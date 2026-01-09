Předplatné

Hradec urval derby v nájezdech. Kladno deklasovalo Boleslav, Kometa zničila Litvínov

Zleva v bitce Jakub Pour z Hradce Králové a Ondřej Mikliš z Pardubic
Zleva v bitce Jakub Pour z Hradce Králové a Ondřej Mikliš z PardubicZdroj: ČTK
Kometa slaví vedoucí gól Kristiána Pospíšila proti Litvínovu
Zleva Carl Berglund z Mladé Boleslavi a brankář Adam Brízgala z Kladna
Zleva David Gríger z Mladé Boleslavi a Griffin Mendel z Kladna
Lukáš Anděl napadá třineckého Petra Vránu
Brankář Nick Malík rozehrává puk
Lukáš Sedlák sklepává puk před Tommim Kivistöem a brankářem Stanislavem Škorvánkem
Peter Čerešňák stíhá Patrika Miškáře, za nimi Tomáš Dvořák
41
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (10)

Poslední východočeské derby v základní části mezi Hradcem Králové a vedoucími Pardubicemi v rámci 40. kola hokejové extraligy dopadlo lépe pro domácí Mountfield. Svěřenci Tomáše Martince uspěli po nájezdech, když jediným úspěšným střelcem v penaltovém rozstřelu byl Markus Nenonen. Druhý Třinec selhal na ledě Olomouce a přišel o pětizápasovou vítěznou sérii. Naopak po šesti porážkách uspěla Kometa Brno, která drtivě přejela zásluhou Kristiána Pospíšila (2+2) Litvínov. Kladno zásluhou pěti vstřelených gólů ve třetí třetině opanovalo souboj s Mladou Boleslaví.

Mountfield HK - Pardubice 4:3sn.

Podrobnosti připravujeme...

Mladá Boleslav - Kladno 1:5

Kladno díky čtvrté výhře z posledních pěti utkání se na 12. místě vzdálilo předposlednímu Bruslařskému klubu na rozdíl čtyř bodů. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Jakub Konečný. Rovněž tři body za branku a dvě přihrávky zaznamenal Miroslav Forman. Mladá Boleslav sice vedla po dvou třetinách 1:0, ale po obratu Rytířů si připsala doma třetí prohru z uplynulých čtyř duelů.

Brno - Litvínov 7:2

Podrobnosti připravujeme...

Vítkovice - Karlovy Vary 3:4pp.

Vítkovice v novém roce utrpěly čtvrtou porážku. Tým Energie sice ztratil 16 sekund před koncem základní hrací doby plný zisk po trefě Anthonyho Nellise v power play, ale v prodloužení rozhodl v 63. minutě o výhře Západočechů Robin Sapoušek. Ostravané už šest kol čekají na plný bodový zisk.

Olomouc - Třinec 4:1

Podrobnosti připravujeme...

Liberec - Plzeň 3:2sn.

Podrobnosti připravujeme...

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
15Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
72Detail
LIVE Sam. nájezdy
32Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE
41Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3921369123:8975
2Plzeň39183711109:7867
3Třinec40186115119:10067
4K. Vary3919321598:9965
5Mountfield38176114103:9064
6Liberec3817251497:9160
7Sparta37164314114:9659
8Vítkovice42164319112:12259
9Olomouc4117321997:11659
10Brno39162516107:10757
11Č. Budějovice38145316100:10355
12Kladno4012451996:11449
13M. Boleslav3812332076:10545
14Litvínov4011242387:12841
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
Vstoupit do diskuze (10)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů