Debakl Vítkovic v Kladně! Varaďa se zlobil: Výkon nehodný klubu, lídři musí být lídry

Zklamaní hráči Vítkovic po skončení zápasu v Kladně
Zklamaní hráči Vítkovic po skončení zápasu v KladněZdroj: ČTK
Marcel Marcel z Kladna a proti němu vítkovický obránce Josh Wesley
Vítkovický Lukáš Klimeš inkasuje proti Kladnu
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina v akci proti Kladnu
Vítkovický brankář Lukáš Klimeš v pozoru proti Kladnu
Kladenští hokejisté se radují z gólu proti Vítkovicím
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina inkasuje v utkání proti Kladnu
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Na téměř půl hodiny se zavřely v kabině, po drtivé porážce z ledu Kladna si měly co vyříkávat. Vítkovice po dlouhé štrece do středních Čech nebyly v zápase a během matného představení inkasovaly jeden gól za druhým. „Padla spousta slov od všech trenérů, hráči si sami něco řekli. Nenechává nás to v klidu. Byl to výkon nehodný HC Vítkovice Ridera,“ říkal otevřeně kouč Václav Varaďa. Rytíři pod trenérem Tomášem Plekancem znovu zvítězili, výhru 8:1 korunoval hattrickem Tristen Robins.

Hodně napověděla už první třetina. Kladno od úvodních minut přehrávalo soupeře aktivní hrou a dobrým pohybem a do kabiny šlo s dvougólovým vedením. Dalších 15 střel včetně velkých možností zlikvidoval Dominik Hrachovina. Přesto už druhou část sledoval jen v kulichu ze střídačky.

„Dostal smolnou první branku, druhá se stane. Chtěli jsme dát týmu nový impuls tím, že přijde čerstvá síla. V tu chvíli jsme cítili, že s tím musíme něco udělat. Nakonec jsme uvažovali, že bychom tam Dominika ještě vrátili, ale góly pak začaly přicházet,“ vysvětloval překvapivé rozhodnutí Varaďa.

Ridera se v utkání jedinkrát nadechla v polovině zápasu, kdy přečíslení proměnil Krzysztof Macias. Místo dalšího dramatu ale přišla rychlá odpověď a Rytíři opět odskočili o tři trefy. Postupně se obrovskou pohodou proti tápajícímu soupeři prostříleli až k osmi přesným zásahům.

„Domácí Kladno hrálo velmi dobře a utkání z naší strany nebylo dobré. Co si budeme nalhávat. Na ledě dnes byl mančaft Kladna, který nás nikam nepustil. Musíme hrát daleko lépe, semknutěji a zodpovědněji. Naši lídři musí být lídry,“ velel Varaďa. „Bylo to ostudné, nemůžeme se takhle prezentovat jako tým. Chci se omluvit fanouškům, sponzorům a všem, udělali jsme tady velkou ostudu,“ přidal k jeho slovům jediný úspěšný střelec Ostravanů.

Robinsův odchod? Legrační, reaguje útočník

Domácí si zatím kanonádou vylepšovali osobní statistiky. Kelly Klíma, Daniel Audette a Wyatte Wylie brali dva body, Samuel Vigneault přispěl třikrát a Tristen Robins zazářil hattrickem a asistencí. Po utkání se usmíval i se zašitou ránou na bradě. Před prvním gólem dostal do obličeje vysokou holí, ale přesto pospíchal dál a akci proměnil. „Víc bolí, když nedáte gól,“ smál se.

Do sestavy se kanadský útočník vrátil v posledním kole po zranění, během jeho absence se spekulovalo o údajném odchodu do Švýcarska. „Přišlo mi to legrační. Není to pravda, nevím, kdo si tyhle spekulace vymýšlí. Zůstávám tady,“ hlásil nejproduktivnější Rytíř.

Tým po trenérské rošádě zatím šlape, pod vedením Tomáše Plekance vyhrál pět ze šesti zápasů a před posledním Litvínovem má k dobru devět bodů. „Dolů se nedíváme, koukáme se nahoru. Pronásledujeme všechny před námi, to je všechno, co nás zajímá,“ říkal sebevědomě Robins.

KonecLIVE
81

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Třinec41196115124:10370
3Plzeň39183711109:7867
4K. Vary40193315101:10366
5Mountfield39176115104:9564
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4117321997:11659
11Č. Budějovice39155316105:10458
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav3912342078:10846
14Litvínov4111342391:13143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

