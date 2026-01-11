ONLINE: Třinec kontroluje šlágr se Spartou, Dynamo - Liberec 1:0. Kladno vede
Hokejová Tipsport extraliga dnes pokračuje 41. kolem, ve kterém se odehraje šest zápasů. Vedoucí Pardubice přivítají Liberec, zatímco třetí Třinec nastoupí doma proti Spartě. V akci je i Kladno, které chce na domácím ledě proti Vítkovicím potvrdit dobrou formu. Druhá Plzeň hraje s Olomoucí až v pondělí. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|39
|21
|3
|6
|9
|123:89
|75
|2
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|3
Třinec
|40
|18
|6
|1
|15
|119:100
|67
|4
K. Vary
|39
|19
|3
|2
|15
|98:99
|65
|5
Mountfield
|38
|17
|6
|1
|14
|103:90
|64
|6
Liberec
|38
|17
|2
|5
|14
|97:91
|60
|7
Sparta
|37
|16
|4
|3
|14
|114:96
|59
|8
Vítkovice
|42
|16
|4
|3
|19
|112:122
|59
|9
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|10
Brno
|39
|16
|2
|5
|16
|107:107
|57
|11
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|12
Kladno
|40
|12
|4
|5
|19
|96:114
|49
|13
M. Boleslav
|38
|12
|3
|3
|20
|76:105
|45
|14
Litvínov
|40
|11
|2
|4
|23
|87:128
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž