Sparta neměla hlad ani přístup, srazil ji Koch. Chyba s počty směrem k play off?
Nezapsal se ideálně, snesla se na něj kritika i zcela nepodložené spekulace. Slovenský obránce Patrik Koch se po 38 odehraných utkáních za Oceláře v říjnu dostal do víru nevyžádaného zájmu a jeho zaměstnavatel z Třince odrážel drby, že by zadáka prodával. Řešil se i hráčův plat. Nyní je devětadvacetiletý bek důležitou součástí třinecké defenzivy a v neděli famózní individuální akcí jako novopečený olympionik pomohl skolit Spartu. „Budu se na to muset podívat,“ smál se po výhře 5:3.
Oceláři pomalu mohou začít rozesílat děkovné dopisy trenérům českého i slovenského národního týmu. Bezprostředně po nominaci Radima Rulíka výrazně ožil obránce Tomáš Kundrátek, proti Spartě vynikajícím představením krátce po oznámení sestavy sousedů zpod Tater zase zaujal Patrik Koch.
V první třetině souboje velkých sportovních rivalů uplynulých let rozdal tři drtivé hity a výkon vyšperkoval brankou na 3:2 v průběhu druhé části, kdy Slezané odskočili do rozhodujícího trháku. Někdejší člen širší soupisky Utahu se od levého mantinelu vydal rychlým tempem za branku, zakončením rozhodil brankáře Jakuba Kováře a z okamžité dorážky ho také překonal. Defenziva pražského soupeře nestačila vůbec odpovědět.
„Reagoval jsem na situaci a jsem rád, že gól padnul, pomohl k bodům. Myslím, že to byl hlavně týmový výkon, všichni jsme dělali, co máme. Ani nevím, čím to je, soustředíme se na detaily a věci, které si říkáme furt dokola. Jde to dobrým směrem,“ těšilo budoucího slovenského reprezentanta na olympijských hrách, kde si odbude premiéru. „V nominaci jsem doufal a věřil, hrozně si ji vážím, je to pro mě čest. Udělám vše, ať jsme úspěšní. Přál bych každému, aby na olympiádě byl.“
Třinecké vítězství proti Spartě se však nezrodilo jen zásluhou ojedinělé Kochovy akce. Pražané k utkání přistoupili vcelku ledabyle, po třech zbytečných faulech a přesilovkových zásazích Ondřeje Kovařčíka s Martinem Růžičkou brzy prohrávali 2:0. Ztrátu dohnali se štěstím, kdy se slepenými góly z otoček při několika odrazech prosadili Kryštof Hrabík s Filipem Chlapíkem.
„Rozebereme si interně, proč kabina nebyla hladová a do utkání nastavená od první minuty,“ předeslal asistent hostů Valdemar Jiruš. „Nebodujeme teď za tři body, ale s Kladnem jsme prohráli v prodloužení, stejně tak v Pardubicích. To byla spíš smůla. Tentokrát tým nefungoval šedesát minut, ale pouze poslední dvacku.“
Strkanice v závěru
I sparťanští trenéři se ovšem v závěru utkání nevyhnuli drobné chybě, která však teoreticky může mít zásadní dopad. Poté, co Růžička druhým gólem využil hostující hru bez brankáře, byla bodová bilance vzájemných zápasů mezi Třincem a Spartou v aktuální základní části srovnaná, přičemž Oceláři se ve skóre dostali do vedení 12:11. Pokud by hosté alespoň snížili, rozhodoval by při konečné rovnosti bodů až pomocný faktor v podobě celkového skóre. Jenže Kováře už neodvolali.
K zúčtování je nicméně ještě daleko. V Třinci teď převládá nadšení z toho, že z předchozích sedmi partů zapsal šest vítězných. A ustál i závěrečné emoce, kdy se nejprve Marko Daňo a Libor Hudáček dostali do křížku s obráncem Nikem Seppälou, aby osm sekund před koncem v navazující strkanici pokračovali Koch s Chlapíkem.
„Ukazuje to, jak týmům na výsledcích záleží. Každý dělá maximum s blížícím se koncem základní části, v zápasech jsou emoce. Patří to k tomu,“ zůstával nad věcí třinecký asistent Jiří Raszka. „Viděl bych v tom jen emoce, jsou daleko vyhrocenější situace, tohle byla běžná strkanice a nic bych za ní nehledal,“ přidal se Jiruš.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|3
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Mountfield
|39
|17
|6
|1
|15
|104:95
|64
|6
Liberec
|39
|17
|2
|6
|14
|98:93
|61
|7
Sparta
|38
|16
|4
|3
|15
|117:101
|59
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|11
Č. Budějovice
|39
|15
|5
|3
|16
|105:104
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|39
|12
|3
|4
|20
|78:108
|46
|14
Litvínov
|41
|11
|3
|4
|23
|91:131
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž