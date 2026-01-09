ONLINE: Hradec - Pardubice 2:3. Kladno deklasovalo Boleslav 5:1, Olomouc drtí Třinec
Poslední východočeské derby sezony mezi Hradcem Králové a vedoucími Pardubicemi zdobí páteční 40. kolo hokejové extraligy. Druhý Třinec usiluje na ledě Olomouce o prodloužení pětizápasové vítězné série, stejné výzvě čelí Plzeň v Liberci. Uspět po šesti porážkách touží Brno, které hostí Litvínov. Všechny zápasy kola sledujte ONLINE na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|38
|21
|3
|5
|9
|120:85
|74
|2
Třinec
|39
|18
|6
|1
|14
|118:96
|67
|3
Plzeň
|38
|18
|3
|6
|11
|107:75
|66
|4
K. Vary
|38
|19
|2
|2
|15
|94:96
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|37
|16
|4
|3
|14
|114:96
|59
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|41
|16
|4
|2
|19
|109:118
|58
|9
Olomouc
|40
|16
|3
|2
|19
|93:115
|56
|10
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|11
Brno
|38
|15
|2
|5
|16
|100:105
|54
|12
Kladno
|40
|12
|4
|5
|19
|96:114
|49
|13
M. Boleslav
|38
|12
|3
|3
|20
|76:105
|45
|14
Litvínov
|39
|11
|2
|4
|22
|85:121
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž