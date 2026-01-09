Kouč Třince Žabka nejen o změnách: Chceme být rovní. Co řekl k nominaci Kundrátka?
V ruce mu přistálo laso, po němž marně touží daleko protřelejší borci z oboru. Po prosincové rezignaci úspěšného kouče Zdeňka Motáka převzal Třinec tehdejší asistent Boris Žabka (48). Premiérová štace na pozici hlavního trenéra jako hrom. Slovenský stratég a bývalý bek v prvním obsáhlejším rozhovoru popisuje impulz, který jeho předchůdce překvapivým odchodem týmu dal, a nechává nahlédnout do rodinného kruhu. „Manželka je celý život se mnou, obětovala se," říká.
Česko se stalo jeho domovem, pod Javorovým se mu líbí a na dálku sleduje nejen sportovní snažení svých dvou dětí. Syn je po tátovi obránce, dcera se dala na tenis, navíc vzbuzuje zájem prestižních vysokých škol včetně Harvardu. Kromě otce a bývalého hokejisty je však Boris Žabka nově taky hlavní trenér Ocelářů a za pět úvodních utkání v nové roli nepoznal porážku. „Bylo to hektické, první dny opravdu náročné. Komunikace se změnila,“ líčí.
Kolik času na rozmyšlenou jste potřeboval, když na stole přistála nabídka dělat hlavního kouče u šestinásobných mistrů?
„Třinec je Třinec. Pro mě to z tohoto pohledu byla jednoznačná volba. Na druhou stranu zodpovědnost je veliká. Nechci říkat, že by byla obava, ale bylo to na zvážení. Přesto jsem se nerozmýšlel dlouho. Věřím, že jsme připravení, máme podporu, klub funguje tak, že nám ulehčuje práci. Cítíme se všichni dobře. A když je vše ještě potvrzené posledními výsledky, nemusíme se ve hře hrabat a hledat po prohraných zápasech, co a jak.“
Jen co jste převzal dirigentskou hůlku, natáhli jste sérii pěti výher. Tušíte proč?
„Samozřejmě jsme rádi. Není to však jen o nás trenérech, ale o přístupu hráčů. Musím říct, že je dobrý a bez něj by to nešlo. Impulz nastal, řekli jsme si pár interních věcí. Velké poděkování patří do kabiny. Všechno je týmová práce, děláme společná rozhodnutí s asistentem Jirkou Raszkou a vůbec celým realizačním týmem. Zatím to funguje.“
Když jste mluvil o impulzu, pochopili hráči, že když skončil úspěšný kouč Zdeněk Moták, není to samo sebou a musí zabrat?
„Bylo to náhlé.