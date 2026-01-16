Nákup, který se vydařil. Pysyk o možném setrvání ve Spartě i dceři, z níž je hit
Tuhle posilu Sparta trefila. Obránce Mark Pysyk (34) patří k nejspolehlivějším zadákům v extralize. Pokud v Praze v létě převládala obava, jak Kanaďan přistoupí k české misi po letech cestování a předchozích zraněních, pochyby rychle zmizely. Majitel 521 startů v NHL ukázal, že jeho minulost nebyla dílem náhody. Prahu si oblíbil. „Klub nám se vším pomohl, děti tu jsou nadšené," chválí si v rozhovoru pro Sport zadák, jehož dcera Mylo je hitem sociálních sítí.
Působení v klubu z hlavního města si pochvaluje a už zvažuje, jak na něj navázat. Mark Pysyk cítí, že by se s rodinou rád po delší době usadil na jednom místě. „Je to tak, protože za posledních šest sezon jsme se pokaždé stěhovali do jiného města. Žena nám musela vždycky sbalit, neustále přemisťovat celou rodinu,“ uvědomil si zkušený zadák. Upíše se Spartě?
Jak zatím osobně vnímáte premiérovou sezonu v rudých barvách?
„Jde to dobře. Myslím, že jako tým jsme ročník nezačali, jak jsme chtěli a vypadli jsme z nastavených rolí. Když se ovšem mužstvu daří, každý se cítí lépe i po osobní stránce. Samozřejmě v posledních zápasech jsme zase byli trošku níž, ale věřím, že se opět zvedneme.“
Musím přiznat, že nejste typem obránce, který zaujme na první dobrou. Když se ovšem člověk zaměří na vaši hru, je v ní mimořádná účelnost a platnost. Souhlasíte?
„Celou kariéru se snažím být konzistentní. V mém projevu opravdu není žádná okázalost, ale prostě dělám svoji práci a snažím se ji vykonávat dobře. Rychle posouvat puky útočníkům, aby mohli skórovat, pak efektivně bránit. Snažím se o to, abych v každém zápase ukázal totéž. Pokud zkouším věci až moc komplikovat, znamená to pro mě většinou problém.“
Odráží to ligové vedení v poměru plus/minus, kde máte 21 pozitivních bodů?
„Myslím, že to je zrovna statistika, za kterou se vždycky nachází složitější příběh. Je to sice hezké, ale určitě jde taky částečně o díl náhody.“
Přicházel jste jako hráč, který prostředí vůbec neznal. Když se vám hned na počátku října proměnil kompletní trenérský štáb, co jste si pomyslel?
„Pokaždé, když se něco takového stane, to s vámi trochu zatřese. Ale nový štáb udělal dobrou práci, hráči se po změně odrazili vpřed. Musí se sejít více věcí, aby propustili kouče, hráči za to rozhodně nesou také svou vinu. S novými trenéry pracujeme společně a je to dobré.“