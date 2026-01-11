ONLINE: Sparta hraje na ledě Třince, Pardubice vs. Liberec. Potvrdí Kladno formu?
Hokejová Tipsport extraliga dnes pokračuje 41. kolem, ve kterém se odehraje šest zápasů. Vedoucí Pardubice přivítají Liberec, zatímco třetí Třinec nastoupí doma proti Spartě. V akci je i Kladno, které chce na domácím ledě proti Vítkovicím potvrdit dobrou formu. Druhá Plzeň hraje s Olomoucí až v pondělí. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|39
|21
|3
|6
|9
|123:89
|75
|2
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|3
Třinec
|40
|18
|6
|1
|15
|119:100
|67
|4
K. Vary
|39
|19
|3
|2
|15
|98:99
|65
|5
Mountfield
|38
|17
|6
|1
|14
|103:90
|64
|6
Liberec
|38
|17
|2
|5
|14
|97:91
|60
|7
Sparta
|37
|16
|4
|3
|14
|114:96
|59
|8
Vítkovice
|42
|16
|4
|3
|19
|112:122
|59
|9
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|10
Brno
|39
|16
|2
|5
|16
|107:107
|57
|11
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|12
Kladno
|40
|12
|4
|5
|19
|96:114
|49
|13
M. Boleslav
|38
|12
|3
|3
|20
|76:105
|45
|14
Litvínov
|40
|11
|2
|4
|23
|87:128
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž