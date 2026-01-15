Šéf Boleslavi Plachý: Nic neprodáváme! Reaguje i na zvěsti o Lakatošově rvačce na tréninku
Že je na řadě extraligových adres napjatá situace, je věc zřejmá a známá. Mezi týmy, které uvízly dole a bojují o neúčast v baráži, se ocitá i Mladá Boleslav. Z třináctého místa má šest bodů náskok na poslední Litvínov a k tomu dva zápasy k dobru, což je docela příjemný polštář. Jenže z druhé strany cítíte zklamání z postavení Bruslařů, protože ambice klubu sahají mnohem výš. Že jde do tuhého, potvrdila i návštěva klubového majitele v hráčské kabině před úterním duelem s Hradcem. Do těchto prostor totiž Jan Plachý chodí jen z vážných důvodů. Aktuální situace si však jeho proslov před hráči žádala. Navíc po Boleslavi se šušká, že většinový vlastník míní klub prodat. Na stránkách Bruslařů klubový boss reaguje.
O návštěvě kabiny
„Je pravda, že to běžně nedělám. Kabina je pracoviště hráčů a trenérů a já nejsem typ majitele, který by jim do něj chodil zasahovat. Rád se s nimi potkám na společenských akcích, v mezisezóně, ale do kabiny chodím opravdu výjimečně. Když už přijdu, má to mít váhu. A teď nastala situace, kdy bylo potřeba říct věci otevřeně. Především jsem jim (hráčům) chtěl připomenout, že prožívají nejkrásnější část svého života. Hrají hokej na nejvyšší úrovni, živí se tím, co milují, a měli by z toho mít radost. A právě ta radost mi teď na ledě chybí. Nešlo o žádné nadávání nebo vulgarity. To do dnešní doby nepatří. Spíš o to, aby si uvědomili, že skutečné starosti přijdou až jednou po kariéře. Teď je potřeba hrát s emocemi, s chutí, s odvahou. A hlavně si ten hokej znovu užít.“
O reakci hráčů v zápase s Hradcem (2:0)
„Přesně takové zápasy nás z toho dostanou. Žádné jiné. Teď nikomu nedáme osmičku. Teď to musíme ulehat, uklekat, urvat, narvat to do brány. Potřebujeme jednoduchost, dorážky, práci. Samozřejmě – druhý gól byl krásný. To se nepopírá. Ale na tyhle ‚krásné’ akce si možná budeme muset chvíli počkat. Teď to musí být jako ten první gól: práce, tlak, druhá třetí dorážka. Takhle. Musíme se prostě umět naštvat a rvát to tam hlava nehlava.“
O bitce útočníka Vojtěcha Malinka
„U Vojty vím, že se umí prát. Takže to byla jen otázka času. Už v Brně jsem viděl náznaky, že to někde za brankou směřuje ke konfliktu. Klobouk dolů před ním – je to dvacetiletý kluk a dokázal to takhle nakopnout. Když to řeknu na rovinu – je to teď i o tom se prostě naštvat. Je to o emocích. Nemůžeme skončit zápas 0:3, nemít žádnou přesilovku, žádné vyloučení, žádné emoce. To je strašné. Ty emoce tam teď být musí víc než kdy jindy.“
O celkovém pohledu na situaci v aktuální sezoně
„Je to zklamání, samozřejmě. Od doby, co jsme podruhé postoupili do extraligy, jsme v podstatě – až na dvě výjimky – pořád hráli play off. To znamená, že za jedenáct sezon jsme jen dvakrát nehráli výš. Nikdo mi nenamluví, že je to na klub naší velikosti mizerné. Jednou to přijít muselo, že se namočíme. Blbé je, že v horizontu tří let je to už podruhé. To už něco naznačuje a musím si zanalyzovat, co to znamená. Radost z toho nemám. Jsou to zbytečné starosti.“
O aktuálním průběhu jednání se Škoda Auto o nové smlouvě
„Ano, situace to samozřejmě ovlivňuje. I o tom jsem s hráči mluvil. Jsme na jedné lodi. Když pak člověk chodí na jednání a slyší ‚chcete peníze a přitom nehrajete‘, není jednoduché proti tomu argumentovat. O to víc je důležité, aby klub držel pohromadě. Máme náskok, máme vše ve vlastních rukou a budeme bojovat až do konce… Nejsme tady od toho, abychom se složili, protože jsme byli v semifinále a teď máme složité období. Máme náskok. Jsme šest bodů před Litvínovem. Je možné, že budeme hrát baráž – to si člověk nepřipouští rád, ale když jste v tom, musíte myslet na všechno. My ale budeme bojovat až do konce. To samé říkáme i našim obchodním partnerům.“
O kolujících zprávách, že BK prodává, nebo se snaží prodat licenci
„To jsou strašné nesmysly. Jediné, co by nás jednou mohlo dohnat k úvahám tohoto typu, je zimní stadion. To není v našich rukách. To je v rukách města a politiků. A já pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum. Hokej je ve městě sport číslo jedna. Je to jediný sport, na který opravdu chodí lidi – a když jen trochu hrajeme, dokážeme mít čtyři tisíce lidí na zápas. Zimák je základ. Jednání? Snažíme se. Upřímně – já nepodnikám se státním sektorem. Pro mě je to jiný svět. Soukromý sektor funguje jinak, rozhoduje jinak. Politika je pro mě nečitelná. Nechci být negativní, ale je to komplikované.“
O zvěstech, že hráčům, jimž končí smlouva, na výsledcích nezáleží. Mezi jinými lidé zmiňují Filipa Pyrochtu
„Zase nesmysly. Kabina na to nekašle, to je vidět. Věřím tomu týmu, cítím v něm sílu. Argument, že hráčům končí smlouvy, a proto jim na tom nezáleží, neobstojí. Dnešní hokej už není o necharakterních hráčích, kteří by něco vypustili. Hráči hrají o své jméno, o reputaci, o další kariéru. U Filipa Pyrochty to platí dvojnásob. My dlouho víme, že má podepsáno jinde, víme i kde. Ale je to skvělý hráč, reprezentant. A kdyby ho lidé znali osobně, věděli by, že je to hlavně skvělý člověk. Hraje o své jméno, o možnost být v nominacích, o to, co bude dál. Takových, jako je on, moc po Čechách nechodí. Má ode mě tisíc procent podpory. Věřím mu.“
O útočníkovi Dominiku Lakatošovi, jenž se měl údajně poprat na tréninku a z toho důvodu nehraje
„Další hloupost. Dominik podstoupil operativní zákrok na noze. Čeká se, až se zahojí rána. Proto nehraje, žádný jiný důvod v tom není. Je každý den v kabině, pracuje, jezdí airbike. A že se hráči občas poperou na tréninku? To je jedině dobře. Ať si to vyčistí mezi sebou. Je to kontaktní sport. Děje se to všude. Trénuje se tak, jak se hraje. Je mi třikrát milejší, když si někdo vjede do vlasů na tréninku, než aby si mezi sebou nedokázali říct, v čem je problém.“
O změnách ve vedení klubu, po kterých volá část fanoušků
„Generální manažer nesestavuje tým. Řídí chod klubu. Sportovní úsek je jeho součást, ale generální manažer jim neříká, jaké mají podepisovat hráče. Ani já jim to neříkám. Samozřejmě mě to zajímá, bavíme se o rozpočtu, ale odpovědnost za skladbu týmu je na sportovním úseku. Co se týče právě sporťáků – ano, určitě si to zhodnotíme, ale nechci dělat změny jen proto, aby se dělaly. Chci stabilitu. Vím, jaké hráče máme připravené na příští rok. A věřím, že se to nebude opakovat. Opravdu tomu věřím.“
O útočníkovi Jakubu Klepišovi
„Těsně předtím, než jsem šel do kabiny, jsem seděl u trenéra a Kuba mi poslal SMS – a bylo z něj cítit, jak mu záleží na tom, aby se mužstvo nakoplo. Klobouk dolů. Kluk, který tu pět let není, a přesto mu na klubu záleží. Odvedl spoustu práce a jeho přístup je pro mě až něco trochu dojemného. Po některých zápasech si dokonce vzal slovo v kabině. Mohlo by mu být relativně jedno, kde jsme, ale prostě není. Mrzí mě, že se zranil a jeho působení tím u nás skončilo. Patří mu skutečně obrovský dík. Ale to i Pavlovi Musilovi nebo třeba Davidu Bernadovi. Oba tu skončili, oba mají svých starostí dost, a přesto tady vydali maximum, když to bylo potřeba.“
O brankářích Dominiku Furchovi a Vojtěchu Mokrem
„Na rovinu jsem hráčům v kabině řekl, že jsem se občas divil, že Dominik o někoho z nich v poslední době nerozlomil hokejku. V některých zápasech, třeba proti Kladnu, ho tým v závěru nechal na holičkách. Dělali jsme zbytečné chyby – a nebylo to poprvé. Možná jsme si až příliš zvykli na to, že když něco projde, Dominik to chytí. Na to se ale nelze spoléhat pořád. Hokej je týmový sport a zodpovědnost musí nést celý tým. Každopádně Vojta ukazuje, že je taky skvělý brankář, ostatně teď s Hradcem to potvrdil vychytanou nulou. Navíc se mi po zápase líbila jejich vzájemná interakce, bylo vidět, že mají upřímnou radost oba, a že se navzájem podporují. Na brankovišti určitě problém nemáme.“
O trenéru Miloslavu Hořavovi
„Když přišel, i já jsem si řekl: ‚Bude to v klidu.‘ A ono to tak chvíli vypadalo – několik zápasů v řadě jsme brali body. Pak přišel nešťastný zápas s Kladnem, prvních deset minut to vypadalo, že jim dáme trojku, a nakonec jsme prohráli a byli jsme špatní. A od té doby se to zlomilo. Nejsem trenér, nejsem natolik erudovaný, abych to analyzoval trenérským pohledem – jestli je to v natrénování, v hlavě, v čem přesně. Ale vím jedno: teď nás z toho dostane jen to, co jsme viděli v posledním zápase. Bojovat, lehat do střel, zjednodušit to, nedělat hlouposti, nedělat útočné fauly, válčit. Nic jiného.“
O úterní stávce kotle, respektive jádra Boleslavská Smečka
„Každý má právo na názor. Fanoušci také. Respektuji ho. Ale rád bych jim řekl tohle: teď nás nenechávejte na holičkách. Vraťte se a tlačte nás vpřed. Teď vás potřebujeme nejvíc… Máme pořád všechno ve svých rukou. Máme náskok, máme dva zápasy k dobru proti Litvínovu, máme je doma v Mladé Boleslavi. Když budeme dělat věci správně, dodržovat to, co nastaví trenér, dáme tomu srdce a bojovnost, věřím, že to urveme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Liberec
|40
|18
|2
|6
|14
|104:96
|64
|6
Mountfield
|40
|17
|6
|1
|16
|104:97
|64
|7
Sparta
|39
|17
|4
|3
|15
|122:102
|62
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|40
|15
|5
|3
|17
|108:110
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|40
|13
|3
|4
|20
|80:108
|49
|14
Litvínov
|42
|11
|3
|4
|24
|92:136
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž