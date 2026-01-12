Předplatné

Hrabík po další prohře: Na nic se nevymlouváme. Je potřeba začít od základních věcí

Po návratu ze Spenglerova poháru ještě hokejisté Sparty nevyhráli. S Kladnem a Pardubicemi padli v prodloužení, na Třinec nestačili poměrem 3:5. Z posledních osmi extraligových utkání prohráli už pošesté. „Výsledky teď nejdou v náš prospěch. Ale v kabině si říkáme, co zlepšit. Musíme se pořád snažit jít zápas od zápasu a prostě to zlomit,“ nabádal útočník Kryštof Hrabík, jenž ve Werk Areně jednou skóroval.

Co chybělo k tomu, abyste si z Třince odvezli body?
„Asi jsme si to zasloužili méně než soupeř. Ze začátku jsme ho pustili do přesilovek a on je potrestal. Pak jsme se vrátili, z nějakého důvodu jsme byli pořád ve hře, ale nástup do druhé třetiny jsme zase neměli ideální. Po druhé třetině jsme si k tomu něco řekli. Myslím si, že ve třetí části se to trošku zvedlo, ale nestačilo to. Stálo proti nám zkušené mužstvo, které si to pohlídalo. A proto jedeme domů s prázdnou.“

Zmínil jste disciplínu, která byla pro průběh zápasu zásadní. Souhlasíte?
„Věděli jsme, že Třinec má kvalitní přesilovky a v této části sezony speciální týmy rozhodují zápasy. Takže si můžeme říct, že to bylo rozhodující. Začátek se nám nepovedl. Fauly byly, udělali jsme je, takže si nemůžeme říkat, že se nemusely pískat. Můžeme si za to sami.“

Vy jste naopak nedostali ani jednu přesilovku. Bylo tak tím tuplem těžší se do utkání vracet?
„Nemůžeme počítat s tím, že přesilovky dostaneme. Musíme si je vypracovat, a to se nám nepovedlo. Na nic se nevymlouváme, je to v nás. V dalším zápase k tomu musíme přistoupit jinak. Věřím, že to uděláme a že vítězství překlopíme na naši stranu.“

Výsledkově vám to ale momentálně nejde.
„Je to pravda, výsledky teď nejdou v náš prospěch. Ale v kabině si říkáme, co zlepšit. Musíme se pořád snažit jít zápas od zápasu a prostě to zlomit. Asi nebudu úplně říkat, jaká slova padla v kabině, ale je potřeba začít od základních věcí. Musíme tahat, bojovat, dohrávat a nebát se ušpinit. Jedině tím to dokážeme překlopit.“

V posledních týdnech máte nabitý program. Doléhá to na vás?
„Teď se nám trošku zvolnil, takže na těžké nohy se vymlouvat nemůžeme. Jsme dobře připravení, dobře natrénovaní, takže je to jen o nás a našem přístupu. Do olympijské pauzy pořád zbývá hodně zápasů. Leden je důležitý, protože na jeho konci se bude počítat každý bod.“

Takže po Spenglerově poháru únavu necítíte?
„Oproti tomu, co bylo před turnajem, se náš program teď hodně zvolnil. Spengler byl sice náročný, ale na druhou stranu se člověk objevil v hezkém prostředí, krásném hotelu, měli jsme super regeneraci... Byla šance si i trošku odpočinout, takže teď jde jen o to nastartovat motory a začít od základních věcí. Věřím, že máme kvalitní tým a zase to nakopneme.“

