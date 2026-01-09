Vášnivé derby! Hradec válel, pak se Dynamo zvedlo. Radil slavil gól, Škorvánek uchvátil
Výtečné vášnivé východočeské derby! Zprvu nic nenapovídalo tomu, že regionální hit před téměř vyprodanou hradeckou arénou nabídne rozuzlení v nájezdech, ale stalo se. Kdo si opatřil lístek, nelitoval a doteď vypráví, co viděl. Třeba o tom, jak na konci Stanislav Škorvánek betonem úžasně ukradl vítězný gól Romanu Červenkovi. I díky tomu slavil Mountfield dvoubodovou radost 4:3. „Strašně nás podržel, chytal neskutečně!“ chválil jeden ze střelců Lukáš Radil.
V průběhu vypjaté bitvy na kostce zasvítila gratulace slovenskému brankáři k nominaci na únorovou olympiádu. V páté sérii se dostavilo symbolické razítko a argument, proč jej kouč Vlado Országh povolává. Roman Červenka předvedl mazácký blafák a jeho finální střela měla znamenat triumf v derby… „Chytá skvěle po celou sezonu, nominaci si určitě zaslouží. Je super, že jede, měl by za Slovensko odchytat co nejvíc zápasů,“ předpokládá Radil.
Škorvánek proti Červenkovi vystřihl parádně beton a puku zakázal cestu do branky. A zanedlouho Markus Nenonen rozhodl. Vypukla euforie nemalých rozměrů. „Hodně vyhecované derby a naše vydřené vítězství,“ přikývl Radil, jenž prvním gólem proti „svým“ Pardubicím zařídil nastavení.
Svoji trefu v 52. minutě slavil, nedělal, že jej netěší. Působilo by to nepatřičně. „Beru to jako další gól a je jedno, proti komu to je. Já byl hlavně rád, že jsem se trefil a podařilo se mi vyrovnat. Jsme soutěživí a chceme vyhrávat,“ zdůraznil Radil.
Od prvních dvaceti minut v podání Hradce jste nemohli chtít víc. Mountfield válel, Pardubicím nepůjčil puk, zabydlel se trvale v ofenzivní zóně, zkoušel to střelami z blízka, z dálky, z rohu, připravenými i nazdařbůh pokusy. Hosté však odolávali, čítankovým způsobem zblokovali všechno, co bylo k mání.
Olympijský gólman Stanislav Škorvánek se dost nudil, Dynamo nemělo v první třetině prakticky nic, krom jedné střely do tyčky, na slovenského strážce vyslalo pouhé tři rány. Hradci nahrála smůla Patrika Poulíčka, který vyhodil puk na tribunu a z následné přesilovky se z dorážky prosadil Jordann Perret. Domácí po první dvacce sklidili od fanoušků ovace. „To je ono!“ burácel kotel.
Výtečnou náladu u větší části příznivců přiživil Denis Kusý, jenž v pravou chvíli razantním švihem navýšil na 2:0. Pardubice se zdály nalomené, utahané. Jenže právě druhý gól je probral k aktivitě a během osmi minut dorovnaly.
Napoprvé Hájek z dálky napálil kotouč, kde jej před Škorvánkem nechtěně tečoval Melancon. A pak sehrála roli klika, kdy Hájkovo nahození za bránu se o nerovnost na mantinelu odrazilo před gólmana, kde se rychle zorientoval Červenka a nadvakrát suše, bez hnutí brvou vyrovnal.
A to nebylo vše, rozjeté Dynamo zorganizovalo úprk kupředu, zadovka Jana Mandáta přelstila soupeře a Lukáš Sedlák proměnil výlet do nečekané obrátky.
Duel měl patřičné emoce, ty největší vyvolal atraktivní pěstní svár mezi Jakubem Pourem a Ondřejem Miklišem. Pardubický bek sice vysvlékl domácího střelce z dresu, ale možná o to větší odplatu utržil. „Měl neuvěřitelnou kadenci úderů, jen jsme se báli, aby pro něj zápas neskončil. Je to mašina,“ ocenil Radil.
Hosté se ve třetím dějství snažili hrát chytře v rámci uhájení náskoku, ale zkušené držení vedení skončilo atakem Patrika Poulíčka do hlavy Petra Haška, po němž následovala pětiminutová hradecká převaha. „Stoprocentně v tom nebyl úmysl, šlo o shodu náhod. Patrika to mrzí,“ řekl k tomu trenér Karel Mlejnek.
Dlouhou výhodu na chvíli zmrazil trestem Pour, aby při hře čtyři na čtyři expardubický Lukáš Radil výborně umístěnou ranou v 52. minutě dorovnal. Tradiční střet velkých soků vyústil v nájezdové finále...
Pohled Miroslava Horáka: Nedoceněný Pour
Je to mašina, řekl o Jakubu Pourovi jeho parťák Lukáš Radil. A měl pravdu. Hradecký útočník zasáhl do derby zásadním způsobem, když uvedl do varu hradecké fanoušky luxusní bitkou s pardubickým Ondřejem Miklišem. Situace si to žádala, shodily se rukavice a šlo se na to. Kdyby se na to Pour vykašlal, nikdo by neřekl ani popel, řeč je o nejlepším střelci týmu. Respekt pro něj, že si bere za své i tyhle úkoly, při nichž je jasné, že minimálně na pět minut vypadnete ze hry. Tuhle vlastnost u hráčů mnohé týmy podceňují, přitom mají značný vliv na výsledek a další navazující věci. Pour má v sobě ještě o dost víc, než z něj trenér Martinec vymačkává. V zákulisí se tuší, že od nové sezony to z něj budou zkoušet vytahovat jinde. Podle všeho v Motoru.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|39
|21
|3
|6
|9
|123:89
|75
|2
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|3
Třinec
|40
|18
|6
|1
|15
|119:100
|67
|4
K. Vary
|39
|19
|3
|2
|15
|98:99
|65
|5
Mountfield
|38
|17
|6
|1
|14
|103:90
|64
|6
Liberec
|38
|17
|2
|5
|14
|97:91
|60
|7
Sparta
|37
|16
|4
|3
|14
|114:96
|59
|8
Vítkovice
|42
|16
|4
|3
|19
|112:122
|59
|9
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|10
Brno
|39
|16
|2
|5
|16
|107:107
|57
|11
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|12
Kladno
|40
|12
|4
|5
|19
|96:114
|49
|13
M. Boleslav
|38
|12
|3
|3
|20
|76:105
|45
|14
Litvínov
|40
|11
|2
|4
|23
|87:128
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž