Varaďův rok ve Vítkovicích: záchrana i rozpačitá přestavba. Ostravská DNA mizí
V pátek to bude přesně rok, co se Václav Varaďa dohodl s Vítkovicemi. Nečekaně, překvapivě. Dobrovolně šel zvedat mančaft, který střemhlav mířil k baráži. Sezonu nakonec zachránil, pětizápasová série předkola play off proti Karlovým Varům se v Ostravě hodnotila kladně. Jenže nyní se Vítkovice opět zmítají v krizi a přešlapují na místě. Web iSport rozebírá, co se Ostravanům za poslední rok povedlo i nepovedlo.
Co se nepovedlo
Přestavba kádru
Od play off 2023, v němž si Vítkovice po dvanácti letech zahrály extraligové semifinále, se v Ostravě protočilo pět hlavních trenérů a několik desítek hokejistů. V létě tým Václava Varadi hlásil devět příchodů a třináct odchodů. Nejzvučnějšími posilami se stali obránci Jakub Zbořil a Samuel Kňažko spolu s útočníkem Markem Hrivíkem. V úvodu sezony Kňažko zaujal, jenže po zranění se stále hledá. V důsledku toho jej slovenský kouč Vladimír Országh nenominoval na olympijské hry do Turína. Zbořil se po špatném začátku sice v prosinci zvedl, od bývalého beka NHL však pořád čekáte mnohem víc. Z letních nových akvizic plní očekávání snad jen mladíci Krzysztof Macias, Vojtěch Port a Patrik Brůna.
Co se nepovedlo
Vrátit vítkovickou DNA
Z ostravských rodáků hrávají pravidelně za áčko jen Patrik Demel a Marek Kalus, počítat k nim můžeme i frýdecko-místeckého Vojtěcha Lednického. Dalším takovým byl donedávna Patrik Zdráhal, jemuž se však nedařilo, a proto vzal zavděk hostováním v Mladé Boleslavi. Pár týdnů před ním se loučil i „Havířovák“ Jan Bambula, který putoval do Karlových Varů výměnou za Jana Šíra. Faktem je, že vítkovická DNA se z mužstva postupně vytrácí. Chybí víc srdcařů, kteří by angažmá v Ostravě nebrali jen jako přestupní stanici jinam. V šatně Ridery momentálně sedí hned deset cizinců včetně rozdílových Anthonyho Nellise a Chada Yetmana. Vsází kouč a sportovní manažer Varaďa na správnou cestu?
Co se nepovedlo
Znovu nezklamat fanoušky
Skoro to až vypadá, že Ostrava je hokejově zakletá. Od finálových účastí v letech 2010 a 2011 se Vítkovicím povedla jediná sezona. Symbolizoval ji příchod amerického bombarďáka Petera Muellera, fantastické výkony brankáře Aleše Stezky, klubový rekord v počtu nasbíraných bodů a v neposlední řadě i hořký konec v semifinále s Mountfieldem. Od té doby to nepěkně drhne. V hokejovém či fotbalovém prostředí často slýcháváte, že ostravští sportovní fanoušci jsou příliš nároční. Omyl. Pokud vidí, že hráči nechávají na place maximum, zatleskají i porážce. To se ale v souvislosti s Vítkovicemi stává pramálo. Po několika bezduchých výkonech jsou příznivci modrobílých právem naštvaní, znechucení a rezignovaní.
Co se nepovedlo
Zlepšit herní projev
Z dvaadvaceti domácích utkání získali Vítkovičtí jen 28 bodů. O moc lépe si nevedli ani v uplynulé sezoně, v níž byli doma po Kladnu druzí nejhorší. Není se co divit, hra Ostravanů vás totiž povětšinou nevtáhne. Vítkovice mívají v průměru nejnižší počet střel na branku z celé extraligy a naopak druhý nejvyšší počet pokusů míří proti nim. Zatímco v přesilovkách se jim daří slušně, nejhorším oslabením v soutěži nelichotivě navazují na minulou sezonu. Znovu se tak nabízí otázka, jak kvalitně je vlastně vyladěn kádr, za který zodpovídá jen Václav Varaďa. Několik bodů jeho mančaftu vybojovaly perfektní výkony Dominika Hrachoviny, procentuálně pátého nejlepšího gólmana v extralize.
Co se povedlo
Zachránit minulou sezonu
Když 16. ledna 2025 Vítkovice oficiálně oznámily dohodu s Václavem Varaďou, jejich situace byla kritická. Těsně před příchodem nového kouče prohrály šest zápasů za sebou a spolu s Kladnem a Libercem byly v tabulce na chvostu. Následně padly ještě čtyřikrát v řadě, jenže 28. ledna se konečně chytly. Postupně zdolaly Liberec, Olomouc, Třinec i Pardubice a o pár týdnů později doma rozcupovaly Spartu. Díky vítězství 5:0 v Kladně se Ostravané vyhnuli baráži a z dvanáctého místa proklouzli do předkola, v němž sehráli vyrovnanou partii s pátými Karlovými Vary. Okamžitě jim tehdy pomohly posily, brankář Dominik Hrachovina, obránce Joe Leahy a útočník Martin Hanzl byli v cestě za záchranou klíčoví.
Co se povedlo
Pojistit si opory
Současné Vítkovice stojí na výkonech jediné lajny. V životní formě hrající Anthony Nellis, po pardubickém Romanu Červenkovi druhý nejproduktivnější extraligový hráč, si dokonale rozumí s kanadským kumpánem Chadem Yetmanem. Ať už mají na křídle Jindřicha Abdula nebo Marka Kaluse, pokaždé produkují vysoký standard. Čtyři stěžejní útočníky si Vítkovice pojistily minimálně na příští sezonu, Kalus s Nellisem dokonce podepsali kontrakty až do roku 2028. S jistotou v Ostravě zůstanou také Patrik Demel nebo Dominik Hrachovina, fanoušky potěšila dohoda s talentovaným Šimonem Fasnerem. Další průvan kádrem však bude nevyhnutelný, tentokrát je potřeba ho zvládnout lépe.