnské Komety. Radost přišla až v osmačtyřicátém utkání, tentokrát už v dresu Plzně. „Na Spartě mi jeden gól neuznali, takže celá kabina čekala, kdy to přijde. Všichni mi drželi palce, od vedení po posledního hráče. Byla to jen otázka času,“ vykládal Sedláček.
Co se týče bránění, byl jsem hodně nezkušený
Bývalý mládežnický reprezentant v kategoriích do šestnácti, sedmnácti, devatenácti a dvaceti let odešel v roce 2023 z Komety do finské Mestis, kde hrál dva roky za Joensuun Kiekko-Pojat. Dařilo se mu, celkově sesbíral 80 kanadských bodů ve 111 duelech.
V létě se však vrátil do Česka, tentokrát se upsal Plzni. „Rozdíl jsem pociťoval velký, protože ve Finsku se hodně útočí. Co se týče bránění, byl jsem hodně nezkušený. Je známo, že extraliga je hodně bránící soutěž, takže pozice v obranném pásmu jsem se musel hodně doučit. Myslím si, že teď už jsem se trošku adaptoval. Trvalo mi to, ale momentálně hraju to, co po mně trenéři chtějí. Každopádně skok to byl pro mě velký,“ nezastíral Sedláček.
„V Brně po mně nic nechtěli a neočekávali, tady už nějakou roli plnit musím. Přece jen už nejsem žádný junior, takže svou práci musím dělat,“ popisoval šikovný pravák, jenž momentálně naskakuje ve čtvrté brázdě vedle Ondřeje Pšeničky a zkušenějšího Jakuba Lva. „Máme čtyři lajny, které pracují, jak trenér chce. I když tam teď jsou nějaké ztráty, furt to je poskládané tak, že to funguje. Jsme za to rádi,“ pokyvoval Sedláček.
Výsledky i výkony mužstva mu dělají radost, po pěti výhrách v řadě se Plzeň vyšvihla na druhé místo extraligové tabulky. Víc bodů mají jen favorizované Pardubice. „Kluci říkali, že tohle v Plzni dlouho nebylo, takže sám jsem překvapený, že jsme takhle nahoře,“ líčil.
„Nálada je furt stejná. Jestli vyhráváme, nebo prohráváme? Jsme pořád stejná parta. Na psychiku jsou vítězství určitě lepší, ale nijak se na to nedíváme a prostě hrajeme jako vždycky. Do každého zápasu jdeme ve stejném tempu,“ doplnil Sedláček.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|38
|22
|2
|5
|9
|120:85
|75
|2
Plzeň
|38
|18
|3
|6
|11
|107:75
|66
|3
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|37
|16
|4
|2
|15
|114:96
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|41
|16
|4
|2
|19
|109:118
|58
|9
Olomouc
|40
|16
|3
|2
|19
|93:115
|56
|10
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|11
Brno
|38
|15
|2
|5
|16
|100:105
|54
|12
Kladno
|39
|11
|4
|5
|19
|91:113
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|39
|11
|2
|4
|22
|85:121
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž