Kontroverze a chladnokrevný Červenka. Nesouhlasíme! Tygři nechápou neuznaný gól
Bezvadní brankáři Roman Will s Petrem Kváčou, kontroverze na konci, úspěšné nájezdové repete Romana Červenky. Pardubice poprvé v sezoně svalily Liberec, udolaly jej po nájezdech 2:1. Poražení se trousili do kabiny naštvaní, cítili křivdu. „Nesouhlasíme s tím. Určitě se budeme zajímat po bližším vysvětlení, abychom tomu rozuměli do dalších utkání,“ vznesl námitku kouč Jiří Kudrna. O co šlo?
Duel plný nedotažených přesilovek a výborně ubráněných oslabení dospěl do finále. Tedy do nájezdů. Po čtyřech sériích vládli bezchybní gólmani Roman Will a Petr Kváča, v páté se rozjel Filip Sandberg a krkolomně skóroval. Slavil, aby ne. Jenže sudí Hribik a Zeliska se po chvíli dohadování rozhodli pro přezkum u videa. A po celkem dlouhém bádání gól neuznali. V sále nastal šum…
Rozhodčí odjeli vysvětlovat oběma hlavním koučům svůj verdikt, a zatímco liberecká strana dala najevo, že nechápe, proč gól neplatí, Filip Pešán na druhé straně zvedl palec nahoru. Pokračovalo se dál, najednou Tygři čelili pardubickému mečbolu. Rozjížděl se Roman Červenka a téměř deseti tisícům fanoušků v hlavě šrotovalo, zda si povede lépe než v pátek v Hradci, kdy ve stejné fázi možného rozhodnutí nechal vyniknout Stanislava Škorvánka. Ten na poslední chvíli zvedl nohu a kotouč směřující do brány exkluzivně vyškrábl.
Takže? Červenka předvedl úplně stejný postup, šel do blafáku, Kváča ležel na zemi a „zbývalo“ už jen poslat puk pod horní tyčku. Povedlo se a Dynamo slavilo! Autor vítězného sóla jako obvykle šetřil gesty, takových momentů už přece zažil… Zato se pak rozpovídal o téhle i páteční penaltě se stejným řešením a odlišným koncem. „Snažím se to řešit podle situace. Nejdřív jsem mu to chtěl dát na lapačku, ale přejel jsem to, tak z toho vyšlo tohle,“ vylíčil.
Že na svůj nájezd dlouho čeká, protože sudí řešili, co se Sandbergovou pentlí, ho nechávalo chladným. „Co s tím naděláte?“ pousmál se. „Bylo dobré, že ho neuznali, protože to by se jelo o něco hůř,“ uznal. Musel by skórovat, jinak by byl konec.
Při porovnání osobního duelu se Škorvánkem a s Kváčou zmínil rozdíl. „V pátek jsem byl blíž bráně, takže jsem to zvedal pod jiným úhlem než tady. Ale dobře to chytil. Teď jsem byl dál od brány, takže jsem to mohl dávat hned a líp nahoru.“
Pardubicím přestaly fungovat přesilovky
Roman Will byl za to samozřejmě rád. Během víkendu dal týmu spoustu šancí na maximální zisk bodů, v derby z toho vykoukl jeden, v neděli dva. Dohromady čapl 11 z 12 nájezdů, proti Liberci i trestné střílení Tomáše Filippiho a navrch další únik Serváce Petrovského. To je skvělá bilance. „S trenérem gólmanů se tomu hodně věnujeme,“ podotkla pardubická jednička.
Mimochodem, s výrokem arbitrů ohledně Sandbergova kousku naprosto souzněl. Vnímal, že mu Švéd v brankovišti bránil v chytání. „Cítil jsem, že nasunul puk do mě, padal přese mě, ale tím jak na mě spadl, nemohl jsem s tím cokoli dělat, dochytat situaci, vyřešit to,“ popsal ze svého pohledu.
Nedělní bitva měla pro Dynamo specifický význam. Vzhledem k postavení v tabulce hráčům nikdo nepřikládal nůž ke krku kvůli nutnosti tří bodů. Přesto byla výzva daná: konečně Tygry porazit. Vůbec poprvé v sezoně.
Po porážkách 2:4, 0:5 a 2:4 se úkol premiérově povedl, byť jen za dva body. Ale pozor, Tygři si mohli odvézt všechny. Třeba proto, že nejúdernějšímu týmu extraligy přestaly fungovat přesilovky. Neproměnil ani jednu z pěti, nepomohla ani 80 sekund trvající dvojnásobná výhoda. „V takhle vyrovnaných utkáních je důležité pomoci si přesilovkami. Hlavně pět na tři jsme sehráli blbě. To je škoda,“ dodal Červenka.
Liberecké výkony ve vzájemných bitvách respektuje, ale za rozdělením bodů (2/10) vidí spíš chyby Dynama. „Hrají dobře, nechci říkat, že na něj nemůžeme najít recept, ale od toho jsou přesilovky, abychom některou využili. Na druhé straně jsme dobře ubránili oslabení, takže se to vyrovnalo. Nic to ale nemění na tom, že když si pomůžeme přesilovkou, takový zápas vyhrajeme,“ myslí si Červenka.
V negativní bilanci vůči Tygrům se podle lídra týmu odráží i fakt, že každý se chce na Pardubice vytáhnout. „Soupeři na nás mají velkou koncentraci, pro nás je to tím pádem dobrá příprava a test,“ dívá se do budoucna na play off. „Víme, na čem pracovat a je třeba všechny věci zlepšovat.“
To se třeba netýká brankoviště, kde Will vládne a při nečitelném zranění Malcolma Subbana zřejmě dál bude. „Je strašně důležité pro tým vědět, že se brankáři daří a že vám dá pokaždé šanci vyhrát zápas,“ oceňuje Roman Červenka.
Dynamo vs. Bílí Tygři:
- 2:4 (2. kolo v Liberci)
- 0:5 (15. kolo v Pardubicích)
- 2:4 (28. kolo v Liberci)
- 2:1n (41. kolo v Pardubicích)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|3
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Mountfield
|39
|17
|6
|1
|15
|104:95
|64
|6
Liberec
|39
|17
|2
|6
|14
|98:93
|61
|7
Sparta
|38
|16
|4
|3
|15
|117:101
|59
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|11
Č. Budějovice
|39
|15
|5
|3
|16
|105:104
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|39
|12
|3
|4
|20
|78:108
|46
|14
Litvínov
|41
|11
|3
|4
|23
|91:131
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž