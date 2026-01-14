Jiného Sparta nechtěla, už má třetího beka, co prošel Slavií. Knot: Co na to říct?
Na den přesně 13 let po svém debutu v extralize se vrátil Ronald Knot do pražské O2 Areny jako hráč domácího týmu. „Dokonce jsem na střídačce seděl na stejném místě. Už je to tedy pár let, ale hala vypadá víceméně pořád stejně,“ připomněl 31letý obránce po svém úterním comebacku proti Litvínovu. Zatímco 13. ledna 2013 na sobě měl v utkání se Zlínem dres Slavie, tentokrát vyjel na led coby čerstvá posila Sparty.
Po příchodu ze švédského Färjestadu si s pražským týmem jednou zatrénoval a rovnou vyrazil do akce. „Strašně jsem se na zápas těšil. Pár dnů jsem nehrál, všechno směřovalo k tomuto dni. Je skvělé, že jsem začal výhrou. Snad ji ve čtvrtek proti Kometě potvrdíme.“ líčil Ronald Knot.
Sparta zvítězila 5:1. Ale do 56. minuty to s Vervou bylo o jednom gólu. Duel zůstával dlouho otevřený. Knot dostal solidní icetime, na ledě strávil 19 minut, chodil hodně na oslabení. Hrál na jistotu, nic nevymýšlel.
„Vzpomněl jsem si, jak jsem tu začínal za Slavii. I tentokrát jsem byl nervózní, ale určitě ne tolik jako před třinácti lety. Tehdy jsem se bál, abych nic nezkazil, to si pamatuju dodnes. Teď jsem v jiné pozici. Už mám dost zkušeností. Věděl jsem, jak se nachystat, abych zápas zvládnul,“ popisoval.
„Výborný výkon,“ chválil posilu sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd. „Věděli jsme o něm a namlouvali si ho už od té doby, co jsme přišli. Chtěli jsme posílit obranu, zjednodušit rozehrávku a mít tři praváky. O jiného beka jsme v podstatě neusilovali a nakonec se to povedlo. Pro nás je cennou posilou,“ dodal trenér.
No tak, je to olympionik...
Už při prvním Knotově střídání se ocitl ve velké šanci Ondřej Kaše. „No tak, je to olympionik,“ usmál se sparťanský bek. „Chtěl jsem dát přihrávku a on můj úmysl dobře vystihl. Ale nic se naštěstí nestalo a hrálo se dál. Chyby se stávají, dělají je všichni. Nebyl z toho žádný závar, nic,“ povídal.
Na ledě byl taky u vyrovnávacího gólu Litvínova na 1:1, kdy se žlutá lavina převalila do přečíslení tři na dva a jeho parťák z obrany Dominik Mašín po odrazu puku o zadní mantinel už nestihl skokem zabránit dorážce Theodora Pištěka.
„S Dominikem jsme spolu hráli už za Slavii v dorostu. A potom určitě pár utkání v národním týmu. Známe se dlouho. Myslím, že jsme si docela vyhověli a spolupráce bude klapat,“ liboval si Knot. Včetně Jakuba Krejčíka se tak ve sparťanské obraně sešli tři zadáci, kteří prošli Slavií. „Co na to říct? Je to tak…“ culil se Knot.
Oťukávání se Spartou mělo proběhnout už před sezonou, ale vytáhlý bek dal ještě přednost zahraničí. Už působil v KHL, na farmě Arizony v zámořské AHL, hrál ještě ve Finsku a naposledy ve Švédsku. Účastník zimní olympiády v Pekingu 2022 a mistrovství světa o rok později připustil, že myšlenka na návrat v něm dozrávala.
Sparta? Nejlepší rozhodnutí v tuto chvíli
„Přemýšlel jsem o tom delší dobu, ale nejspíš ještě nebyla vhodná chvíle. Dopadlo to asi tak, jak mělo. Sešla se spousta okolností. Jsem rád, že jsme se dohodli se Spartou. Věřím, že to v tuhle chvíli bylo nejlepší rozhodnutí, co jsem mohl udělat,“ prohlásil.
Atmosférou v O2 areně byl příjemně překvapený. „V úterý od půl sedmé večer jsem nečekal tolik lidí a jsem rád, že přišli a vytvořili super kulisu. I ve druhé třetině, kdy jsme měli hluché pasáže, nám pomohli dostat se zpátky do zápasu. Věřím, že jsme jim to na konci utkání vrátili. Budu se těšit na další,“ pokračoval Knot.
V české nejvyšší soutěži naskočil naposledy v ročníku 2023/24 za Liberec, s nímž o sezonu dřív postoupil do finále extraligy. Kromě Bílých Tygrů a Slavie hrál ještě za Mladou Boleslav a Chomutov. „Historie mě naučila, že hokej se vyvíjí strašně rychle. Každá soutěž je rok co rok kvalitnější. Troufnu si říct, že extraliga není stejná jako před dvěma lety. Bude mi chvíli trvat, než si zvyknu na určité detaily. V tom mi snad pomůžou spoluhráči. A dokud se bude vyhrávat, půjde mi adaptace líp,“ pokračoval pražský rodák.
Poměřovat extraligu se švédskou SHL se zdráhal. „Obě soutěže jsou kvalitní, každá v něčem jiném. Rozdíly jsou, můžu porovnávat i s jinými ligami v Evropě. Nebudu se pouštět do rozboru detailů, nicméně třeba hráči jsou nebezpečnější z jiných pozic. Člověk si musí hlídat jiné věci, zvyká si na jiné zákonitosti uvnitř týmu. Všude to funguje jinak. Chvilku se budu přizpůsobovat, ale doufám, že to půjde dobře a rychle. Věřím, že ve čtvrtek předvedeme výborný výkon i proti Kometě a posbíráme body,“ přál si Knot.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Liberec
|40
|18
|2
|6
|14
|104:96
|64
|6
Mountfield
|40
|17
|6
|1
|16
|104:97
|64
|7
Sparta
|39
|17
|4
|3
|15
|122:102
|62
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|40
|15
|5
|3
|17
|108:110
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|40
|13
|3
|4
|20
|80:108
|49
|14
Litvínov
|42
|11
|3
|4
|24
|92:136
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž