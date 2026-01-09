Předplatné

ONLINE: hraje se východočeské derby, Třinec jede na vlně. Zvedne se konečně Kometa?

Zklamaní hokejisté Komety Brno po prohraném utkání v Olomouci
Tipsport extraliga
Poslední východočeské derby sezony mezi Hradcem Králové a vedoucími Pardubicemi zdobí páteční 40. kolo hokejové extraligy. Druhý Třinec usiluje na ledě Olomouce o prodloužení pětizápasové vítězné série, stejné výzvě čelí Plzeň v Liberci. Uspět po šesti porážkách touží Brno, které hostí Litvínov. Všechny zápasy kola sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.334.12.47Detail
LIVE
--Tipsport2.24.262.7Detail
LIVE
--Tipsport1.84.463.56Detail
LIVE
--Tipsport2.34.12.62Detail
LIVE
--Tipsport2.644.22.25Detail
LIVE
--Tipsport2.84.252.13Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3821359120:8574
2Třinec39186114118:9667
3Plzeň38183611107:7566
4K. Vary3819221594:9663
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta37164314114:9659
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice41164219109:11858
9Olomouc4016321993:11556
10Č. Budějovice38145316100:10355
11Brno38152516100:10554
12Kladno3911451991:11346
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3911242285:12141
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
