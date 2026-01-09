Předplatné

ONLINE: Hradec - Pardubice 0:0. Boleslav vede nad Kladnem, stejně jako Třinec v Olomouci

Potyčka ve východočeském derby
Potyčka ve východočeském derbyZdroj: ČTK
Upadající Kometa hostí poslední Litvínov
Zleva Carl Berglund z Mladé Boleslavi a brankář Adam Brízgala z Kladna
Zleva David Gríger z Mladé Boleslavi a Griffin Mendel z Kladna
Lukáš Anděl napadá třineckého Petra Vránu
Brankář Nick Malík rozehrává puk
Lukáš Sedlák sklepává puk před Tommim Kivistöem a brankářem Stanislavem Škorvánkem
Kometa slaví vedoucí gól Kristiána Pospíšila proti Litvínovu
12
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (4)

Poslední východočeské derby sezony mezi Hradcem Králové a vedoucími Pardubicemi zdobí páteční 40. kolo hokejové extraligy. Druhý Třinec usiluje na ledě Olomouce o prodloužení pětizápasové vítězné série, stejné výzvě čelí Plzeň v Liberci. Uspět po šesti porážkách touží Brno, které hostí Litvínov. Všechny zápasy kola sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
10Tipsport1,484,26,8Detail
LIVE 2. třetina
12Tipsport4,43,81,8Detail
LIVE přestávka
10Tipsport1,335,48,5Detail
LIVE přestávka
10Tipsport1,454,46,6Detail
LIVE přestávka
10Tipsport1,83,94,2Detail
LIVE přestávka
11Tipsport2,93,62,35Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3821359120:8574
2Třinec39186114118:9667
3Plzeň38183611107:7566
4K. Vary3819221594:9663
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta37164314114:9659
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice41164219109:11858
9Olomouc4016321993:11556
10Č. Budějovice38145316100:10355
11Brno38152516100:10554
12Kladno3911451991:11346
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3911242285:12141
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
Vstoupit do diskuze (4)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů