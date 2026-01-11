Předplatné

Třinec skolil Spartu, Kladno slaví výhru 8:1! Dynamo vyhrálo po nájezdech

Tipsport extraliga
Hokejová Tipsport extraliga dnes pokračuje 41. kolem, ve kterém se odehraje šest zápasů. Vedoucí Pardubice vyzrály na Liberec až po nájezdech, Třinec na domácím ledě dokázal skolit Spartu. V akci bylo i Kladno, které deklasovalo Vítkovice a potvrdilo svoji formu. Litvínov zapsal důležitou výhru za dva body v derby s Karlovými Vary.

Kometa - Ml. Boleslav 3:2p

Kometa se dostala na vítěznou vlnu. V pátek přerušila šestizápasovou sérii proher výhrou nad Litvínovem, nyní v prodloužení vzala bod navíc díky výhře 3:2 nad mužstvem z Mladé Boleslavi. V nastaveném čase rozhodl v čase 63:15 Kristián Pospíšil. 

Č. Budějovice - Mountfield HK 5:1

Budějovičtí zapsali výhru nad Hradcem Králové, proti kterému berou plný bodový zisk. Jihočeši se mohli opřít o své lídry, kapitán Michal Bulíř a Nick Olesen zapsali tři body (oba 1+2), Róbert Lantoši se z gólu jako střelec radoval dvakrát. Utkání se ke konci množilo šarvátkami, ale rozhodčí žádné velké vřavy nepřipustili, byť po konci utkání hrozila rvačka mezi všemi hráči na ledě.

K. Vary - Litvínov 3:4sn

Po dvaceti minutách to nevypadalo s posledním týmem v tabulce ze severu Čech vůbec dobře. Černožlutí prohrávali 0:2, pak se ale role obrátily. Verva srovnala, a protože se ve třetí třetině prosadily po jednom gólu oba týmy, zápas dospěl do prodloužení. V něm branka nepadla, a tak přišly na řadu nájezdy. V nich rozhodl Slovák Maxim Čajkovič, platnost gólu ale musel potvrdit videozáznam.

Kladno - Vítkovice 8:1

Na Kladně se zrodila demolice, a to v podání Rytířů, kteří díky výsledku 8:1 rozstřílely Vítkovice. Od startu domácí kontrolovali zápas, Tristen Robins zaznamenal hattrick. Do druhé periody se mezi tři tyče hostujícího celku postavil Lukáš Klimeš, jenž nahradil Dominika Hrachovinu. Třetí část nabídla čtyři kladenské zásahy.

Třinec - Sparta 5:3

Třinec se počtvrté v základní části aktuálního ročníku utkal se Spartou a vyrovnal bilanci vzájemných zápasů. Oceláři v patnácté minutě vedli už 2:0, ale Pražané ještě před koncem první sirény skóre dorovnali. Po nádherné akci slovenského beka Patrika Kocha se domácí dostali opět do vedení. Na následný gól Libora Hudáčka odpověděl snížením Devin Shore, ale do prázdné brány pečetil vítězství dvougólový Martin Růžička.

Pardubice - Liberec 2:1sn

Pardubice padly v nájezdech v pátek s Hradcem Králové v derby poté, co Roman Červenka neuspěl v páté sérii. O kolo později utkání opět dospělo do nájezdů, ve kterých už bylo Dynamo úspěšné, a to právě díky Červenkovi, který opět jako pátý v pořadí se rozjel na soupeřova brankáře a tentokráte už uspěl. V rozstřelu skóroval liberecký Filip Sandberg, ale po zhlédnutí videozáznamu hlavní sudí gól neuznali.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Třinec41196115124:10370
3Plzeň39183711109:7867
4K. Vary40193315101:10366
5Mountfield39176115104:9564
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4117321997:11659
11Č. Budějovice39155316105:10458
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav3912342078:10846
14Litvínov4111342391:13143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

