Zvučná posila pro Spartu! Má ji zažehnout Knot. Podepsal víceletý kontrakt

Ronald Knot je novou posilou Sparty
Ronald Knot je novou posilou Sparty
Obránce Ronald Knot v dresu české hokejové reprezentace
Ronald Knot je novou posilou Sparty
Český obránce Ronald Knot
Ronald Knot je novou posilou Sparty
Ronald Knot v dresu Liberce
Očekávalo se, kdy s jeho jménem Sparta přijde. Obránce Ronald Knot byl žhavým terčem Pražanů a stál jim za to, aby ho vyvázali z platné dohody ve švédském Färjestadu. Jeho příchod pak oficiálně oznámili po nedělní porážce 3:5 s Třincem, kde by se mužstvu služby protřelého obránce jistě hodily. Rudá parta prohrála pátý z šesti posledních extraligových zápasů a potřebuje se zvednout herně i výsledkově.

Nejde o žádnou chvilkovou výpomoc. Obránce Ronald Knot s novým zaměstnavatelem rovnou podepsal víceletou smlouvu. Ve Spartě tak účastník předchozích olympijských her bude působit dlouhodobě.

„Chtěli jsme posílit defenzivu výborným hokejistou, což Rony splňuje. Byli jsme s ním v kontaktu už delší dobu, a jelikož pro nás bylo zásadní, že k nám chce jít, dohodli jsme se s Färjestadem na jeho uvolnění už teď,“ pronesl sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek pro klubový web.

„Byli jsme v kontaktu už delší dobu, jen některé okolnosti nenahrávaly tomu, abych se vrátil dříve. Tentokrát se všechno sešlo, dostal jsem dobrou nabídku a všechno se událo rychle během dvou dnů,“ dodal samotný bek, o jehož služby v minulosti projevila zájem i Arizona, ale NHL si nikdy nezahrál.

Protřelý jednatřicetiletý reprezentant v kariéře prošel kromě domácí soutěže také Ruskem, Finskem nebo Švédskem. Někdejší opora Liberce hokejově vyrostla v týmech pražské Hvězdy, ale od útlého věku nastupoval Knot ve Slavii, kde v první lize během sezony 2016/17 dělal dokonce kapitána. Nyní bude odvádět služby historicky největšímu rivalovi.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Třinec41196115124:10370
3Plzeň39183711109:7867
4K. Vary40193315101:10366
5Mountfield39176115104:9564
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4117321997:11659
11Č. Budějovice39155316105:10458
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav3912342078:10846
14Litvínov4111342391:13143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

