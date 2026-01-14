Cpou se nám sem slávisti, smál se sparťan Řepík. A proč Spengler není jako liga?
Tři porážky a dost. Hokejová Sparta výsledkově zabrala s Litvínovem, klíčem byl i výkon 37letého veterána Michala Řepíka. Dal gól, pomáhal v defenzivě. Sám ale uznal, že v domácím prostředí musejí být lepší. „Kvůli fanouškům i kvůli nám. Potřebujeme bilanci překlopit na naši stranu,“ přeje si útočník. Jasným cílem klubu, který na titul čeká od roku 2007, je vměstnat se před play off do elitní čtyřky. Po zápase mluvil i o tom, jak se do Sparty cpou slávisté…
Podle výsledku 5:1 jednoznačná záležitost, ale dlouho to bylo vyrovnané, že?
„Nevím, jestli to bylo na vážkách. Ale věděli jsme, že v poslední době se nám moc nedařilo. Ale zase ne, že bychom se báli o výsledek. Myslím si, že jsme hráli celkem poctivě, kromě přesilovek jsme jim toho moc nedali.“
Projevily se v hlavách tři předešlé porážky?
„Je to nepříjemný. Už před Vánoci, Spengler Cup neberu, to jsou jiné zápasy, se nám v lize moc nedařilo. Po novém roce zase. Potřebujeme vyhrát víc utkání, abychom se dostali do nejlepší čtyřky. Ale musíme zvládat hlavně domácí utkání, kterých bude dost.“
Vy jste Litvínov doma porazili podesáté v řadě, věděli jste o tom, že se vám na něj daří?
„Ne. Ani jsme se o tom nebavili. Naopak – oni nás porazili naposledy u nich. Věděli jsme, že jsou dole, hrají o všechno a nedají nám nic zadarmo. Teď už to bude do olympijské pauzy s každým soupeřem takhle. Každý bojuje o co nejlepší pozice, protože po Milánu už tam moc utkání nebude.
Doma se vám ale až tolik nedaří, že?
„Bohužel o tom víme. Je to škoda, protože chodí spousta lidí, my tady potřebujeme vyhrávat. Kvůli nim i kvůli sobě, abychom sbírali body. Zvlášť doma. My potřebujeme bilanci překlopit na naši stranu. Teď jich bude víc doma.“
A hned ve čtvrtek vás čeká Kometa.
„Bude to vyhecovaný, přijede spousta lidí od nich. Doufám, že se na to dobře připravíme.“
Co říkáte na příchod obránce Ronalda Knota? Před play off vhodná posila, ne?
„Má spoustu zkušeností. Velký, silný bek. Dokáže hrát i na přesilovce, je použitelný ve všech situacích. Odehrál proti Litvínovu dobrý zápas, ještě se bude chvíli sžívat, ale jistě to pro nás bude pomoc.“
Spengler Cup? Součást sezony, ale...
Je to už třetí někdejší slávista v obraně…
„Těch slávistů je hodně, kteří se teď tlačí do Sparty. (smích) To už tady bylo a je pořád. Nabízí se to, Slavia nehraje v extralize. On z Prahy pochází, nějaké srandičky padají, ale víc to nehrotíme.“
Pomohli jste si i díky hře ve speciálních týmech.
„Říkáme si o tom každé utkání, že je to důležité. Párkrát se nám to předtím nepodařilo, inkasovali jsme góly. Na druhou stranu jsme se taky nechávali hloupě vylučovat. O tom se taky bavíme. Že nesmíme být tolikrát na trestné. Teď jsme to odehráli myslím dobře. Jenom na to musíme navázat a pokračovat. Aby to zase nebylo jako horská dráha.“
I vy jste měl jeden skvělý moment, v oslabení jste ve třetí části, kdy Litvínov chtěl srovnat, vypíchl v pravý čas puk. I takové detaily se od lídrů čekají.
„Když na oslabení dostanu šanci, snažím se pomoct, hlavně bruslením. Nic jiného nám nezbývá. Občas vznikne nějaká chyby, soupeř toho využije.“
Vnímáte, že i vaše osobní forma jde nahoru?
„Cítím se určitě mnohem líp než na začátku sezony, i když teď těch zápasů je dost. Je to cítit od Spengleru, kde jsme hráli čtyři zápasy v pěti dnech, pak jsme najeli na extraligu. Není toho málo, ale musíme vydržet. Pak si v únoru odpočineme.“
Jak jste vlastně slavný turnaj v Davosu vnímali? Jako určitou nadstavbu?
„Bereme to to jako součást sezony, ale… Je to zajímavý turnaj, s historií, v hezkém prostředí. Spousta fanoušků. Ale je to jiný. Ne, že si jdeme jenom zahrát, ale není takový tlak. Chtěli jsme ho vyhrát, postoupit do finále, soutěživost tam byla. Ale člověk si může trochu odfouknout, nehraje se o body jako v lize.“
Tlak je v extralize větší?
„Ano, hlavně ten bodový. Potřebujeme je brát, navíc jsme do Švýcarska neodjížděli z prvního místa s velkým polštářem. Tam jsme si, v uvozovkách, mohli odfrknout.“
Hrálo se ve vysoké nadmořské výšce, navíc program byl náročný. Mohlo se to projevit i na tom, že jste další tři zápasy v extralize prohráli?
„Těžko říct, nevím. Ale ne vždycky jsme hráli tropicky. Ale nějaké se nám nepovedly. To je pravda. A jestli to přičítat tomu, že jsme měli hodně zápasů na Spengleru? Je to možný. Ale určitě se na to nevymlouváme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Liberec
|40
|18
|2
|6
|14
|104:96
|64
|6
Mountfield
|40
|17
|6
|1
|16
|104:97
|64
|7
Sparta
|39
|17
|4
|3
|15
|122:102
|62
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|40
|15
|5
|3
|17
|108:110
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|40
|13
|3
|4
|20
|80:108
|49
|14
Litvínov
|42
|11
|3
|4
|24
|92:136
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž