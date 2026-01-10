Flek je zpět! S gólem a kašlem. Na trojnožce stát nebudu, líčil. Pospíšil ho překvapil
Už ho byl po nemoci zase plný led. Jako by jeho návrat na led strhnul i ostatní borce Komety. „Výborný týmový výkon,“ chválil kapitán Jakub Flek po demolici Litvínova 7:2. Gólem oslavil i čerstvou nominaci na olympijské hry v Miláně. Zaskočilo ho, že jeho spoluhráč Kristián Pospíšil se do slovenského výběru nevešel.
Kometa během vaší absence vyměnila trenéra. Co říkáte na rezignaci Kamila Pokorného?
„Samozřejmě mě to strašně mrzí. Kamil byl a je skvělý člověk. Nemyslím, že to bylo o něm, ale o nás. Loni jsme s ním vyhráli titul a všechno fungovalo. Teď jsme měli horší období. I na něj toho bylo moc. Víme, že si všechno hrozně bral. I tohle bohužel k hokeji patří. Ve hře se po výměně trenéra změnily opravdu jen detaily. Prozrazovat je nebudu, ať si nás soupeři kdyžtak načtou.“
Jak jste se cítil po nemoci?
„Začátek byl těžký. Nebyl jsem dlouho na ledě. Ještě mi trošku doznívá kašel, takže jsem byl takovej zafuněnej. Ale věděl jsem, že to bude otázka první třetiny. Než se to prodýchá. Trošku jsem nemoc kolem Vánoc přecházel. Program je nahuštěný, objížděl jsem i nároďák. Moc volna nebylo. Vyhovuje mi to, ale pak přišlo nachlazení. Přešel jsem to, chtěl jsem hrát. Ale pak mě to trošku sestřelilo až do horeček. Takže jsem doma lehnul a vykurýroval jsem se za pár dnů. Cpu do sebe vitamíny a cítím se dobře. Jsem zpátky.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Ale vy jste přece lítal od prvního střídání a měl jste dost střel.
„Že mám kašel, neznamená, že tam budu stát na trojnožce. To není můj styl. Kdybych nebyl ready do zápasu, tak do něj nejdu. Hlavně už jsme museli zlomit sérii proher. Měl jsem šanci i na víc gólů, ale čert to vem. Důležitá výhra.“
A vy jste se ve druhé třetině trefil z dorážky. V poslední době jste se střelecky docela trápil, co?
„Měl jsem hromadu šancí. Nepomáhal jsem týmu góly, které jsem měl dát. Nechci to nazývat trápením. Předtím jsem měl zase období, kdy mi tam spadlo pomalu všechno, na co jsem sáhnul. Jsem dost zkušený na to, abych věděl, že tyto vlny v sezoně přicházejí. Doufám, že jsem to dneska zlomil.“
Zatímco vy v české nominaci pro ZOH v Miláně nechybíte, váš klubový spoluhráč Kristián Pospíšil se do té slovenské nedostal. Co vy na to?
„Hrozně mě to překvapilo. Upřímně jsem si myslel, že tam bude. Zvlášť v posledních zápasech má fazonu. Hraje výborně. Nicméně jsem mu říkal, ať neklopí hlavu. Do olympiády je ještě měsíc, zápasů je hodně a stát se může cokoliv. Třeba mu to ještě vyjde. Přál bych mu to.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|39
|21
|3
|6
|9
|123:89
|75
|2
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|3
Třinec
|40
|18
|6
|1
|15
|119:100
|67
|4
K. Vary
|39
|19
|3
|2
|15
|98:99
|65
|5
Mountfield
|38
|17
|6
|1
|14
|103:90
|64
|6
Liberec
|38
|17
|2
|5
|14
|97:91
|60
|7
Sparta
|37
|16
|4
|3
|14
|114:96
|59
|8
Vítkovice
|42
|16
|4
|3
|19
|112:122
|59
|9
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|10
Brno
|39
|16
|2
|5
|16
|107:107
|57
|11
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|12
Kladno
|40
|12
|4
|5
|19
|96:114
|49
|13
M. Boleslav
|38
|12
|3
|3
|20
|76:105
|45
|14
Litvínov
|40
|11
|2
|4
|23
|87:128
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž