Předplatné

Plzeň - Olomouc 3:2. Zámorský trefil výhru 58 sekund před koncem, Indiáni jsou druzí

Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci
Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti OlomouciZdroj: ČTK / Miroslav Chaloupka
Olomoučtí hokejisté se radují z gólu proti Plzni
Plzeňský Adam Měchura překonává olomouckého brankáře Matěje Machovského
Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci
Olomoučtí hokejisté se radují z gólu proti Plzni
Plzeňský Ondřej Rohlík a olomoucký Lukáš Anděl
Plzeňský brankář Nick Malík inkasuje v utkání proti Olomouci
Plzešký Dominik Simon se chce zmonit puku proti Olomouci
15
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Plzně zvítězili v dohrávce 41. kola extraligy nad Olomoucí 3:2, bodovali poosmé za sebou a vrátili se na druhé místo v neúplné tabulce. Utkání rozhodl v čase 59:02 v přesilové hře obránce Petr Zámorský. Hanáci nenavázali na předchozí dvě výhry a jsou desátí.

Ve svižné úvodní třetině již v páté minutě otevřel skóre povedenou trefou z otočky domácí Měchura. Za chvíli mohl odpovědět Plášek, jeho pokus ale zastavila pravá tyčka plzeňské branky. V 7. minutě po rychlé akci na druhé straně ranou švihem Holešinský také jen orazítkoval pravou tyč.

Přesně kombinující Indiáni dlouho naráželi na pozorného gólmana Machovského, který zneškodnil střelu Teplého z přečíslení dvou na jednoho i zakončení nekrytého Filipa z bezprostřední blízkosti. V 11. minutě naopak povedenou bombou bez přípravy od modré čáry vyrovnal na 1:1 Černý a hosté se zvedli. O šest minut později ale vrátil domácím vedení nenápadným nahozením od levého mantinelu Lev.

Do prostřední dvacetiminutovky naskočili aktivněji Kohouti. Šanci Vitoucha ve 22. minutě ale stačil v kleče zlikvidovat gólman Malík a poté tempo opadlo. Oba týmy nevyužily přesilovku a těžiště hry se přeneslo do středního pásma. Domácí se přes pevnou defenzivu soupeře neprosazovali a naopak hosté hrozili z brejků. Ve 37. minutě jen skvělé zákroky Malíka zastavily svižnou střelu Orsavy i pokus Matýse.

Na začátku závěrečné třetiny pokračovala střelecká převaha hostů a při vyloučení Lva vyrovnal ve 47. minutě přesnou ranou švihem z pravého kruhu Plášek. Až poté se znovu směrem dopředu probudili Indiáni, ale za obránce rozjetý Strnad v 51. minutě bekhendem minul. Domácí sice následně nezvládli další početní výhodu, jenže hosty zradila další nedisciplinovanost.

Zbytečný faul Orsavy totiž potrestal pouhých 58 sekund před koncem šťastnou trefou po nahození z levého rohu Zámorský. Olomouc si připsala čtvrtou venkovní porážku za sebou.

KonecLIVE
32

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Mountfield39176115104:9564
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice39155316105:10458
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav3912342078:10846
14Litvínov4111342391:13143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů