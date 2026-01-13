Předplatné

Proč září plzeňský pukomet: výhry i na tři góly, opora v bráně či nadvláda venku

Plzeňští hokejisté zatím prožívají výbornou sezonuZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Na přelomu roku předvedli hokejisté Plzně několik skvělých představení. Indiáni zaváleli a vyskočili opět do popředí extraligové tabulky. Pondělní výhrou 3:2 nad Olomoucí se dokonce dostali na druhé místo. Západočeši potvrdili, že po nejisté minulé sezoně mohou být tajným favoritem. Deník Sport a web iSport vybraly pět důvodů, proč si ve stávajícím ročníku stojí tak dobře.

Výhry i na tři góly

Na přelomu roku natáhli Indiáni vítěznou šňůru na pět zápasů, což se jim povedlo už jednou na začátku sezony. Tentokrát však byly všechny výhry plnotučné za tři body. Sérii ukončila porážka po nájezdech v Liberci, kde Plzeň dohnala dvougólovou ztrátu. Koncem listopadu spráskala doma Litvínov 7:2 a Vítkovice 7:0, nicméně většinou umlátila výhru na tři, čtyři branky. Během poslední série však Škodováci znovu spustili pukomet. Litvínovu nasypali na jeho ledě osmičku, po šesti gólech nadělili Mladé Boleslavi a Vítkovicím.

Každý přispěl aspoň jednou

Plzni nešly přesilovky, její střelci prožívali různě dlouhé půsty. Ale až na dvě výjimky se vždycky někdo trefil. V poslední době odskočil Matyáš Filip, který se zaskvěl hattrickem v Litvínově a k poslední šňůře vítězství přispěl dohromady pěti brankami. Střelecké sucho pokropil Adam Měchura. O zásahy se dělí víceméně všichni. Až na trojici beků už se aspoň jednou trefil každý plzeňský hráč. Posledním prvostřelcem mezi útočníky se stal Ondřej Rohlík v neděli na libereckém ledě.

Malík zůstal v pozoru

Patří mezi extraligovou špičku. Držel Indiány v minulé sezoně, drží je i v aktuálním ročníku, kdy se zvedl celý tým. Brankář Nick Malík však zůstal v pozoru a dodává mu jistotu. Mužstvo už nestojí a nepadá vyloženě s ním. Ale pořád je schopen ukrást vítězství, navíc se výtečně zapojuje do hry. Dovede přesně rozehrát klidně až na útočnou modrou, popohnat útok, pomáhá obracet hru. Občas zariskuje, což k němu jaksi patří, ale vychází mu to. I proto s ním v listopadu podepsali v Plzni novou dvouletou smlouvu.

Josef Jandač

Po opožděném nástupu před minulou sezonou měl trenér Josef Jandač čas si mužstvo připravit ke svému obrazu a mluvit do příchodu posil. I cizinci jako Ville a Mikko Petmanovi nebo už během ročníku najatý Ville Lajunen se ukázali jako parádní trefy. Zprvu se nevědělo, co s Jakubem Lvem, ale je opět tím lídrem, jak ho všichni znali. Pomohl návrat Jakuba Jeřábka. Zkušený kouč dbá na dobrou obranu, přestřelky moc nemusí. Jeho důsledný přístup i herní systém přinášejí výsledky. Tým se umí udržet na puku. Tím si vytváří tlak, střílí góly, obrací zápasy.

Nelétají na koberci

Tak jsme druzí, no a co? Občas se prý podívají na tabulku, ale pořadí tolik neřeší. Zápasů se přece hraje tolik, soutěž je vyrovnaná… Dvakrát přitom získali skalp Pardubic, porazili Spartu v O2 areně. Nevznášejí se ale na létajícím koberci a hledí si především svého. Indiáni mají doma velkou podporu fanoušků, ale mnohem líp se jim daří v prostředí, které je nepřátelské vůči nim. Z cizích stadionů přivezli 38 bodů, stejně jich venku dokázalo získat jen nabušené Dynamo, které se usadilo v čele tabulky.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Mountfield39176115104:9564
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice39155316105:10458
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav3912342078:10846
14Litvínov4111342391:13143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

