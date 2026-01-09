Předplatné

ONLINE: Hradec - Pardubice 2:3. Kladno deklasovalo Boleslav 5:1, Olomouc drtí Třinec

Zleva v bitce Jakub Pour z Hradce Králové a Ondřej Mikliš z Pardubic
Zleva v bitce Jakub Pour z Hradce Králové a Ondřej Mikliš z PardubicZdroj: ČTK
Kometa slaví vedoucí gól Kristiána Pospíšila proti Litvínovu
Brankář Matej Tomek z Litvínova inkasuje branku
Upadající Kometa hostí poslední Litvínov
Zleva Carl Berglund z Mladé Boleslavi a brankář Adam Brízgala z Kladna
Zleva David Gríger z Mladé Boleslavi a Griffin Mendel z Kladna
Lukáš Anděl napadá třineckého Petra Vránu
Brankář Nick Malík rozehrává puk
36
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Poslední východočeské derby sezony mezi Hradcem Králové a vedoucími Pardubicemi zdobí páteční 40. kolo hokejové extraligy. Druhý Třinec usiluje na ledě Olomouce o prodloužení pětizápasové vítězné série, stejné výzvě čelí Plzeň v Liberci. Uspět po šesti porážkách touží Brno, které hostí Litvínov. Všechny zápasy kola sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
15Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE 3. třetina
52Tipsport1,02130450Detail
LIVE 3. třetina
22Tipsport5,41,376,6Detail
LIVE 3. třetina
23Tipsport204,21,3Detail
LIVE 3. třetina
41Tipsport1,0170300Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3821359120:8574
2Třinec39186114118:9667
3Plzeň38183611107:7566
4K. Vary3819221594:9663
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta37164314114:9659
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice41164219109:11858
9Olomouc4016321993:11556
10Č. Budějovice38145316100:10355
11Brno38152516100:10554
12Kladno4012451996:11449
13M. Boleslav3812332076:10545
14Litvínov3911242285:12141
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
