Silné video Sparty, voják v kotli fanoušků. Klub opět vzdává hold. Co je tématem?
V českém sportovním prostředí jde o jeden z nejtradičnějších dobročinných projektů. Akce „Sparta vzdává hold“ každoročně otevírá a upozorňuje na hlubší celospolečenské téma. Letos se věnuje posttraumatickému stresovému syndromu, který je často označovaný anglickou zkratkou PTSD. „Je to psychické onemocnění, které negativně ovlivňuje život nejen vojenských hrdinů z fronty, ale i mnoha dalších lidí kolem nás,“ líčí člen správní rady sparťanského klubu Jakub Dlouhý.
Na silný problém nejen ve vojenském prostředí má upoutat pozornost už 17. ročník sparťanského holdu. V minulosti se akce věnovala tématům záchrany života či kyberšikany, letos namíří světlo na často podceňovanou psychickou poruchu PTSD. Po návratu z bojišť se s ní potýkají zejména vojáci, ale není výjimečným jevem ani v běžném životě – po ztrátě blízkého, po nehodě či dalších vysoce traumatických událostech.
Vloni měla událost Sparta vzdává hold, bojující proti kyberšikaně, významný veřejný ohlas. Do propagace se zapojily slavné osobnosti v čele s nedávno zesnulým hercem Pavlem Nečasem (†59), který provázel předzápasovým programem v O2 areně. Letos se akce pojí zejména s dvěma domácími zápasy sparťanů na konci měsíce, kdy vyzvou Olomouc (26. ledna) a Mladou Boleslav (29. ledna).
Boj s psychickou poruchou podpoří třeba umělec Josef Rataj. „Jako malíř pracuji celý život s emocemi. Vím, jak destruktivní dokáže být bolest, která zůstává skrytá. I proto mi projekt Sparta vzdává hold dává hluboký smysl. Mluvit o traumatu je odvážné. A nutné,“ říká.
Jak konkrétně se zapojí, to si zatím malíř i klub nechávají pro sebe. Sparta už každopádně vypustila propagační video, jehož hlavním hrdinou je voják, který se vydává na utkání do kotle přímo v O2 areně. Zážitek si ovšem zjevně neužívá: v hlavě mu šrotují vzpomínky na válku, bubnování a křik zase připomínají vřavu na bojišti. Trauma si pak přenáší domů mezi své blízké.
Sparta Armádu České republiky podpoří několika způsoby, mimo jiné prodejem hraných dresů a dalších hokejových artefaktů. Během zmíněných utkání chystá pro fanoušky i výstavu speciální vojenské či záchranářské techniky.
