ONLINE: Sparta - Litvínov 1:1. Knot u inkasované branky. Liberec vede 4:2 nad Motorem

Zimák ŽIVĚ: Propad Sparty, má Knota. Naštvaní Tygři. Co hala pro ZOH? • Zdroj: isportTV
V kotli Mladé Boleslavi sleduje zápas s Hradcem Králové opravdu skromný počet fanoušků
Mladoboleslavský útočník Tomáš Fořt se raduje z gólu
Trenér Motoru Ladislav Čihák na lavíčce
Sparťanský útočník Pavel Kousal v zápase proti Litvínovu
Obránce Tomáš Galvas je po stříbrném šampionátu dvacítek zpátky v Liberci
Hradecký brankář Filip Novotný inkasuje gól
Liberecký bek Tomáš Galvas oslavuje gól
Tipsport extraliga
Hokejisté Sparty v předehrávce 44. kola Tipsport extraligy proti Litvínovu usilují o ukončení série tří porážek v řadě. Pomoct k výhře má i čerstvá posila v podobě beka Ronalda Knota. Liberec v dohrávce 39. kola hostí České Budějovice. V rámci stejného dějství se pátý Hradec Králové představuje na ledě Mladé Boleslavi. Všechy zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
20Tipsport1,0170450Detail
LIVE přestávka
42Tipsport1,071040Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,73,26,4Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Mountfield39176115104:9564
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice39155316105:10458
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav3912342078:10846
14Litvínov4111342391:13143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

