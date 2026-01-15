Předplatné

Silné video Sparty, voják v kotli fanoušků. Klub opět vzdává hold. Co je tématem?

Sparta bude opět v tradičním dobročinném projektu vzdávat hold
Sparta bude opět v tradičním dobročinném projektu vzdávat holdZdroj: HC Sparta Praha
Sparta bude opět v tradičním dobročinném projektu vzdávat hold
Sparta bude opět v tradičním dobročinném projektu vzdávat hold
3
Fotogalerie
cze
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

V českém sportovním prostředí jde o jeden z nejtradičnějších dobročinných projektů. Akce „Sparta vzdává hold“ každoročně otevírá a upozorňuje na hlubší celospolečenské téma. Letos se věnuje posttraumatickému stresovému syndromu, který je často označovaný anglickou zkratkou PTSD. „Je to psychické onemocnění, které negativně ovlivňuje život nejen vojenských hrdinů z fronty, ale i mnoha dalších lidí kolem nás,“ líčí člen správní rady sparťanského klubu Jakub Dlouhý.

Na silný problém nejen ve vojenském prostředí má upoutat pozornost už 17. ročník sparťanského holdu. V minulosti se akce věnovala tématům záchrany života či kyberšikany, letos namíří světlo na často podceňovanou psychickou poruchu PTSD. Po návratu z bojišť se s ní potýkají zejména vojáci, ale není výjimečným jevem ani v běžném životě – po ztrátě blízkého, po nehodě či dalších vysoce traumatických událostech.

Vloni měla událost Sparta vzdává hold, bojující proti kyberšikaně, významný veřejný ohlas. Do propagace se zapojily slavné osobnosti v čele s nedávno zesnulým hercem Pavlem Nečasem (†59), který provázel předzápasovým programem v O2 areně. Letos se akce pojí zejména s dvěma domácími zápasy sparťanů na konci měsíce, kdy vyzvou Olomouc (26. ledna) a Mladou Boleslav (29. ledna).

Boj s psychickou poruchou podpoří třeba umělec Josef Rataj. „Jako malíř pracuji celý život s emocemi. Vím, jak destruktivní dokáže být bolest, která zůstává skrytá. I proto mi projekt Sparta vzdává hold dává hluboký smysl. Mluvit o traumatu je odvážné. A nutné,“ říká.

Jak konkrétně se zapojí, to si zatím malíř i klub nechávají pro sebe. Sparta už každopádně vypustila propagační video, jehož hlavním hrdinou je voják, který se vydává na utkání do kotle přímo v O2 areně. Zážitek si ovšem zjevně neužívá: v hlavě mu šrotují vzpomínky na válku, bubnování a křik zase připomínají vřavu na bojišti. Trauma si pak přenáší domů mezi své blízké.

Sparta Armádu České republiky podpoří několika způsoby, mimo jiné prodejem hraných dresů a dalších hokejových artefaktů. Během zmíněných utkání chystá pro fanoušky i výstavu speciální vojenské či záchranářské techniky.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Liberec40182614104:9664
6Mountfield40176116104:9764
7Sparta39174315122:10262
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice40155317108:11058
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav4013342080:10849
14Litvínov4211342492:13643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů