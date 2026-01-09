Mistr konečně v ráži. Parádní přístup, chválil kouč Komety. Litvínov bez Hlavy a pokory
Stop! Kometa ukázala, že už má porážek (šest v řadě) až po krk. Konečně připomínala mistrovský tým a nekompromisně zametla s Litvínovem (7:2). Pomohl návrat kapitána Jakuba Fleka, jenž vstřelil klíčový gól na 2:1. Dva zářezy zapsali Kristián Pospíšil a Hynek Zohorna. „Kluci k tomu přistoupili parádně,“ chválil trenér Jiří Horáček, jehož výběr vyhrál na střely na bránu 42:18.
Dva lednové zápasy vynechal olympijský reprezentant a mistr světa Jakub Flek kvůli nemoci. Porážky s Karlovými Vary a v Olomouci sledoval na dálku. U přenosu trpěl. V pátek už zase lítal po ledě. Střílel, přihrával, kličkoval, ujížděl do brejků, bránil. Prostě táhnul Kometu k nezbytnému vítězství, prvnímu pro Jiřího Horáčka v roli hlavního kouče.
Ve druhé třetině se křídelník klasicky utrhl do sólového úniku a trefil v něm výstroj gólmana Mateje Tomka, bývalého spoluhráče. Až za sedm minut ho z opakované rány překonal. Byla to pro něj velká úleva, v předchozích partiích nemálo šancí zahodil. „Jsem dost zkušený, abych věděl, že tyto vlny v sezonách přicházejí. Předtím jsem měl zase období, kdy mi tam spadlo pomalu všechno,“ poznamenal Flek.
Výkon Horáčkových svěřenců měl grády, šmrnc. „Každý plnil svou roli, systém a přidal si k tomu svoje,“ líbilo se kouči vítězů. Mistr se tentokrát vyvaroval hluchých pasáží, v nichž předtím ztrácel kontrolu nad hrou a výsledkem. Borci makali nadoraz a na Zygmuntovo vyrovnání na 1:1 rychle reagovali dvěma zásahy. Kromě nejlepšího střelce extraligy procpal puk za gólmana také sváteční střelec Jakub Kos. Stejně jako Flek zblízka a z dorážky vlastní střely.
U brány byli hosté nedůslední, nechávali soupeři moc prostoru. Toho využil na konci druhé části z mezikruží Hynek Zohorna a hned v 6. minutě jeho parťák Kristián Pospíšil, jenž vytáhl ze svého arzenálu špičkový švih zápěstím. Mimochodem, lajna Zohornů a slovenského eskamotéra vypadá hodně dobře. Potvrdila to i třetí třetina. „Jsme rádi, že jim to takto šlape,“ reagoval Horáček. Efektivnější už jsou i přesilovky.
Vervu srazil moribundus
V té poslední se opět prosadil Pospíšil, jenž se nevešel do slovenské nominace pro olympiádu. Každopádně se zklamání na jeho výkonu neprojevilo. Slovenský technik to vzal za správný konec, zapsal bilanci 2+2. „Mluvil jsem s ním. Pospec je nažhavený každý zápas,“ připojil brněnský kouč.
Litvínov, jemuž přímo na místě vypadl ze sestavy první centr Jakub Hlava, neměl šanci. „Máme v týmu nějaký moribundus, ale vůbec to neberte jako berličku,“ zdůraznil kouč Jakub Petr. Jeho soubor chvíli sice držel remízu, ale reálně až na určitou fázi duelu nestíhal. Ocital se na dlouhé sekundy v brněnském svěráku, do poloviny utkání víceméně úspěšně odolával enormnímu tlaku. A sám mohl párkrát udeřit. „Lepší tým by ty šance ze slotu proměnil,“ mínil trenér „Chezy“, jejíž defenziva nakonec povolila.
Třetí dvacetiminutovka se dohrála v poklidu za narůstajícího skóre pro šampiona, který potřebuje najet na bodovou vlnu. Což znamená co nejčastěji opakovat tento výkon. „Od čtvrtého gólu jsme neměli pokoru, což mě mrzí,“ uvedl Petr.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|39
|21
|3
|6
|9
|123:89
|75
|2
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|3
Třinec
|40
|18
|6
|1
|15
|119:100
|67
|4
K. Vary
|39
|19
|3
|2
|15
|98:99
|65
|5
Mountfield
|38
|17
|6
|1
|14
|103:90
|64
|6
Liberec
|38
|17
|2
|5
|14
|97:91
|60
|7
Sparta
|37
|16
|4
|3
|14
|114:96
|59
|8
Vítkovice
|42
|16
|4
|3
|19
|112:122
|59
|9
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|10
Brno
|39
|16
|2
|5
|16
|107:107
|57
|11
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|12
Kladno
|40
|12
|4
|5
|19
|96:114
|49
|13
M. Boleslav
|38
|12
|3
|3
|20
|76:105
|45
|14
Litvínov
|40
|11
|2
|4
|23
|87:128
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž