Plzeň - Olomouc 3:2. Zámorský trefil výhru 58 sekund před koncem, Indiáni jsou druzí
Hokejisté Plzně zvítězili v dohrávce 41. kola extraligy nad Olomoucí 3:2, bodovali poosmé za sebou a vrátili se na druhé místo v neúplné tabulce. Utkání rozhodl v čase 59:02 v přesilové hře obránce Petr Zámorský. Hanáci nenavázali na předchozí dvě výhry a jsou desátí.
Ve svižné úvodní třetině již v páté minutě otevřel skóre povedenou trefou z otočky domácí Měchura. Za chvíli mohl odpovědět Plášek, jeho pokus ale zastavila pravá tyčka plzeňské branky. V 7. minutě po rychlé akci na druhé straně ranou švihem Holešinský také jen orazítkoval pravou tyč.
Přesně kombinující Indiáni dlouho naráželi na pozorného gólmana Machovského, který zneškodnil střelu Teplého z přečíslení dvou na jednoho i zakončení nekrytého Filipa z bezprostřední blízkosti. V 11. minutě naopak povedenou bombou bez přípravy od modré čáry vyrovnal na 1:1 Černý a hosté se zvedli. O šest minut později ale vrátil domácím vedení nenápadným nahozením od levého mantinelu Lev.
Do prostřední dvacetiminutovky naskočili aktivněji Kohouti. Šanci Vitoucha ve 22. minutě ale stačil v kleče zlikvidovat gólman Malík a poté tempo opadlo. Oba týmy nevyužily přesilovku a těžiště hry se přeneslo do středního pásma. Domácí se přes pevnou defenzivu soupeře neprosazovali a naopak hosté hrozili z brejků. Ve 37. minutě jen skvělé zákroky Malíka zastavily svižnou střelu Orsavy i pokus Matýse.
Na začátku závěrečné třetiny pokračovala střelecká převaha hostů a při vyloučení Lva vyrovnal ve 47. minutě přesnou ranou švihem z pravého kruhu Plášek. Až poté se znovu směrem dopředu probudili Indiáni, ale za obránce rozjetý Strnad v 51. minutě bekhendem minul. Domácí sice následně nezvládli další početní výhodu, jenže hosty zradila další nedisciplinovanost.
Zbytečný faul Orsavy totiž potrestal pouhých 58 sekund před koncem šťastnou trefou po nahození z levého rohu Zámorský. Olomouc si připsala čtvrtou venkovní porážku za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Mountfield
|39
|17
|6
|1
|15
|104:95
|64
|6
Liberec
|39
|17
|2
|6
|14
|98:93
|61
|7
Sparta
|38
|16
|4
|3
|15
|117:101
|59
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|39
|15
|5
|3
|16
|105:104
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|39
|12
|3
|4
|20
|78:108
|46
|14
Litvínov
|41
|11
|3
|4
|23
|91:131
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž