ONLINE: Sparta - Kometa. Souboj sousedů v tabulce, kdo uspěje ve šlágru?
Hokejová Tipsport extraliga má v kalendáři předehrávku 42. kola, a to pořádnou. V libeňské O2 areně Sparta vyzývá na souboj rivala a souseda v tabulce - brněnskou Kometu. Po konci kouče Kamila Pokorného se Moravané začínají zvedat, pod vedením Jiřího Horáčka zvládli dva zápasy v řadě. Sparta v úterý zdolala poslední Litvínov a uzmula první výhru v roce 2026. Zápas startuje v 18:30 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Liberec
|40
|18
|2
|6
|14
|104:96
|64
|6
Mountfield
|40
|17
|6
|1
|16
|104:97
|64
|7
Sparta
|39
|17
|4
|3
|15
|122:102
|62
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|40
|15
|5
|3
|17
|108:110
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|40
|13
|3
|4
|20
|80:108
|49
|14
Litvínov
|42
|11
|3
|4
|24
|92:136
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž