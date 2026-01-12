Stadion pro Kometu má hotovou střechu. Kvůli mrazům se uvnitř topí, aby se stíhalo
Budovaná multifunkční hala v areálu brněnského výstaviště je pod střechou, z venkovních prací dělníci pouze dokončují opláštění markýz. Veškeré ostatní stavební činnosti se přesunuly dovnitř, řekl ČTK předseda představenstva městské společnosti Arena Brno a radní Petr Kratochvíl (ODS). Stavba za zhruba pět miliard korun by se měla otevřít na podzim a hrát v ní bude hokejová Kometa.
„Práce se naplno koncentrují do interiérů a objekt je vytápěn, aby bylo možné pokračovat ve stavebních pracích i v mrazivém počasí. Aktuálně jsou kompletně hotové nosné konstrukce, dělníci pracují na sádrokartonových konstrukcích a vylévání podlah. Současně se věnují instalací topení, chlazení, vzduchotechniky, elektroinstalací a dalších technických rozvodů,“ sdělil Kratochvíl.
Budování městské haly začalo v září 2023. Původní náklady byly 4,4 miliardy korun, postupně vzrostly zhruba o půl miliardy. Další stovky milionů korun bude stát vybavení arény.
Městská firma nyní dokončuje výběr dodavatelů osvětlení dominantních zón, informačních technologií a kybernetické bezpečnosti, speciální audiovizuální a jevištní technologie, interiérů, orientačního systému nebo gastronomických služeb.
Po dokončení stavba nabídne 30 různých druhů využití, bude mít kapacitu až 13 000 diváků a 1300 parkovacích míst. Ročně se tam má uskutečnit kolem 100 akcí.
Přes 60 procent programu budou koncerty českých i světových hudebních jmen, rodinné show a další kulturní akce. Významnou část zaujme sport. Aréna bude domovem hokejového klubu Kometa Brno.