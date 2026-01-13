Předplatné

Sparta slaví první výhru v roce 2026. V Boleslavi bojkotoval kotel. Liberec - Motor 6:3

Zimák ŽIVĚ: Propad Sparty, má Knota. Naštvaní Tygři. Co hala pro ZOH? • Zdroj: isportTV
Hokejisté Mladé Boleslavi oslavují domácí vítězství
Liberecký bek Tomáš Galvas oslavuje gól
Ronald Knot poprvé v akci za Spartu
Brankář Vojtěch Mokry oslavuje vychytané čisté konto nad Hradcem Králové
Hokejisté Českých Budějovic vstřebávají porážku v Liberci
V kotli Mladé Boleslavi sleduje zápas s Hradcem Králové opravdu skromný počet fanoušků
Tipsport extraliga
V novém roce se dočkali první výhry. Hokejisté Sparty v předehrávce 44. kola Tipsport extraligy vyhráli doma 5:1 nad Litvínovem a ukončili sérii tří porážek v řadě. České Budějovice po dvou výhrách padly 3:6 v Liberci. Mladá Boleslav před dost prořídlými tribunami a hlavně kotel skalních fanoušků porazila Hradec Králové 2:0 a ukončila sérii tří proher za sebou.

Liberec - České Budějovice 6:3

Bílí Tygři bodovali počtvrté za sebou a z toho potřetí zvítězili. Před vlastními fanoušky i díky gólu obránce stříbrné dvacítky Tomáše Galvase vyhráli devátý z posledních deseti zápasů. Naopak Motor nedokázal navázat na poslední výhry proti Olomouci a Hradci Králové a ve venkovních zápasech neuspěl počtvrté v řadě.

Mladá Boleslav - Mountfield HK 2:0

Středočeši se výhrou přiblížili na rozdíl tří bodů dvanáctému Kladnu a navíc mají zápas k dobru. Mountfield prohrál třetí z poslední čtyř duelů. O oba góly vítězů se postaral ve svém 501. extraligovém utkání útočník Tomáš Fořt, který před zápasem převzal památeční dres za 500 zápasů a po něm ještě cenu pro nejlepšího hráče utkání. Brankář Vojtěch Mokry udržel v 10. duelu v nejvyšší soutěži premiérové čisté konto. Duel přitom kvůli bojkotu kotle Bruslařů sledoval pouze 2088 diváků. 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Liberec40182614104:9664
6Mountfield40176116104:9764
7Sparta39174315122:10262
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice40155317108:11058
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav4013342080:10849
14Litvínov4211342492:13643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

