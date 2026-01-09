Vášnivé derby! Hradec válel, pak se Dynamo zvedlo. Radil slavil gól, Škorvánek uchvátil

Předplatné

ZIMÁK: Kundrátek na ZOH? Kde je spravedlnost, diví se Duda. Augustu ať nahradí… • Zdroj: isport.cz
Zleva v bitce Ondřej Mikliš z Pardubic a Jakub Pour z Hradce Králové
Zleva v bitce Jakub Pour z Hradce Králové a Ondřej Mikliš z Pardubic
Zleva v bitce Jakub Pour z Hradce Králové a Ondřej Mikliš z Pardubic
Markus Nenonen z Hradce Králové střílí vítězný gól v samostatném nájezdu, vlevo brankář Roman Will z Pardubic
Zraněný Petr Hašek z Hradce Králové (vpravo) po faulu pardubického Poulíčka
Zleva Radovan Pavlík z Hradce Králové, Libor Hájek z Pardubic, Patrik Miškář z Hradce Králové a Lukáš Sedlák z Pardubic
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Výtečné vášnivé východočeské derby! Zprvu nic nenapovídalo tomu, že regionální hit před téměř vyprodanou hradeckou arénou nabídne rozuzlení v nájezdech, ale stalo se. Kdo si opatřil lístek, nelitoval a doteď vypráví, co viděl. Třeba o tom, jak na konci Stanislav Škorvánek betonem úžasně ukradl vítězný gól Romanu Červenkovi. I díky tomu slavil Mountfield dvoubodovou radost 4:3. „Strašně nás podržel, chytal neskutečně!“ chválil jeden ze střelců Lukáš Radil.

V průběhu vypjaté bitvy na kostce zasvítila gratulace slovenskému brankáři k nominaci na únorovou olympiádu. V páté sérii se dostavilo symbolické razítko a argument, proč jej kouč Vlado Országh povolává. Roman Červenka předvedl mazácký blafák a jeho finální střela měla znamenat triumf v derby… „Chytá skvěle po celou sezonu, nominaci si určitě zaslouží. Je super, že jede, měl by za Slovensko odchytat co nejvíc zápasů,“ předpokládá Radil.

Škorvánek proti Červenkovi vystřihl parádně beton a puku zakázal cestu do branky. A zanedlouho Markus Nenonen rozhodl. Vypukla euforie nemalých rozměrů. „Hodně vyhecované derby a naše vydřené vítězství,“ přikývl Radil, jenž prvním gólem proti „svým“ Pardubicím zařídil nastavení.

Svoji trefu v 52. minutě slavil, nedělal, že jej netěší. Působilo by to nepatřičně. „Beru to jako další gól a je jedno, proti komu to je. Já byl hlavně rád, že jsem se trefil a podařilo se mi vyrovnat. Jsme soutěživí a chceme vyhrávat,“ zdůraznil Radil.

Od prvních dvaceti minut v podání Hradce jste nemohli chtít víc. Mountfield válel, Pardubicím nepůjčil puk, zabydlel se trvale v ofenzivní zóně, zkoušel to střelami z blízka, z dálky, z rohu, připravenými i nazdařbůh pokusy. Hosté však odolávali, čítankovým způsobem zblokovali všechno, co bylo k mání.

Olympijský gólman Stanislav Škorvánek se dost nudil, Dynamo nemělo v první třetině prakticky nic, krom jedné střely do tyčky, na slovenského strážce vyslalo pouhé tři rány. Hradci nahrála smůla Patrika Poulíčka, který vyhodil puk na tribunu a z následné přesilovky se z dorážky prosadil Jordann Perret. Domácí po první dvacce sklidili od fanoušků ovace. „To je ono!“ burácel kotel.

Výtečnou náladu u větší části příznivců přiživil Denis Kusý, jenž v pravou chvíli razantním švihem navýšil na 2:0. Pardubice se zdály nalomené, utahané. Jenže právě druhý gól je probral k aktivitě a během osmi minut dorovnaly.

Napoprvé Hájek z dálky napálil kotouč, kde jej před Škorvánkem nechtěně tečoval Melancon. A pak sehrála roli klika, kdy Hájkovo nahození za bránu se o nerovnost na mantinelu odrazilo před gólmana, kde se rychle zorientoval Červenka a nadvakrát suše, bez hnutí brvou vyrovnal.

A to nebylo vše, rozjeté Dynamo zorganizovalo úprk kupředu, zadovka Jana Mandáta přelstila soupeře a Lukáš Sedlák proměnil výlet do nečekané obrátky.

Duel měl patřičné emoce, ty největší vyvolal atraktivní pěstní svár mezi Jakubem Pourem a Ondřejem Miklišem. Pardubický bek sice vysvlékl domácího střelce z dresu, ale možná o to větší odplatu utržil. „Měl neuvěřitelnou kadenci úderů, jen jsme se báli, aby pro něj zápas neskončil. Je to mašina,“ ocenil Radil.

Hosté se ve třetím dějství snažili hrát chytře v rámci uhájení náskoku, ale zkušené držení vedení skončilo atakem Patrika Poulíčka do hlavy Petra Haška, po němž následovala pětiminutová hradecká převaha. „Stoprocentně v tom nebyl úmysl, šlo o shodu náhod. Patrika to mrzí,“ řekl k tomu trenér Karel Mlejnek.

Dlouhou výhodu na chvíli zmrazil trestem Pour, aby při hře čtyři na čtyři expardubický Lukáš Radil výborně umístěnou ranou v 52. minutě dorovnal. Tradiční střet velkých soků vyústil v nájezdové finále...

Pohled Miroslava Horáka: Nedoceněný Pour

Je to mašina, řekl o Jakubu Pourovi jeho parťák Lukáš Radil. A měl pravdu. Hradecký útočník zasáhl do derby zásadním způsobem, když uvedl do varu hradecké fanoušky luxusní bitkou s pardubickým Ondřejem Miklišem. Situace si to žádala, shodily se rukavice a šlo se na to. Kdyby se na to Pour vykašlal, nikdo by neřekl ani popel, řeč je o nejlepším střelci týmu. Respekt pro něj, že si bere za své i tyhle úkoly, při nichž je jasné, že minimálně na pět minut vypadnete ze hry. Tuhle vlastnost u hráčů mnohé týmy podceňují, přitom mají značný vliv na výsledek a další navazující věci. Pour má v sobě ještě o dost víc, než z něj trenér Martinec vymačkává. V zákulisí se tuší, že od nové sezony to z něj budou zkoušet vytahovat jinde. Podle všeho v Motoru.

43

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3921369123:8975
2Plzeň39183711109:7867
3Třinec40186115119:10067
4K. Vary3919321598:9965
5Mountfield38176114103:9064
6Liberec3817251497:9160
7Sparta37164314114:9659
8Vítkovice42164319112:12259
9Olomouc4117321997:11659
10Brno39162516107:10757
11Č. Budějovice38145316100:10355
12Kladno4012451996:11449
13M. Boleslav3812332076:10545
14Litvínov4011242387:12841
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

