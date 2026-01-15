Předplatné

Sparta - Kometa 1:3. Stezka vyčaroval výhru ve šlágru. Klíčový gól padl v oslabení

Jakub Flek slaví gól se spoluhráči
Jakub Flek slaví gól se spoluhráčiZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Jakub Flek otevřel skóre ve šlágru proti Spartě
Brněnský Danny Chludil se dere k puku, za ním sparťané Josef Kořenář (zleva), Aaron Irving a Pavel Kousal
Zleva brankář Josef Kořenář ze Sparty, Tomáš Zohorna z Brna, Filip Kuťák ze Sparty
Trenér Komety Brno Jiří Horáček
Jakub Flek slaví gól se spoluhráči
Fanoušci Komety slaví gól
Tadeáš Beroun z Komety Brno
Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.

Hned po pár sekundách pálil Chlapík, k dorážce se dostal Řepík, hostující gólman Stezka byl ale připravený. Na trestnou lavici pak musel Němeček, v oslabení zahrozil při přečíslení Knot, i on však ztroskotal na Stezkovi.

V sedmé minutě ale domácí úplně zapomněli na Fleka, který jel sám na Kořenáře a v koncovce potvrdil pozici nejlepšího kanonýra sezony - pověsil puk do horního rohu branky a už 22. přesným zásahem v ročníku poslal Kometu do vedení.

Kořenář pak ve 13. minutě vychytal Zbořila. O chvíli později hráli Pražané přesilovku, v ní měl slibnou příležitost Chlapík, Stezku ale překonat nedokázal. Početní výhodu pak nezužitkovali ani hosté.

V úvodu druhé části byl blízko vyrovnání Kousal, tečovanou ranou ale zazvonil pouze na horní tyčku. Ve 26. minutě se vyznamenal Kořenář, když skvělým zákrokem betonem vytěsnil při přesilovce Jihomoravanů dobře mířenou dělovku Zábranského.

Po polovině zápasu ale nabil Kollár ideálně Hollandovi, jenž zamířil dokonale přesně jako Flek a hosté měli k dobru už dvoubrankový náskok. Před druhou přestávkou pak sparťané soupeře mačkali před Stezkou, kontaktním zásahem ale velký tlak nezavršili.

Podobný obrázek nabídl také začátek třetí třetiny, jenže Stezka místy čaroval a držel čistý štít. V 50. minutě měla Sparta k dispozici přesilovku, jenže si počínala hodně vlažně při výpadu Komety a potrestal ji za to Zábranský - 0:3.

V pokračující hře pět na čtyři se přece jen prosadil ranou bez přípravy Irving a zdramatizoval koncovku. V čase 56:55 se proti pravidlům provinil Král, domácí střídačka sáhla k oddechovému času a následně i ke hře bez gólmana, ale přes několik šancí už se skóre nezměnilo.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Liberec40182614104:9664
6Mountfield40176116104:9764
7Sparta40174316123:10562
8Brno41173516113:11062
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice40155317108:11058
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav4013342080:10849
14Litvínov4211342492:13643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

