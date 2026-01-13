Sparta: výhra! Ale až díky konci, dlouho uspávala. A přivítala dalšího slávistu
Dlouho to nebyl výkon, který by fanoušky nadchnul. Ale hokejisté Sparty splnili úkol – přerušili sérii tří porážek a zdolali Litvínov 5:1, hlavně díky třem gólům v posledních pěti minutách. Takže v tomto ohledu si mohli oddychnout, další prohra, navíc s posledním týmem tabulky, by ještě víc rozvířila debaty o druhé trenérské změně v sezoně. Domácí z útlumu dostal soupeř, proti němuž se jim daří. Sparta ho v O2 areně porazila podesáté v řadě.
Podle výsledku celkem jednoznačná záležitost. Ale zdání klame. Pražský výběr se dlouho v ofenzivě trápil a nemohl se dostat do trháku. Ten zařídily až poslední minuty. „Výsledek neodpovídá hře,“ musel uznat litvínovský útočník Theodor Pištěk.
Jeden z domácích fanoušků, sedící hned za řadou určenou pro novináře, od začátku druhé třetiny dřímal. Měl štěstí, že ho nezabrala kamera, to by ho ohlas nejspíš vzbudil. Ale až o tolik nepřišel. Nebylo divu, že ho výkon domácích uspal. Protože to nebyla žádná sláva. Fanoušci chtějí, aby jejich oblíbenci v domácím chrámu soupeře drtili. Aby to byla gólová show.
Zvlášť, když se hraje proti poslednímu týmu tabulky. Ovšem i když se Sparta dostala rychle do vedení, když se hezky trefil kapitán Filip Chlapík, tak se nerozjela k přesvědčivému výkonu. A uklidnění přinesla až závěrečná pasáž.
„Nevím, jestli to bylo na vážkách, ale věděli jsme, že se nám v poslední době moc nedařilo. Ale tím nechci říct, že bychom se o výsledek báli. Mám dojem, že jsme hráli celkem poctivě. Kromě přesilovek jsme jim toho moc nedali,“ nabídl svůj pohled sparťanský veterán Michal Řepík.
Domácí zmrazila Verva v úvodu druhé části a dlouho byl stav 1:1. Kouč Jaroslav Nedvěd se snažil mužstvo na střídačce povzbuzovat. Spartu zachránila početní výhoda. Mezi kruhy se uvolnil Řepík a překonal litvínovského brankáře Pavla Čajana.
V kuloárech se má za hotovou věc, že Spartu převezme Patrik Augusta. Syn trenérské ikony, jenž s dvacítkou získal tři medaile za sebou, už sám avizoval, že se vrací do extraligy. Na střídačku by se měl postavit od příští sezony. Ale pokud by Sparta uvízla v dalším herním marasmu, není vyloučené, že by mohl žádaný kouč přijít už dřív.
Domácí spasil drtivý závěr, kdy vstřelili tři góly v posledních pěti minutách. Právě díky nim se skóre vyšplhalo tak vysoko. Litvínov přitom měl ve třetí části ideální příležitost srovnat v početní výhodě. Hosté prohrávali jenom o gól (1:2) a cítili velkou šanci. O vyrovnání se snažil i olympionik Ondřej Kaše, jenže neměl nejlepší den.
Sparta poctivě bránila, do jedné z přihrávek včas hrábnul Řepík, a když naskočil na střídačku, poplácáním ho ocenil asistent Patrik Martinec. I taková práce se čeká od jednoho z klíčových lídrů. „Když dostanu šanci v oslabení, snažím se co nejvíc pomoct,“ reagoval Řepík.
Už třetí bek se slávistickou minulostí ve Spartě
Houževnatý protivník se rozsypal až v závěrečných minutách, do té doby se statečně držel. Na oficiálních stránkách klubu stálo: Na Litvínov se studenty v zádech. Právě oni byli v hledišti hojně zastoupení. Ale pokud mezi nimi byli i studenti hokejového řemesla, tak dlouho trvalo, než jim domácí nabídnou studijní materiál.
Za Spartu odehrál první zápas obránce Ronald Knot, který ukončil angažmá ve Švédsku. Vrátil se do dobře známého prostředí, v O2 aréně totiž hrával. Ale ještě v dresu Slavie, tedy odvěkého rivala.
A stal se už třetím obráncem pražského výběru, jenž má slávistickou minulost. „Co na to říct?“ pousmál se zkušený bek.
Také on pomohl k vydřenému vítězství, které na čas ztiší spekulace o další trenérské změně v klubu, který na titul čeká od roku 2007. „Určitě je to zkušený bek, který nám hodně pomůže,“ má jasno Řepík.
Sparta pokukuje po elitní čtyřce. Ale aby se jí to podařilo, má před sebou ještě hodně práce.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Liberec
|40
|18
|2
|6
|14
|104:96
|64
|6
Mountfield
|40
|17
|6
|1
|16
|104:97
|64
|7
Sparta
|39
|17
|4
|3
|15
|122:102
|62
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|40
|15
|5
|3
|17
|108:110
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|40
|13
|3
|4
|20
|80:108
|49
|14
Litvínov
|42
|11
|3
|4
|24
|92:136
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž