ONLINE: Sparta - Kometa 0:1. Souboj sousedů v tabulce, šlágr otevřel Flek

Jakub Flek otevřel skóre ve šlágru proti Spartě
Jakub Flek otevřel skóre ve šlágru proti SpartěZdroj: ČTK
Tipsport extraliga
Hokejová Tipsport extraliga má v kalendáři předehrávku 42. kola, a to pořádnou. V libeňské O2 areně Sparta vyzývá na souboj rivala a souseda v tabulce - brněnskou Kometu. Po konci kouče Kamila Pokorného se Moravané začínají zvedat, pod vedením Jiřího Horáčka zvládli dva zápasy v řadě. Sparta v úterý zdolala poslední Litvínov a uzmula první výhru v roce 2026. Zápas startuje v 18:30 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.

01

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Liberec40182614104:9664
6Mountfield40176116104:9764
7Sparta39174315122:10262
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice40155317108:11058
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav4013342080:10849
14Litvínov4211342492:13643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

