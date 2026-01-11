Předplatné

ONLINE: Sparta hraje na ledě Třince, Pardubice vs. Liberec. Potvrdí Kladno formu?

Potyčka v utkání Sparty s Třincem
Potyčka v utkání Sparty s TřincemZdroj: Michal Beránek (Sport)
Kapitán Sparty Filip Chlapík v souboji s Ocelářem Vladimírem Draveckým
Závar před bránou Třince v utkání proti Spartě
Trenér Filip Pešán z Pardubic
Jordann Perret slaví gól v derby proti Pardubicím
Potyčka ve východočeském derby
Lukáš Sedlák a Jan Mandát gratulují Romanu Červenkovi ke gólu v derby
Radan Lenc z Liberce (vpravo) se raduje z gólu proti Hradci
13
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Hokejová Tipsport extraliga dnes pokračuje 41. kolem, ve kterém se odehraje šest zápasů. Vedoucí Pardubice přivítají Liberec, zatímco třetí Třinec nastoupí doma proti Spartě. V akci je i Kladno, které chce na domácím ledě proti Vítkovicím potvrdit dobrou formu. Druhá Plzeň hraje s Olomoucí až v pondělí. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.34.222.58Detail
LIVE
--Tipsport1.654.64.23Detail
LIVE
--Tipsport2.34.22.58Detail
LIVE
--Tipsport1.734.453.87Detail
LIVE
--Tipsport2.444.142.44Detail
LIVE
--Tipsport1.684.564.07Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3921369123:8975
2Plzeň39183711109:7867
3Třinec40186115119:10067
4K. Vary3919321598:9965
5Mountfield38176114103:9064
6Liberec3817251497:9160
7Sparta37164314114:9659
8Vítkovice42164319112:12259
9Olomouc4117321997:11659
10Brno39162516107:10757
11Č. Budějovice38145316100:10355
12Kladno4012451996:11449
13M. Boleslav3812332076:10545
14Litvínov4011242387:12841
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů