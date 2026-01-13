Co ukázala Sparta proti Litvínovu: Knotův debut, Řepíkův zvrat a hřebík od Dzierkalse
Nepříjemně natahující se šňůru porážek přetnuli v pravý čas. Až do úterý čekali hokejisté Sparty na první vítězství v roce 2026. Dočkali se proti Litvínovu, který i díky gólové smršti ve třetí třetině rozstříleli 5:1. Vítěznou premiéru si připsal reprezentační obránce Ronald Knot. Jak si vedl poprvé ve sparťanském dresu? V článku iSportu se podívejte, co nabídla předehrávka 44. kola Tipsport extraligy.
Chlapík to odšpuntoval
V 6. minutě nahodil Filip Chlapík na levou stranu na Jakuba Krejčíka a najel si na střed. Sparťanský bek zavezl puk do rohu, ale místo střely nabil dozadu kapitánovi domácích. Chlapík svižnou ránou přesně trefil na vzdálenější tyč a odšpuntoval skóre. Litvínovský gólman Pavel Čajan přes clonu sparťanů moc neviděl, mohl jen tušit, odkud puk přiletí. Chlapík bodoval v šestém zápase po sobě. I s asistencí na čtvrtý gól si připsal v sérii 13 bodů.
Knot zahořel pro Spartu
Ronald Knot debutoval v extralize 13. ledna 2013 za Slavii proti Zlínu. Na den přesně o třináct let později nastoupil poprvé ve sparťanském dresu. Naposledy si zahrál elitní soutěž v ročníku 2023/24 za Liberec. Se Spartou měl za sebou 31letý bek jediný trénink a šel do akce. Hrál na jistotu, chodil na oslabení, ale byl na ledě u vyrovnání na 1:1. Naskočil ve dvojici s Dominikem Mašínem. Vedle něj a Jakuba Krejčíka je třetím bývalým obráncem Slavie, který zahořel pro Spartu.
Pištěkova pochodeň
První třetina se hrála v režii Sparty, téměř na jednu branku. Po přestávce Litvínov povstal. Skóre vyrovnal v 24. minutě Theodor Pištěk, který drží pochodeň litvínovských střelců nejvýš. Tohle byla jeho jedenáctá trefa v sezoně. Po rychlém průniku do pásma napřed pálil Markus Hännikäinen, jeho střela se odrazila od zadního mantinelu před Kořenářovu branku. Sparťanský gólman se nestačil přemístit k opačné tyči, Pištěk doklepl kotouč pod zasahujícím obráncem Mašínem.
Litvínov v šesti
Krátce po polovině zápasu pražský tým ubránil oslabení po vyloučení Marka Pysyka za hákování. Před koncem přesilovky měl Litvínov na ledě šest hráčů. Na trestnou lavici putoval Maxim Čajkovič a početní výhodu měli domácí. Ospalá Sparta ožila. Michal Řepík si našel místo mezi kruhy, kde ho nekryl Ondřej Kaše. Devin Shore ho našel zpoza branky, 36letý útočník uklidil kotouč po ledě do branky. Jedenáctým zásahem v sezoně poslal domácí v čase 36:43 podruhé do vedení.
Krutá Pátá pro Čajana
Údery hole o led častokrát upozorňoval litvínovské spoluhráče na schované sparťany, vystřihl několik skvělých zákroků. Pavel Čajan byl nejdůležitějším mužem v dresu Vervy. Ještě za bezbrankového stavu se zaskvěl proti Shoreově ráně z ideální pozice v přesilovce, v polovině zápasu vytáhl neskutečný zákrok proti Pysykovi a pak Kousalovi. Držel naděje Krušnohorců, ale všechno zvládnout nemohl. Zlomil ho až třetí hřebík od Dzierkalse, na konci vyhrávala Pátá, což pro Čajana vyznělo až krutě.