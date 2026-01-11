Debakl Vítkovic v Kladně! Varaďa se zlobil: Výkon nehodný klubu, lídři musí být lídry
Na téměř půl hodiny se zavřely v kabině, po drtivé porážce z ledu Kladna si měly co vyříkávat. Vítkovice po dlouhé štrece do středních Čech nebyly v zápase a během matného představení inkasovaly jeden gól za druhým. „Padla spousta slov od všech trenérů, hráči si sami něco řekli. Nenechává nás to v klidu. Byl to výkon nehodný HC Vítkovice Ridera,“ říkal otevřeně kouč Václav Varaďa. Rytíři pod trenérem Tomášem Plekancem znovu zvítězili, výhru 8:1 korunoval hattrickem Tristen Robins.
Hodně napověděla už první třetina. Kladno od úvodních minut přehrávalo soupeře aktivní hrou a dobrým pohybem a do kabiny šlo s dvougólovým vedením. Dalších 15 střel včetně velkých možností zlikvidoval Dominik Hrachovina. Přesto už druhou část sledoval jen v kulichu ze střídačky.
„Dostal smolnou první branku, druhá se stane. Chtěli jsme dát týmu nový impuls tím, že přijde čerstvá síla. V tu chvíli jsme cítili, že s tím musíme něco udělat. Nakonec jsme uvažovali, že bychom tam Dominika ještě vrátili, ale góly pak začaly přicházet,“ vysvětloval překvapivé rozhodnutí Varaďa.
Ridera se v utkání jedinkrát nadechla v polovině zápasu, kdy přečíslení proměnil Krzysztof Macias. Místo dalšího dramatu ale přišla rychlá odpověď a Rytíři opět odskočili o tři trefy. Postupně se obrovskou pohodou proti tápajícímu soupeři prostříleli až k osmi přesným zásahům.
„Domácí Kladno hrálo velmi dobře a utkání z naší strany nebylo dobré. Co si budeme nalhávat. Na ledě dnes byl mančaft Kladna, který nás nikam nepustil. Musíme hrát daleko lépe, semknutěji a zodpovědněji. Naši lídři musí být lídry,“ velel Varaďa. „Bylo to ostudné, nemůžeme se takhle prezentovat jako tým. Chci se omluvit fanouškům, sponzorům a všem, udělali jsme tady velkou ostudu,“ přidal k jeho slovům jediný úspěšný střelec Ostravanů.
Robinsův odchod? Legrační, reaguje útočník
Domácí si zatím kanonádou vylepšovali osobní statistiky. Kelly Klíma, Daniel Audette a Wyatte Wylie brali dva body, Samuel Vigneault přispěl třikrát a Tristen Robins zazářil hattrickem a asistencí. Po utkání se usmíval i se zašitou ránou na bradě. Před prvním gólem dostal do obličeje vysokou holí, ale přesto pospíchal dál a akci proměnil. „Víc bolí, když nedáte gól,“ smál se.
Do sestavy se kanadský útočník vrátil v posledním kole po zranění, během jeho absence se spekulovalo o údajném odchodu do Švýcarska. „Přišlo mi to legrační. Není to pravda, nevím, kdo si tyhle spekulace vymýšlí. Zůstávám tady,“ hlásil nejproduktivnější Rytíř.
Tým po trenérské rošádě zatím šlape, pod vedením Tomáše Plekance vyhrál pět ze šesti zápasů a před posledním Litvínovem má k dobru devět bodů. „Dolů se nedíváme, koukáme se nahoru. Pronásledujeme všechny před námi, to je všechno, co nás zajímá,“ říkal sebevědomě Robins.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|3
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Mountfield
|39
|17
|6
|1
|15
|104:95
|64
|6
Liberec
|39
|17
|2
|6
|14
|98:93
|61
|7
Sparta
|38
|16
|4
|3
|15
|117:101
|59
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|11
Č. Budějovice
|39
|15
|5
|3
|16
|105:104
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|39
|12
|3
|4
|20
|78:108
|46
|14
Litvínov
|41
|11
|3
|4
|23
|91:131
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž