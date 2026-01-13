Předplatné

Mokry má první čisté konto: Teď je každý zápas play off, Furch je neskutečný profík

Zimák ŽIVĚ: Propad Sparty, má Knota. Naštvaní Tygři. Co hala pro ZOH?
Hokejisté Mladé Boleslavi oslavují domácí vítězství
V kotli Mladé Boleslavi sleduje zápas s Hradcem Králové opravdu skromný počet fanoušků
Hradecký brankář Filip Novotný inkasuje gól
Mladoboleslavský útočník Tomáš Fořt se raduje z gólu
Útočník Tomáš Fořt v dresu Mladé Boleslavi
Hradecký útočník Petr Hašek si hlídá puk před Filipem Pavlíkem z Mladé Boleslavi
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Lapil 25 střel hostů, při 14. startu v nejvyšší soutěži vychytal poprvé čisté konto. Přesto Vojtěch Mokry po výhře 2:0 nad Mountfieldem HK skromně chválil spoluhráče. „Kluci dřeli, makali, blokovali, co mohli. Perfektní, musím před nimi smeknout,“ vykládal čtyřiadvacetiletý gólman po důležitém triumfu. V závěru při něm stálo i video, když si Hradec vyžádal trenérskou výzvu.

Co pro vás znamená první extraligová nula?
„Je to obrovské zadostiučinění. Všechno jsem kvůli tomu obětoval a makal, hlavně rodiče kvůli tomu hodně obětovali. Já jsem rád a doufám, že nul bude jenom víc.“

Puk za čáru jste propustil až pět minut před koncem, kdy jste po srážce s Jakubem Pourem skončil v brance. Co vám šlo hlavou, když si soupeř vzal výzvu?
„Říkal jsem si, co tam chtějí řešit, když do mě vletěl. Naštěstí to dobře dopadlo. Člověk tady ale nikdy neví.“

Druhý zápas v řadě jste dostal přednost před Dominikem Furchem. To je velká důvěra, že?
„Já jsem za každý zápas vděčný. To, že jsem chytal dva zápasy po sobě, je pro mě úplně bomba. Doufám, že to bude jenom přibývat.“

Přestože nechytal, byl Dominik Furch po zápase vysmátý od ucha k uchu. Co vám řekl na první extraligovou nulu?
„Gratuloval mi a já si toho od něj strašně cením. Je neskutečný profík a vím, co všechno má za sebou. Pro mě to je strašná pocta.“

Jak se vám chytalo v napjaté atmosféře, kdy Boleslavská Smečka nepřišla do kotle a nefandila?
„Samozřejmě je to horší, fanoušky opravdu potřebujeme. Máme teď těžší období a každý bod a každý člověk pro nás hodně znamená.“

Ukázali jste fanouškům bojovnost, kterou u vás postrádali?
„Doufám, že jo. Už na Kometě jsme strašně dřeli. Víme, že situaci nemáme jednoduchou, pro nás je teď každý zápas play off. Doufám, že navážeme na to, co bylo dneska, a takhle pojedeme dál.“

20

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Liberec40182614104:9664
6Mountfield40176116104:9764
7Sparta39174315122:10262
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice40155317108:11058
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav4013342080:10849
14Litvínov4211342492:13643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

