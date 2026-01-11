ONLINE: Třinec skolil Spartu, Dynamo slaví po nájezdech. Kladno drtí Vítkovice 8:1
Hokejová Tipsport extraliga dnes pokračuje 41. kolem, ve kterém se odehraje šest zápasů. Vedoucí Pardubice vyzrály na Liberec až po nájezdech, Třinec na domácím ledě dokázal skolit Spartu. V akci je i Kladno, které chce na domácím ledě proti Vítkovicím potvrdit dobrou formu. Druhá Plzeň hraje s Olomoucí až v pondělí. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Třinec - Sparta 5:3
Třinec se počtvrté v základní části aktuálního ročníku utkal se Spartou a vyrovnal bilanci vzájemných zápasů. Oceláři v patnácté minutě vedli už 2:0, ale Pražané ještě před koncem první sirény skóre dorovnali. Po nádherné akci slovenského beka Patrika Kocha se domácí dostali opět do vedení. Na následný gól Libora Hudáčka odpověděl snížením Devin Shore, ale do prázdné brány pečetil vítězství dvougólový Martin Růžička.
Parubice - Liberec 2:1sn
Pardubice padly v nájezdech v pátek s Hradcem Králové v derby poté, co Roman Červenka neuspěl v páté sérii. O kolo později utkání opět dospělo do nájezdů, ve kterých už bylo Dynamo úspěšné, a to právě díky Červenkovi, který opět jako pátý v pořadí se rozjel na soupeřova brankáře a tentokráte už uspěl. V rozstřelu skóroval liberecký Servác Petrovský, ale po zhlédnutí videozáznamu hlavní sudí gól neuznali.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|3
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|4
K. Vary
|39
|19
|3
|2
|15
|98:99
|65
|5
Mountfield
|38
|17
|6
|1
|14
|103:90
|64
|6
Liberec
|39
|17
|2
|6
|14
|98:93
|61
|7
Sparta
|38
|16
|4
|3
|15
|117:101
|59
|8
Vítkovice
|42
|16
|4
|3
|19
|112:122
|59
|9
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|10
Brno
|39
|16
|2
|5
|16
|107:107
|57
|11
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|12
Kladno
|40
|12
|4
|5
|19
|96:114
|49
|13
M. Boleslav
|38
|12
|3
|3
|20
|76:105
|45
|14
Litvínov
|40
|11
|2
|4
|23
|87:128
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž