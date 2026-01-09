Předplatné

Výjimečná paráda 17letého Tomka. Už cílí na Hudlera: Výborný pocit! Augusta mi volal

Karlovarský Petr Tomek v utkání proti Liberci
Karlovarský Petr Tomek v utkání proti LiberciZdroj: ČTK / Radek Petrášek
Petr Tomek stíhá rekord Jiřího Hudlera
Ondřej Beránek a Janis Jaks z Karlových Varů slaví jeden z gólů na ledě Vítkovic
Karlovy Vary vyhrály na ledě Vítkovic
Karlovarský Petr Tomek se raduje z gólu v utkání proti Liberci
Hráči Vítkovic se radují z rychlé branky proti Pardubicím
Trenér Pavel Patera z Karlových Varů během utkání proti Třinci
Jiří Hudler je uznávanou personou českého hokeje. Majitel 708 startů v NHL načal hodnotnou kariéru tím, že jako jediný v historii extraligy coby neplnoletý hráč překonal v základní části kótu deseti branek. Tvrzení platilo do pátku, kdy nevídaný počin zopakoval karlovarský Petr Tomek. Na Hudlerovu sezonu 2001/02 s 15 trefami za Vsetín mu ještě krapet schází, i tak přízrak Energie ukazuje kvalitu a ve Vítkovicích pomohl k výhře 4:3 v prodloužení. „Výborný pocit,“ culil se.

Kdybyste neviděli košík na tváři, tipujete, že takovou akci musel vystřihnout jedině zkušený mazák. Sedmnáctiletý Tomek si ve třetí minutě vzal puk u hrazení, famózně přešel přes beka Patrika Brůnu a zavěsil do horního rohu klece Dominika Hrachoviny. Desátá trefa nadaného útočníka v premiérovém extraligovém ročníku nesla vysoké známky za estetický dojem.

„Viděl jsem, že kluci výborně stáhli všechny hráče do branky. Jenom jsem si přibrzdil, jejich bek mě v podstatě nechal být, jel jsem až do brány. Je výborný pocit, že mi góly padají. Jsem rád, že hlavně pomáhám týmu, což je nejdůležitější,“ popisoval výtečný počin nebojácný mladík.

Na jeho vysokojakostních výkonech v karlovarském dresu se nikterak nepodepsala absence v nominaci českých juniorů pro nakonec stříbrné mistrovství světa. Tomek se jako výrazně mladší borec oproti konkurenci do výběru Patrika Augusty těsně nedostal. Jenže zatímco jiné by opomenutí ve vydařeném roce rozhodilo, třebíčský rodák dál plní, co po něm trenér Pavel Patera a spol. žádají.

Absence na MS ho nerozhodila

„Trenér Augusta mi volal hned po nominační tiskové konferenci, vysvětlil mi všechno tak, jak to je. Všechna čest, že mi to řekl osobně. Jsem motivovaný pořád, chci makat víc a víc. Strašně jsem přál klukům z dvacítek, ať MS dopadne dobře. Dostali se do finále, výborný úspěch. Škoda, že zlato neklaplo,“ líčil Tomek po vítězství Varů.

Dva body před dalekým návratem na západ dolovala Energie v utkání plném přesilovek. Pokud týmy z opačných koutů republiky náhodou nestihly nácvik početních převah, samotný zápas jim k tomu posloužil jako vhodná platforma. Jen v poměru pět na tři se v Ostravě hrálo celkem tři minuty a 35 sekund. Jenže zatímco domácí souhra spíše drhla – jediný gól z osmi možností vykřesal Chad Yetman – Energie zužitkovala dvě přesilovky z pěti.

Vítkovice zachránily aspoň minimální zisk Nellisovou trefou na 3:3 necelých 17 sekund před koncem, v prodloužení rozhodl pěknou individuální akcí Robin Sapoušek. „Dali jsme jim moc šancí. Bolela nás hlavně oslabení. Bylo skvělé, že jsme v závěru ukázali sílu a vyrovnali, ale bylo by fajn získat konečně tři body. Nebo aspoň dva. Nedokážeme využít příležitosti, měli jsme i přesilovky,“ mrzelo útočníka Lucase Edmondse, který dal premiérový gól v novém klubu.

„Tři body jsme vzít mohli. Samozřejmě přesilovkami bychom si potřebovali pomoct. Mrzí nás zbytečná vyloučení, která nás srazila,“ dodal kouč Václav Varaďa po pátém pádu z šesti případů.

KonecLIVE Po prodl.
34

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3921369123:8975
2Plzeň39183711109:7867
3Třinec40186115119:10067
4K. Vary3919321598:9965
5Mountfield38176114103:9064
6Liberec3817251497:9160
7Sparta37164314114:9659
8Vítkovice42164319112:12259
9Olomouc4117321997:11659
10Brno39162516107:10757
11Č. Budějovice38145316100:10355
12Kladno4012451996:11449
13M. Boleslav3812332076:10545
14Litvínov4011242387:12841
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

