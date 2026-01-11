Předplatné

ONLINE: Třinec skolil Spartu, Dynamo slaví po nájezdech. Kladno drtí Vítkovice 8:1

Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Spartě
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti SpartěZdroj: ČTK / Jaroslav Ožana
Třinecký Patrik Hrehorčák proti Janu Eberlovi a Aaronu Iringovi ze Sparty
Třinecký Petr Sikora proti Spartě
Sparťanský David Němeček padá na led v utkání proti Třinci
Stříbrný medailista z MSJ Petr Sikora z Třince proti Spartě
Třinecký Patrik Hrehorčák proti sparťanskému Tomáši Hykovi
Třinecký Marko Daňo se raduje z gólu proti Spartě
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Spartě
65
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (10)

Hokejová Tipsport extraliga dnes pokračuje 41. kolem, ve kterém se odehraje šest zápasů. Vedoucí Pardubice vyzrály na Liberec až po nájezdech, Třinec na domácím ledě dokázal skolit Spartu. V akci je i Kladno, které chce na domácím ledě proti Vítkovicím potvrdit dobrou formu. Druhá Plzeň hraje s Olomoucí až v pondělí. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Třinec - Sparta 5:3

Třinec se počtvrté v základní části aktuálního ročníku utkal se Spartou a vyrovnal bilanci vzájemných zápasů. Oceláři v patnácté minutě vedli už 2:0, ale Pražané ještě před koncem první sirény skóre dorovnali. Po nádherné akci slovenského beka Patrika Kocha se domácí dostali opět do vedení. Na následný gól Libora Hudáčka odpověděl snížením Devin Shore, ale do prázdné brány pečetil vítězství dvougólový Martin Růžička.

Parubice - Liberec 2:1sn

Pardubice padly v nájezdech v pátek s Hradcem Králové v derby poté, co Roman Červenka neuspěl v páté sérii. O kolo později utkání opět dospělo do nájezdů, ve kterých už bylo Dynamo úspěšné, a to právě díky Červenkovi, který opět jako pátý v pořadí se rozjel na soupeřova brankáře a tentokráte už uspěl. V rozstřelu skóroval liberecký Servác Petrovský, ale po zhlédnutí videozáznamu hlavní sudí gól neuznali.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
53Detail
LIVE Sam. nájezdy
21Detail
LIVE 3. třetina
81Tipsport1,01100200Detail
LIVE 3. třetina
32Tipsport1,155,860Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,63,66,6Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,753,35,6Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Třinec41196115124:10370
3Plzeň39183711109:7867
4K. Vary3919321598:9965
5Mountfield38176114103:9064
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Vítkovice42164319112:12259
9Olomouc4117321997:11659
10Brno39162516107:10757
11Č. Budějovice38145316100:10355
12Kladno4012451996:11449
13M. Boleslav3812332076:10545
14Litvínov4011242387:12841
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (10)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů