ONLINE: Třinec kontroluje šlágr se Spartou, Dynamo - Liberec 1:0. Kladno vede

Třinecký Petr Sikora proti Spartě
Třinecký Petr Sikora proti SpartěZdroj: ČTK / Jaroslav Ožana
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Spartě
Sparťanský David Němeček padá na led v utkání proti Třinci
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Spartě
Sparťanský Niko Seppälä a třinecký Michal Kovařčík
Sparťanští hokejisté se radují z gólu proti Třinci
Obránce Dominik Mašín v souboji s Matějem Kubiesou z Třince
Sparťanský Mark Pysyk v šanci proti třineckému brankáři Ondřeji Kacetlovi
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Hokejová Tipsport extraliga dnes pokračuje 41. kolem, ve kterém se odehraje šest zápasů. Vedoucí Pardubice přivítají Liberec, zatímco třetí Třinec nastoupí doma proti Spartě. V akci je i Kladno, které chce na domácím ledě proti Vítkovicím potvrdit dobrou formu. Druhá Plzeň hraje s Olomoucí až v pondělí. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3921369123:8975
2Plzeň39183711109:7867
3Třinec40186115119:10067
4K. Vary3919321598:9965
5Mountfield38176114103:9064
6Liberec3817251497:9160
7Sparta37164314114:9659
8Vítkovice42164319112:12259
9Olomouc4117321997:11659
10Brno39162516107:10757
11Č. Budějovice38145316100:10355
12Kladno4012451996:11449
13M. Boleslav3812332076:10545
14Litvínov4011242387:12841
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

