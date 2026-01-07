Největší šok olympijské nominace Kundrátek: Za Česko budu bojovat. Měnil brusle i hůl
Byl podzim 2023, obránce Tomáš Kundrátek seděl na tribuně. Hrál špatně a nevešel se do třinecké sestavy. Ptali jste se, jaká bude jeho budoucnost. Půlroku nato poslal ve finále mistrovství světa přihrávku na rozhodující gól Davida Pastrňáka a stal se šampionem. Nejvíc šokující jméno v rámci aktuální olympijské nominace letos opět potřebuje najít láhev s živou vodou. „Je to čest. Budu bojovat za svou zem,“ řekl šestatřicetiletý bek po výhře Třince 6:3 nad Karlovými Vary.
Než došlo na oznámení oficiální české sestavy pro únorové Hry v Itálii, neobjevil se Tomáš Kundrátek snad v žádné relevantní predikci. Nebyl k tomu důvod. Ostřílený pravák rozjel ročník s Oceláři rozpačitě. Nezúčastnil se ani jedné mezinárodní akce Euro Hockey Tour a šest prosincových zápasů mu sebralo zranění kolena.
Když už zlatem ověnčený veterán hrál, často dost neviditelně. Za 33 utkání posbíral šest asistencí, gólově se neprosadil a v silném celku Třince se v hodnotě plus/minus dostal na bídných -10. Taky proto ještě pod bývalým koučem Zdeňkem Motákem občas zastával roli sedmého zadáka. Že by mohl navštívit Milán pod olympijskými kruhy, nečekal ani on sám.
„Definitivně jsem se to dozvěděl po Novém roce, trenér nás obvolával, proběhly telefonáty. Všechny moje olympijské nominace byly překvapivé a emotivní. Vážím si toho hrozně moc, těším se. Udělám všechno, aby byl úspěch. Olympiáda je olympiáda, ať tam jsou hráči z NHL, nebo ne. Možná to teď bude o trošku rychlejší, uvidíme až v Itálii,“ zamyslel se zadák Ocelářů a diskutovaná postava posledních dní.
V předchozím průběhu bohaté kariéry rodák z Přerova potvrdil, jak se umí nachystat na velké chvíle. Ne nadarmo má tři extraligové tituly a obě poslední české medaile ze světových šampionátů. Mohl mít v minulosti sebehorší sezonu, ale jakmile nastal její vrchol, viděli jste jiného hráče. Soustředěného, připraveného.
Trenér řekl, ať jsem připraven na cokoliv
V Třinci Kundrátek slouží i jako důležitý tmel kabiny. Že nezkazí žádnou srandu, jste poznali třeba při oslavách zlatého MS 2024 na Staroměstském náměstí. „Je opravdu srandičkář, po ránu vždycky prohodíme v kabině pár vtipků. A je na něj i spoleh. Nejen v hokeji,“ popisoval dříve pro deník Sport dlouholetý člen slezské party a bývalý kapitán Petr Vrána.
Trenér národního týmu Radim Rulík ví, koho si do týmu vytáhl. Přestože zřejmě tušil, že právě Kundrátek bude podroben největší kritice ze současného kádru. Z hlediska výkonnosti by před ním byli jiní. Zároveň je otázkou, zda protřelý zadák dokáže svůj zlatý standard nakopnout z nuly, když dosud paběrkoval.
Opět potřebuje zapnout svou superschopnost, už proti Varům ukázal dobré náznaky. „Měnil jsem brusle a hokejky. Byl to velký impulz, cítil jsem se pohodlně na nohách, můj pohyb byl lepší. Určitě mi změna pomohla. A sebevědomí bylo taky důležité. Fanoušci mi popřáli, zatleskali, což pomohlo,“ přiznal Kundrátek.
Recept, jak zářit v mimořádných momentech, odkrýt nedokáže. „Kdybych věděl, řeknu vám to. Netuším. Pro mě je olympiáda čest, takže budu bojovat za svou zemi. Trenér řekl, ať jsem připraven na cokoliv. Moc se na to těším,“ komentoval, jak přistupuje ke své zřejmě poslední takto hodnotné akci za účasti borců z NHL.
Existuje samozřejmě varianta, že se usměvavý muž bez nervů do základní rotace ani nedostane. „Máme v nominaci osm beků, bude jich hrát šest sedm. Na jednoho místo nezbude. Uvidíme, jak se to vyvine,“ odpověděl trenér Rulík na nominační tiskové konferenci na dotaz o Kundrátkovi. „Přesvědčil nás v Praze, je to profík a dovedl se připravit. Teď to ví dopředu, určitě udělá maximum. Věříme, že svými zkušenostmi bude týmu prospěšný,“ dodal ještě.