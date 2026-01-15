Sparta - Kometa 1:3. Stezka vyčaroval výhru ve šlágru. Klíčový gól padl v oslabení
Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.
Hned po pár sekundách pálil Chlapík, k dorážce se dostal Řepík, hostující gólman Stezka byl ale připravený. Na trestnou lavici pak musel Němeček, v oslabení zahrozil při přečíslení Knot, i on však ztroskotal na Stezkovi.
V sedmé minutě ale domácí úplně zapomněli na Fleka, který jel sám na Kořenáře a v koncovce potvrdil pozici nejlepšího kanonýra sezony - pověsil puk do horního rohu branky a už 22. přesným zásahem v ročníku poslal Kometu do vedení.
Kořenář pak ve 13. minutě vychytal Zbořila. O chvíli později hráli Pražané přesilovku, v ní měl slibnou příležitost Chlapík, Stezku ale překonat nedokázal. Početní výhodu pak nezužitkovali ani hosté.
V úvodu druhé části byl blízko vyrovnání Kousal, tečovanou ranou ale zazvonil pouze na horní tyčku. Ve 26. minutě se vyznamenal Kořenář, když skvělým zákrokem betonem vytěsnil při přesilovce Jihomoravanů dobře mířenou dělovku Zábranského.
Po polovině zápasu ale nabil Kollár ideálně Hollandovi, jenž zamířil dokonale přesně jako Flek a hosté měli k dobru už dvoubrankový náskok. Před druhou přestávkou pak sparťané soupeře mačkali před Stezkou, kontaktním zásahem ale velký tlak nezavršili.
Podobný obrázek nabídl také začátek třetí třetiny, jenže Stezka místy čaroval a držel čistý štít. V 50. minutě měla Sparta k dispozici přesilovku, jenže si počínala hodně vlažně při výpadu Komety a potrestal ji za to Zábranský - 0:3.
V pokračující hře pět na čtyři se přece jen prosadil ranou bez přípravy Irving a zdramatizoval koncovku. V čase 56:55 se proti pravidlům provinil Král, domácí střídačka sáhla k oddechovému času a následně i ke hře bez gólmana, ale přes několik šancí už se skóre nezměnilo.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Liberec
|40
|18
|2
|6
|14
|104:96
|64
|6
Mountfield
|40
|17
|6
|1
|16
|104:97
|64
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|40
|15
|5
|3
|17
|108:110
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|40
|13
|3
|4
|20
|80:108
|49
|14
Litvínov
|42
|11
|3
|4
|24
|92:136
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž