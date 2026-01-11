Zvučná posila pro Spartu! Má ji zažehnout Knot. Podepsal víceletý kontrakt
Očekávalo se, kdy s jeho jménem Sparta přijde. Obránce Ronald Knot byl žhavým terčem Pražanů a stál jim za to, aby ho vyvázali z platné dohody ve švédském Färjestadu. Jeho příchod pak oficiálně oznámili po nedělní porážce 3:5 s Třincem, kde by se mužstvu služby protřelého obránce jistě hodily. Rudá parta prohrála pátý z šesti posledních extraligových zápasů a potřebuje se zvednout herně i výsledkově.
Nejde o žádnou chvilkovou výpomoc. Obránce Ronald Knot s novým zaměstnavatelem rovnou podepsal víceletou smlouvu. Ve Spartě tak účastník předchozích olympijských her bude působit dlouhodobě.
„Chtěli jsme posílit defenzivu výborným hokejistou, což Rony splňuje. Byli jsme s ním v kontaktu už delší dobu, a jelikož pro nás bylo zásadní, že k nám chce jít, dohodli jsme se s Färjestadem na jeho uvolnění už teď,“ pronesl sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek pro klubový web.
„Byli jsme v kontaktu už delší dobu, jen některé okolnosti nenahrávaly tomu, abych se vrátil dříve. Tentokrát se všechno sešlo, dostal jsem dobrou nabídku a všechno se událo rychle během dvou dnů,“ dodal samotný bek, o jehož služby v minulosti projevila zájem i Arizona, ale NHL si nikdy nezahrál.
Protřelý jednatřicetiletý reprezentant v kariéře prošel kromě domácí soutěže také Ruskem, Finskem nebo Švédskem. Někdejší opora Liberce hokejově vyrostla v týmech pražské Hvězdy, ale od útlého věku nastupoval Knot ve Slavii, kde v první lize během sezony 2016/17 dělal dokonce kapitána. Nyní bude odvádět služby historicky největšímu rivalovi.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|3
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Mountfield
|39
|17
|6
|1
|15
|104:95
|64
|6
Liberec
|39
|17
|2
|6
|14
|98:93
|61
|7
Sparta
|38
|16
|4
|3
|15
|117:101
|59
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|11
Č. Budějovice
|39
|15
|5
|3
|16
|105:104
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|39
|12
|3
|4
|20
|78:108
|46
|14
Litvínov
|41
|11
|3
|4
|23
|91:131
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž