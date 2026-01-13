Předplatné

Bruslaře nakopla bitka. Boleslav se zvedla i bez tradiční podpory, Mokry zazářil nulou

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Propad Sparty, má Knota. Naštvaní Tygři. Co hala pro ZOH? • Zdroj: isportTV
V kotli Mladé Boleslavi sleduje zápas s Hradcem Králové opravdu skromný počet fanoušků
Brankář Vojtěch Mokry oslavuje vychytané čisté konto nad Hradcem Králové
Hokejisté Mladé Boleslavi oslavují domácí vítězství
Hradecký brankář Filip Novotný inkasuje gól
Mladoboleslavský útočník Tomáš Fořt se raduje z gólu
Útočník Tomáš Fořt v dresu Mladé Boleslavi
Hradecký útočník Petr Hašek si hlídá puk před Filipem Pavlíkem z Mladé Boleslavi
10
Fotogalerie
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

V minulém kole odešli z tribuny předčasně, před pokračováním extraligy vyslali do klubu jasný vzkaz: není bojovnost, není podpora. Mladá Boleslav hrála v úterý poprvé bez tradiční podpory aktivní fanouškovské skupiny Boleslavská Smečka a obstála. Mountfield porazila 2:0, dlouho vyrovnaný zápas zlomil vítěznou bitkou Vojtěch Malínek. „Bojovnost je vždycky a bude. Chtěl jsem ukázat, že nám to není jedno a bojujeme do poslední chvíle,“ vzkázal.

Na stadionu se pravidelně starají o dobrou atmosféru. Skupina fanoušků Boleslavská Smečka řídí fandění na domácích i venkovních zápasech, kvůli neuspokojivým výsledkům a výkonům však vyhlásila bojkot. Úterní zápas sledovali její zástupci jen ze sektoru na sezení, na tribuně za brankou, kde je tradičně kotel, se sešla zhruba šedesátka fanoušků. „Věřím, že to je ovlivněné počasím venku a na příští zápas zase přijdou,“ komentoval situaci diplomaticky Petr Haken, asistent domácího trenéra.

„Na jednu stranu je chápeme, protože výsledky nebyly optimální. Na druhou stranu děkujeme ostatním, kteří přišli. Fandili, byli slyšet, takže to cítit nebylo. Doufám, že tímhle výkonem jsme jim ukázali, že nám to není jedno, a přijdou nás podpořit v příštím domácím zápase,“ dodal k dvoutisícové návštěvě bez klasického kotle Malínek.

Sám dělal pro nabuzení fanoušků první poslední. V úvodní třetině nepotrestal špatnou rozehrávku hostů a netrefil odkrytou branku, v prostřední části se postaral o dost možná zlomový okamžik zápasu. Po srážce s Alešem Jerglem shodil rukavice a v bitce položil na led Jordanna Perreta.

„Chtěl jsem nabudit tým, bylo to 0:0 a víme, o co hrajeme. Chtěl jsem taky trošku nahecovat fanoušky. Určitě se to nějak povedlo, mám radost,“ usmíval se po utkání útočník. „Trošku zlomový moment. Vojta Malínek zvednul emoce a hned střídání potom jsme dali branku na 1:0,“ ocenil i Haken.

Už patnáct sekund po bitce otevřel skóre pohotovou dorážkou Tomáš Fořt a Boleslav vzadu zamknula zámek. Fořt přidal po přestávce pojistku, Vojtěch Mokry, který podruhé v řadě dostal přednost před zkušeným Dominikem Furchem, lapil všech 25 střel a mohl slavit první čisté konto v nejvyšší soutěži. „Adam Jánošík ho trošku zkásne,“ smál se Malínek.

Bruslaři zvítězili po třech porážkách v řadě a doufají, že se nakopli k lepším výsledkům. Hradec byl v koncovce matný, na čemž mohlo mít podíl i to, že oproti poslednímu kolu vypadli ze sestavy hned čtyři hráči. „Řádí to všude. Kluci samozřejmě chybí, ale nebylo to rozhodně to hlavní, kvůli čemu jsme tady prohráli. Zakončení tam prostě není,“ říkal asistent trenéra Petr Koukal.

KonecLIVE
20

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Liberec40182614104:9664
6Mountfield40176116104:9764
7Sparta39174315122:10262
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice40155317108:11058
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav4013342080:10849
14Litvínov4211342492:13643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů