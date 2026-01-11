Je to karma, řekl Pospíšil o neúčasti na OH. Večer po nominaci byl těžký…
V nominaci Slovenska pro olympiádu v Miláně útočník Kristián Pospíšil (29) chybí. V Brně by mu účast každý přál, ovšem aspoň se Kometě na velké akci nezraní…Chyběl by. Dravý křídelník nabral po Novém roce ďábelskou fazonu, v posledních pěti partiích pobral 10 bodů (4+6). Naposledy rozsekl bitvu s Mladou Boleslaví (3:2 v prodloužení). „Řeknu to nahlas. Je to karma, že mě nevzali do repre,“ prohlásil otevřeně.
Dva body mohou být pro mistra málo. Soupeře přestřílel 30:16, ve druhé třetině vyloženě promrhal čtyřminutovou přesilovku a v oslabení naopak inkasoval vyrovnávací gól. Nakonec se radoval aspoň z triumfu v nastaveném čase, kdy Kristián Pospíšil vytáhl svou skvělou střelu z mezikruží. „Mám extrémní motivaci dokázat, že do reprezentace patřím,“ vzkázal slovenský (ne)reprezentant. „Štvalo mě to, mrzelo. Večer po nominaci nebyl lehký, ale život jde dál.“
V klubu mu vyloženě sedí kooperace s bratry Zohornovými. „Respektujeme svoji hru, výborně se doplňujeme. Víme, co jeden od druhého čekat. Jsme silní v soubojích, na forčeku,“ vyprávěl člen elitní letky. „To nám pomáhá hrát celý zápas dobře,“ dodal.
Nebyla to přestřelka jako v pátek proti Litvínovu (7:2). I tak duel bavil. Nabídl enormní napětí i hokejovou kvalitu. Bratři Zohornové sice po sourozenecké spolupráci načali soupeře z Mladé Boleslavi, ovšem ten se s podporou Vojtěcha Mokryho (Dominik Furch byl tentokrát jako dvojka) nedal zlomit.
Bek Adam Jánošík povedenou ránou srovnal a na Kollárovu přesilovkovou trefu dokázal zareagovat rovněž v početní výhodě Tomáš Fořt. Oslavil tím svůj jubilejní 500. zápas v extralize. Všechny starty rozdělil mezi Zlín, Olomouc a Boleslav, kde působí už pátým rokem a stal se jednou ze stálic sestavy.
Pospíšil může doufat v dodatečnou nominaci na OH
„Po našem špatném začátku to už bylo od druhé třetiny vyrovnané. Měli jsme spoustu vyloučených, což nám nenahrálo,“ uvedl asistent hostů Petr Haken. „Čekali jsme, že se tady nebude hrát odstoupená obrana. To se potvrdilo. Cítil jsem, že je to nepříjemnější. Ale aktivním pohybem jsme to dokázali ve středním pásmu brzdit,“ ocenil Haken své svěřence.
Duel ozdobil také brněnský talent Danny Chludil, jenž přivezl ukázat stříbrnou medaili z nedávného MS hráčů do 20 let. Co nevidět by se měl objevit i zpátky v extralize. Zatím se místo něj drží v sestavě šestnáctiletý Michal Hartl.
Zápas se protáhl nejen o necelé čtyři minuty prodloužení, ale také kvůli dvěma pauzám na základě videa. Rozhodčí zkoumali zákrok vysokou holí Alexe Lintuniemiho do obličeje Šimona Stránského, za který nakonec udělili trest na 2+2 minuty. Poloviční sazbu pak ukázali domácímu Janu Ekrtovi za krosček u mantinelu.
„Zvolili jsme náročnější cestu k výhře. Jsem hrozně rád, že jsme si to odpracovali do vítězného konce. I když je to za dva body,“ shrnul brněnský kouč Jiří Horáček. „Máme za víkend pět bodů, vážíme si jich. Ale já jsem chtěl šest,“ doplnil Pospíšil, jenž pořád může doufat v dodatečnou nominaci na OH. Přijal by ji. „Můj sen je zahrát si s bráchou,“ přiznal. Jeho mladší bratr Martin, útočník Calgary Flames, v týmu Slovenska neschází.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|3
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Mountfield
|39
|17
|6
|1
|15
|104:95
|64
|6
Liberec
|39
|17
|2
|6
|14
|98:93
|61
|7
Sparta
|38
|16
|4
|3
|15
|117:101
|59
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|11
Č. Budějovice
|39
|15
|5
|3
|16
|105:104
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|39
|12
|3
|4
|20
|78:108
|46
|14
Litvínov
|41
|11
|3
|4
|23
|91:131
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž