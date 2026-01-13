Plzeň válí i díky Filipovi: Výjimečná situace. Mluví o reprezentaci i zranění kolene
Do nového roku vstoupil přímo královsky. Plzeňský útočník Matyáš Filip v prvních pěti zápasech po Silvestru posbíral 12 kanadských bodů (5+7), slavil první extraligový hattrick a zařadil se mezi nejproduktivnější hráče i nejlepší střelce Škody. „Tohle je výjimečná situace. Sám nevím, jak se to stalo,“ říká skromně pětadvacetiletý centr, jenž vynechal takřka kompletní předminulý ročník kvůli zranění kolene. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Za sebou má tři kompletní extraligové sezony, nejvýš se vyhoupl loni na 22 kanadských bodů. Letos po přestupu do Plzně si Matyáš Filip vylepšil maximum už po 32 odehraných zápasech. Vyhoupl se mezi týmové lídry a poprvé v dospělém hokeji doplnil zodpovědnou hru o produktivitu. „Nikdy jsem nebyl střelec, nikdy asi nebudu. Teď je to nějaký lauf,“ usmíval se mladý útočník po bodové šňůře.
Bodové hody zkraje ledna jste začal v Litvínově prvním hattrickem v extralize. Jak chutnal?
„Byl jsem šťastný, i když to asi nevypadalo. Moc emoce neukazuju, nejsem úplně ukecaný typ, co by se nějak projevoval. Jsem rád, že to pomohlo k výhře, i když by moje góly byly vhodnější jindy. Hodně zápasů máme o gól, v nich by se to hodilo víc než v zápase, který vyhrajeme 8:1. Ale hattrick jako hattrick. Abych byl upřímný, myslel jsem si, že ho nikdy v kariéře nedám, natož v extralize. Mám odškrtnutý zase nějaký milník.“
Zápasem proti Vervě jste rozjel šňůru tří zápasů, ze kterých jste dohromady vytěžil 11 bodů (5+6). Kdy naposledy se vám něco podobného povedlo? V mládeži?
„Myslím, že snad ani v dorostu. Tohle je výjimečná situace, sám nevím, jak se to stalo. Nepovedlo se mi to snad ani v mládeži, tam jsem dal asi jenom jeden hattrick. Jsem za to rád, teď budeme potřebovat, abych na to dál navázal a aby to vydrželo.“
Čím to je? Cítíte nějakou změnu?
„Padl tam nějaký gól předtím, pak jsem dal dva s Kladnem a ruce se trošku rozvážou. Potřebujete k tomu taky hodně štěstí.