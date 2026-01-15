Extraligová inventura: boj o play off vrcholí. Kdo o co hraje a kde jsou bez nervů?
Šest kol, šest možností kopnout do vrtule a před olympijskou přestávkou si opatřit potřebné postavení v extraligové tabulce. Během téměř měsíční pauzy si každý tým odfrkne, dobije baterky před finišem, v posledních pěti rundách velké kotrmelce už moc nečekejte. Deník Sport a web iSport nabízejí pohled, o co nyní každému týmu jde, kde vládne klid a kde naopak nervy pochodují.
14. Verva Litvínov (43 bodů)
Výhry přinesou světlo na konci tunelu
Jen co se zvedli a přiblížili k záchrannému kruhu, už si zase udržují odstup, nyní šestibodový na třináctou Boleslav. V silách Vervy je snížit manko do olympijské pauzy aspoň o polovinu. To chcete a zároveň musíte, abyste viděli světlo na konci tunelu. Asi až po přestávce se vrátí bek Michal Moravčík, jenž může zvýraznit přesilovku. To samé David Kaše. Kolem příští sezony je opět ticho, nové smlouvy se nepodepisují, uvažovaný nástup kouče Roberta Reichla na střídačku se také odkládá, přijde zřejmě až na jaře. Litvínov bude potřebovat i kliku, jakou měl ve středu ráno útočník Hännikäinen, jenž havaroval v Ústí nad Labem, ale ze střetu s hasičskou tatrou vyvázl bez vážnější újmy.
13. BK Mladá Boleslav (49 bodů)
Trable v tabulce i na tribuně
Momentálně jsou v dost možná nejsložitější situaci z týmů namočených do boje o záchranu. Mladá Boleslav reagovala v průběhu sezony na neuspokojivé výsledky trenérskou změnou, příchod zkušeného Miloslava Hořavy měl ale jen krátký efekt. Bruslaři dávají s odstupem nejméně gólů v celé extralize, navíc je jim vyčítán nedostatek bojovnosti. Také proto se aktivní fanouškovská skupina Boleslavská Smečka rozhodla ukončit svoji hlasitou podporu. V Boleslavi musí řešit nepříliš optimistickou situaci v tabulce i vztahy s příznivci. Cílem bude až do konce vyhnutí se baráži a boj o prosmýknutí do play off, jenže forma lépe postavených týmů Bruslařům nenahrává. Hodil by se minimálně jeden prověřený střelec, jenže utáhne to pokladna?
12. Rytíři Kladno (52 bodů)
Trenér Plekanec nastavil směr
V klíčovou chvíli přišli s nepopulárním rozhodnutím. David Čermák se v bohaté historii Kladna vyhoupl na druhé místo mezi trenéry s nejvíce odkoučovanými ligovými zápasy, po dlouhé sérii porážek ale dostal padáka. Rytíři od té chvíle najeli na správnou kolej, drží pozici zajišťující play off a z kabiny zní, že hráči koukají v tabulce pouze nad sebe. Momentálně si to můžou dovolit. Pod vedením Tomáše Plekance začalo Kladno hrát sebevědomý a účelný hokej, zlepšila se i produktivita. Cíl zahrát si po letech konečně vyřazovací boje nemusí být nereálný. Zásadní bude udržet ve stávající formě brankáře Adama Brízgalu. Čísly je v lize na špici, zatímco Oscar Dansk příliš nepřesvědčil.
11. Motor Banes České Budějovice (58 bodů)
Starosti na více frontách
Na jihu momentálně usilují, aby zkonsolidovali výkony a pravidelněji sbírali body. Tady jeden, tady dva, ideálně občas tři. Třináctá průšvihová příčka je zatím stále daleko, ale co není, může přijít, nebo akutně zahrozit. Z Motoru nemáte pocit, že jde o vyloženě rvavý tým, který by měl být postrachem v play off. Je to složitá sezona ve všech směrech. Trenéři dávno vědí, že končí, řada hráčů také, jiní už mají své jisté (a lepší) jinde, k tomu přidejte nemalý počet dlouhých zranění. To všechno sehrává roli a tvoří balíček položek, které pocuchávají celkový výkon a projev. Motor hraje o domácí pozici v předkole, nic není ztracené. Začátek sezony ukázal, že hráči jsou ochotni vytrhat si nohy ze zadní části těla.
10. Olomouc (59 bodů)
Loňský scénář se opakovat nebude
Na Hané musí být s průběhem sezony spokojeni. Ještě v září patřila Kohoutům nálepka největšího outsidera extraligy, jenže deset zápasů před koncem základní části je Petrovického mančaft desátý. Pořád se však dívá obezřetně pod sebe. Nicméně strašák z konce minulé sezony, v níž Hanáci kvůli nepovedenému únoru skončili v baráži, se s velkou pravděpodobností opakovat nebude. Oproti poslednímu Litvínovu mají o 16 bodů víc. Pokud vše klapne, předkolo play off by je nemělo minout. Mohutné posilování ale rozhodně nečekejme, maximálně jen kosmetické úpravy. Nedávno Mora měnila se Spartou, za neproduktivního Ondřeje Najmana získala Davida Vitoucha.
9. Vítkovice Ridera (59 bodů)
Rozpaky vyústily v trápení
K ideálu to má daleko, vždyť vítkovičtí hokejisté ještě v kalendářním roce 2026 nevyhráli. Pátou porážku v řadě zapsali při nedělním zápase v Kladně, po debaklu 1:8 kouč Václav Varaďa otevřeně přiznal: „Nenechává nás to v klidu. Byl to výkon nehodný HC Vítkovice Ridera.“ V posledních týdnech Ostravané přivedli tři zámořské posily. Zároveň je dost možné, že v lovu zahraničních hráčů budou kvůli omezeným možnostem na tuzemském trhu pokračovat. Soupisku posílit musí, jejich tabulkové postavení totiž dost klame. Momentálně jsou sice devátí, jenže největší konkurenti Vítkovic odehráli o jeden až tři zápasy méně. Před trenérem Varaďou je vskutku ještě hodně práce.
8. Kometa Brno (59 bodů)
Velké investice nečekejte
Sedm bodů na čtvrté místo velí mistrovi vyrazit do útoku a zajistit si stejnou výchozí pozici jako v předchozí zlaté sezoně. Po rezignaci úspěšného trenéra Kamila Pokorného zkouší tým znovu nakopnout dlouholetý asistent Jiří Horáček se svými kumpány Beranem a Barvířem. Hra se zvedla, poslední dva domácí zápasy zvládla Kometa za pět bodů. Vedení se mezitím poohlíží na trhu, jenže před dostavbou haly nemíní investovat ve velkém. Hvězdy mají dorazit až po sezoně. Je možné, že se stávající kádr nezmění. Důležité je, že se brzy vrátí do hry finský útočník Arttu Ilomäki, zatímco zraněný obránce Brandon Davidson nejspíš do tohoto ročníku vůbec nezasáhne.
7. Sparta Praha (62 bodů)
Chybí góly Irvinga i Hyky
Kolem Sparty je pokaždé rušno, takže občas zaslechnete spekulace, že Patrik Augusta dostane povolávák dřív než na jaře po sezoně. Nabízelo by se to v případě, kdyby tým připisoval víc porážek než výher. Kabina by to však neměla dopustit, byť po návratu ze Spengler Cupu byl znát útlum. U řady hráčů je to věc skutečného chtění, případ Aarona Irvinga je varující. Skvělou uplynulou sezonu si nevyhodnotil správně a nyní paběrkuje i kvůli fyzičce. Možná by ho probralo vynesení mimo sestavu. Novic Ronald Knot je zajímavou odpovědí i právě na Irvingovo tápání. Zabrat však musí i útočníci, údaj pět gólů u Tomáše Hyky je jedním z důvodů sparťanské průměrnosti.
6. Mountfield HK (64 bodů)
Speciální týmy potřebují pookřát
Po posvícení přišla s… A hned dvakrát. V pátek narvaná hala oslavovala sladký triumf v derby s Pardubicemi. Hráčům přišly vhod předchozí volné dny, byli k neudržení. Namísto opakování srdnatého výkonu následovaly dva kroky zpět na jihu Čech a v úterý v Boleslavi s úhrnem skóre 1:8. Takže zase zpátky do montérek a rubat. Z celkového pohledu trenér Martinec nadále umně skládá slepenec hráčů ze všech možných koutů světa, postavení v tabulce zůstává lichotivé, nicméně některé bijáky jsou zarážející. Mountfield nemá trabl s hrou pět na pět, nutně však potřebuje vypilovat speciální týmy, jak v přesilovce, tak v oslabení zaostávají za průměrem. S těmito čísly nemáte v play off šanci.
5. Bílí Tygři Liberec (64 bodů)
V přesilovkách je tlačí botník
Po podprůměrném prosinci se Tygři zvedají, což částečně souvisí i s návratem Tomáše Galvase z šampionátu dvacítek. Nadaný bek okamžitě zapadl a navýšil ve hře množství šancí, z nichž se dá skórovat. Zároveň vylepšil přechod týmu do ofenzivní zóny soupeřů, s čímž mají Severočeši dlouhodobější potíže. Liberec i kvůli omylu sudích nebral v Pardubicích víc než jeden bod, naposledy rozstřílel Motor šesti kusy. Příhodné období pro nastartování manévrů do finiše před olympijskou pauzou. Čtyři z příštích pěti partií hrají Kudrnovci doma, toho musí využít. Tým potřebuje tučnější gólový příspěvek od Adama Najmana, jenž se trefuje každý osmý zápas, to je málo. O přesilovkách ani nemá smysl psát, tady pány hokejisty netlačí bota, ale rovnou botník.
4. Energie Karlovy Vary (66 bodů)
Úzký kádr jako strašák
Loni o místo v nejlepší čtyřce těsně přišli, letos si přímý postup do čtvrtfinále nechtějí nechat utéct. Nad Karlovými Vary se před sezonou vznášel otazník, zásahů do týmu byla celá řada a část hráčů nebyla v extralize vyzkoušená. I díky skvělé práci trenérů Pavla Patery s Davidem Moravcem ale Energie pravidelně sbírá body. Vary hrají nepříjemný hokej, oporu mají v brankáři Dominiku Frodlovi a na svou stranu zvládají strhávat těsné zápasy. Velkou nejistotu vzbuzuje jen šířka soupisky. V případě zranění musí trenéři sahat mezi juniory, po MS do 20 let navíc odešel Vojtěch Čihař. Ještě alespoň jeden osvědčený hráč do obrany i do útoku by týmu slušel. Jinak může pracně vydobytá celoroční práce přijít vniveč.
3. Oceláři Třinec (70 bodů)
Žabka uvolnil pramen
Už teče! Souvislejší bodová závlaha chyběla Třinci skoro dva měsíce. Pak skončil trenér Zdeněk Moták, nahradil ho asistent Boris Žabka a Oceláři přetavili sedm utkání v šest vítězství. Ptáte se, co tak zásadního nový stratég změnil? Vlastně nic. Hráči akorát počali důkladně plnit povinnosti a zbystřili, že rezignace úspěšného kouče není bez rozsáhlejších příčin. Slezané znovu nastartovali drtivou mašinu a po návratu stříbrných juniorů Petra Sikory a Matěje Kubiesy mohou být ještě nebezpečnější. Další posilovací injekce před nejdůležitějšími boji se nechystá, kádr má být v tuto chvíli hotový. Rozsáhlejší změny čekejte až po sezoně, kdy červenobílí musí nutně omladit. Pokolikáté už?
2. Škoda Plzeň (70 bodů)
Né, Plzeň nééé!
Pamatujete si, co jsme před sezonou predikovali? Plzeň uvidíte nahoře a bude hodně zlobit. Prognózy se naplňují, trenérský štáb vtisknul týmu jasný styl, od nějž si hráči dovolí odejít jen málokdy. Z Indiánů se vyklubal jasný černý kůň, kterého si do play off fakt nepřejete. Pokud se na vrchol sezony zmobilizují i fanoušci, z tamního zimáku se může pro soupeře stát horentně nepříjemné válečnické prostředí. Josef Jandač coby jasný kandidát na cenu Trenér roku drží kabinu na uzdě, hráči jako celek jsou možná nejbojovnějším týmem soutěže, přitom však disponují i herní kvalitou. Například v přesilovce napálili 28 gólů, víc než Třinec s mnohem nákladnějším a technicky dovednějším týmem. Tady pozor!
1. Dynamo Pardubice (77 bodů)
Mančaft je na šňůře, ale i na pozoru
Lídrovi se naposledy koncem listopadu stalo, že nebral ani bod. Z následujících 13 duelů, tedy z celé čtvrtiny, pobral 31 z 39 možných bodů a vyletěl na čelo tabulky. Co je důležité hlavně směrem k play off, Dynamo se naučilo slušně zvládat těsné zápasy, v nichž se tahalo o gól. Takže i když Pardubice kolikrát nezáří a při pohledu na soupisku si říkáte, proč před sebou nevidíte představení filharmonie, vyrubané body jsou pro nastavení hráčů možná větším benefitem než případná krasohra. Z druhé strany je evidentní, že favorit má stále na čem pracovat. Právě proto, že při mnoha bitvách jste si zrovna nepošmákli. Se znalostí zákulisí bychom se hodně divili, kdyby na poslední chvíli nepřišlo posílení, respektive doplnění.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Liberec
|40
|18
|2
|6
|14
|104:96
|64
|6
Mountfield
|40
|17
|6
|1
|16
|104:97
|64
|7
Sparta
|39
|17
|4
|3
|15
|122:102
|62
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|40
|15
|5
|3
|17
|108:110
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|40
|13
|3
|4
|20
|80:108
|49
|14
Litvínov
|42
|11
|3
|4
|24
|92:136
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž