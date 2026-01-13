Sparta slaví první výhru v roce 2026. V Boleslavi bojkotoval kotel. Liberec - Motor 6:3
V novém roce se dočkali první výhry. Hokejisté Sparty v předehrávce 44. kola Tipsport extraligy vyhráli doma 5:1 nad Litvínovem a ukončili sérii tří porážek v řadě. České Budějovice po dvou výhrách padly 3:6 v Liberci. Mladá Boleslav před dost prořídlými tribunami a hlavně kotel skalních fanoušků porazila Hradec Králové 2:0 a ukončila sérii tří proher za sebou.
Liberec - České Budějovice 6:3
Bílí Tygři bodovali počtvrté za sebou a z toho potřetí zvítězili. Před vlastními fanoušky i díky gólu obránce stříbrné dvacítky Tomáše Galvase vyhráli devátý z posledních deseti zápasů. Naopak Motor nedokázal navázat na poslední výhry proti Olomouci a Hradci Králové a ve venkovních zápasech neuspěl počtvrté v řadě.
Mladá Boleslav - Mountfield HK 2:0
Středočeši se výhrou přiblížili na rozdíl tří bodů dvanáctému Kladnu a navíc mají zápas k dobru. Mountfield prohrál třetí z poslední čtyř duelů. O oba góly vítězů se postaral ve svém 501. extraligovém utkání útočník Tomáš Fořt, který před zápasem převzal památeční dres za 500 zápasů a po něm ještě cenu pro nejlepšího hráče utkání. Brankář Vojtěch Mokry udržel v 10. duelu v nejvyšší soutěži premiérové čisté konto. Duel přitom kvůli bojkotu kotle Bruslařů sledoval pouze 2088 diváků.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Liberec
|40
|18
|2
|6
|14
|104:96
|64
|6
Mountfield
|40
|17
|6
|1
|16
|104:97
|64
|7
Sparta
|39
|17
|4
|3
|15
|122:102
|62
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|40
|15
|5
|3
|17
|108:110
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|40
|13
|3
|4
|20
|80:108
|49
|14
Litvínov
|42
|11
|3
|4
|24
|92:136
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž