Bruslaře nakopla bitka. Boleslav se zvedla i bez tradiční podpory, Mokry zazářil nulou
V minulém kole odešli z tribuny předčasně, před pokračováním extraligy vyslali do klubu jasný vzkaz: není bojovnost, není podpora. Mladá Boleslav hrála v úterý poprvé bez tradiční podpory aktivní fanouškovské skupiny Boleslavská Smečka a obstála. Mountfield porazila 2:0, dlouho vyrovnaný zápas zlomil vítěznou bitkou Vojtěch Malínek. „Bojovnost je vždycky a bude. Chtěl jsem ukázat, že nám to není jedno a bojujeme do poslední chvíle,“ vzkázal.
Na stadionu se pravidelně starají o dobrou atmosféru. Skupina fanoušků Boleslavská Smečka řídí fandění na domácích i venkovních zápasech, kvůli neuspokojivým výsledkům a výkonům však vyhlásila bojkot. Úterní zápas sledovali její zástupci jen ze sektoru na sezení, na tribuně za brankou, kde je tradičně kotel, se sešla zhruba šedesátka fanoušků. „Věřím, že to je ovlivněné počasím venku a na příští zápas zase přijdou,“ komentoval situaci diplomaticky Petr Haken, asistent domácího trenéra.
„Na jednu stranu je chápeme, protože výsledky nebyly optimální. Na druhou stranu děkujeme ostatním, kteří přišli. Fandili, byli slyšet, takže to cítit nebylo. Doufám, že tímhle výkonem jsme jim ukázali, že nám to není jedno, a přijdou nás podpořit v příštím domácím zápase,“ dodal k dvoutisícové návštěvě bez klasického kotle Malínek.
Sám dělal pro nabuzení fanoušků první poslední. V úvodní třetině nepotrestal špatnou rozehrávku hostů a netrefil odkrytou branku, v prostřední části se postaral o dost možná zlomový okamžik zápasu. Po srážce s Alešem Jerglem shodil rukavice a v bitce položil na led Jordanna Perreta.
„Chtěl jsem nabudit tým, bylo to 0:0 a víme, o co hrajeme. Chtěl jsem taky trošku nahecovat fanoušky. Určitě se to nějak povedlo, mám radost,“ usmíval se po utkání útočník. „Trošku zlomový moment. Vojta Malínek zvednul emoce a hned střídání potom jsme dali branku na 1:0,“ ocenil i Haken.
Už patnáct sekund po bitce otevřel skóre pohotovou dorážkou Tomáš Fořt a Boleslav vzadu zamknula zámek. Fořt přidal po přestávce pojistku, Vojtěch Mokry, který podruhé v řadě dostal přednost před zkušeným Dominikem Furchem, lapil všech 25 střel a mohl slavit první čisté konto v nejvyšší soutěži. „Adam Jánošík ho trošku zkásne,“ smál se Malínek.
Bruslaři zvítězili po třech porážkách v řadě a doufají, že se nakopli k lepším výsledkům. Hradec byl v koncovce matný, na čemž mohlo mít podíl i to, že oproti poslednímu kolu vypadli ze sestavy hned čtyři hráči. „Řádí to všude. Kluci samozřejmě chybí, ale nebylo to rozhodně to hlavní, kvůli čemu jsme tady prohráli. Zakončení tam prostě není,“ říkal asistent trenéra Petr Koukal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Liberec
|40
|18
|2
|6
|14
|104:96
|64
|6
Mountfield
|40
|17
|6
|1
|16
|104:97
|64
|7
Sparta
|39
|17
|4
|3
|15
|122:102
|62
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|40
|15
|5
|3
|17
|108:110
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|40
|13
|3
|4
|20
|80:108
|49
|14
Litvínov
|42
|11
|3
|4
|24
|92:136
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž