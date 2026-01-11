Medailisté zpátky v Třinci, blahopřál jim prezident. Sikora: Byl jsem asi den bez spánku
Před začátkem šlágru proti Spartě se dočkali obrovské pocty. Petru Sikorovi a Matěji Kubiesovi, čerstvým juniorským vicemistrům světa, přišel na led osobně poblahopřát prezident Ocelářů Ján Moder. „Super gesto od fanoušků i prezidenta, moc jsem si to užil,“ děkoval Kubiesa. V Třinci moc dobře ví, jaké drahokamy jim rostou před očima. Juniorští reprezentanti mají obrovský potenciál nejen pro Slezany, ale za pár let i třeba pro reprezentační áčko.
Petr Sikora vyjel na třinecký led po víc než dvou měsících. Naposledy doma naskočil 2. listopadu v utkání s Pardubicemi, poté zvládl ještě tři duely venku. Na pár týdnů ho přibrzdilo zranění, před světovým šampionátem se ale znovu dostal do formy. Na turnaji coby kapitán zazářil devíti kanadskými body.
Pět dnů po prohraném finále se Švédskem se spolu s Matějem Kubiesou vrátil do třinecké sestavy, oba nastoupili ve čtvrté formaci po boku Daniela Kurovského. „Když jsme byli s Matějem v týmu, hráli jsme skoro pořád spolu. Ať už v juniorce, nebo v repre. Myslím si, že jsme na sebe zvyklí,“ líčil Sikora.
Třinečtí trenéři věřili, že si mladíci přenesou formu a pohodu také do extraligy. A k tomu dodají dravost a energii, což se povedlo. Sikora přispěl k výhře 5:3 nad Spartou asistencí, v první třetině nabil na přesilovkový gól Martina Růžičky.
Článek pokračuje pod grafikou
„Růža to výborně trefil, takže mi udělal bodík,“ usmál se Sikora. „Určitě jsem rád, že jsme takhle mohli pomoct. Byla to branka na 2:0, jediná škoda je, že potom jsme dostali dva rychlé góly. To se nesmí stávat, ale jinak si myslím, že jsme odehráli skvělý zápas.“
Přitom do Prahy se juniorští reprezentanti dostali kvůli zpožděnému letadlu až v pátek. V Třinci proto stihli jediný trénink. „Bylo to hodně náročné. Mně osobně se v letadle špatně spí, takže jsem byl asi den bez spánku. Už jsme ale něco dohnali a teď máme další čtyři dny bez zápasu, takže času na regeneraci je dost,“ navázal čerstvě dvacetiletý útočník.
„Když přišli, řešili jsme s nimi, jak se cítí a jak jsou nastavení. Oba řekli, že chtějí hrát, proto jsme je zařadili do sestavy. Myslím si, že odvedli velice dobrý výkon,“ líčil asistent Ocelářů Jiří Raszka.
Zajímavostí je, že Kubiesa se Sikorou si během jednoho týdne zahráli s Vladimírem Draveckým mladším i starším. „Oba jsou stejní,“ zasmál se Sikora. „Jo, souhlasím se Sikim. Každopádně to bylo super, na šampionátu se to povedlo. Škoda toho finále, ale teď jsme tady a chceme hrát co nejlépe,“ doplnil Kubiesa.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|3
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Mountfield
|39
|17
|6
|1
|15
|104:95
|64
|6
Liberec
|39
|17
|2
|6
|14
|98:93
|61
|7
Sparta
|38
|16
|4
|3
|15
|117:101
|59
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|11
Č. Budějovice
|39
|15
|5
|3
|16
|105:104
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|39
|12
|3
|4
|20
|78:108
|46
|14
Litvínov
|41
|11
|3
|4
|23
|91:131
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž